إعلام: الدول الأوروبية تدرس إنشاء هيكل دفاعي بديل لحلف "الناتو"
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر، أن الدول الأوروبية تدرس إنشاء هيكل دفاعي بديل لحلف "الناتو".
2026-05-20T11:56+0000
وفقًا للتقرير الصادر عن صحيفة بريطانية نقلاً عن ممثلين عن عدة دول في الحلف، فإنه "تقوم بعض الجيوش الأوروبية بتطوير خطط سرية لتنفيذ عمليات قتالية ليس فقط بدون مساعدة الولايات المتحدة ولكن أيضًا بدون جزء كبير من البنية التحتية للقيادة والسيطرة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع السويدية، إلى أن أزمة غرينلاند كانت أحد الأسباب الرئيسية للنظر في "الخطة البديلة".
بحسب المنشور، قد يضمّ جوهر الهيكل في شمال أوروبا دولًا من المنطقة، بالإضافة إلى دول البلطيق وبولندا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "من بين هياكل القيادة البديلة التي يُشار إليها كثيرًا، تحالفٌ بقيادة المملكة المتحدة يضمّ عشر دول، معظمها من دول البلطيق وشمال أوروبا، يُعرف باسم قوة التدخل السريع المشتركة (JEF)، وله مقرّ دائم بالقرب من لندن".
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، لوسائل إعلام روسية في الثاني من مايو/أيار، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح سابقًا سحب القوات ليس فقط من ألمانيا، بل أيضًا من إيطاليا وإسبانيا. وأفاد موقع "ديفنس نيوز"، نقلاً عن مسؤول عسكري لم يسمه، أن الجيش الأمريكي ألغى نشر أكثر من 4000 جندي ومعداتهم في بولندا.