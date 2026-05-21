الخارجية الروسية: التسوية حول أوكرانيا يجب أن تراعي مصالح روسيا الأمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/الخارجية-الروسية-التسوية-حول-أوكرانيا-يجب-أن-تراعي-مصالح-روسيا-الأمنية-1113607990.html
الخارجية الروسية: التسوية حول أوكرانيا يجب أن تراعي مصالح روسيا الأمنية
الخارجية الروسية: التسوية حول أوكرانيا يجب أن تراعي مصالح روسيا الأمنية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن أي تسوية للأزمة حول أوكرانيا يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T10:24+0000
2026-05-21T10:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "تسوية الأزمة حول أوكرانيا... يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي".وكشفت زاخاروفا أن روسيا لم ترفض قط الانخراط في مباحثات جوهرية حول سبل تسوية الوضع المحيط بأوكرانيا، غير أن الدول الأوروبية لا تُبدي أي رغبة لحل الأزمة الأوكرانية.ونوهت زاخاروفا بأن الغرب لا يتوقف عن مساعدة كييف، ويحاول بكافة السبل تعطيل العملية التفاوضية الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية.وأوضحت: "إنهم (دول الغرب الجماعي) لا يتوقفون عن ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية وأنواع الدعم الأخرى لنظام كييف، كما أنهم يزيدون من ضغوط العقوبات على بلادنا، ويحاولون بكل الوسائل الممكنة عرقلة العملية التفاوضية".وتأتي تصريحات زاخاروفا في إطار التأكيد على المواقف الروسية الثابتة التي تشترط لإنهاء النزاع، والتي تشمل اعتراف كييف بواقع جديد على الأرض وضمان حياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو.وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "سيُجري الأمريكيون الآن عمليات تفتيش إضافية... ونحن نعتبر ما كشفته أجهزة الاستخبارات الأمريكية خطوة أولى نحو الاعتراف الكامل بالمشكلة وحلّها بشكل شامل، وهو حلّ طالبت به روسيا مرارًا وتكرارًا على مدى السنوات القليلة الماضية".موسكو: زيلينسكي يتشبث بمنصبه وبأي خيار يضمن بقاءه في الحكم
https://sarabic.ae/20260317/الرئيس-الفنلندي-أوروبا-بحاجة-إلى-فتح-قنوات-حوار-سياسي-مع-روسيا-1111601634.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: التسوية حول أوكرانيا يجب أن تراعي مصالح روسيا الأمنية

10:24 GMT 21.05.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن أي تسوية للأزمة حول أوكرانيا يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي.
وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "تسوية الأزمة حول أوكرانيا... يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي".
وكشفت زاخاروفا أن روسيا لم ترفض قط الانخراط في مباحثات جوهرية حول سبل تسوية الوضع المحيط بأوكرانيا، غير أن الدول الأوروبية لا تُبدي أي رغبة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت: "كما يتضح من تصريحات وأفعال القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، لا توجد حاليا أي رغبة حقيقية في حل الأزمة بل يُلاحَظ العكس تمامًا".

ونوهت زاخاروفا بأن الغرب لا يتوقف عن مساعدة كييف، ويحاول بكافة السبل تعطيل العملية التفاوضية الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت: "إنهم (دول الغرب الجماعي) لا يتوقفون عن ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية وأنواع الدعم الأخرى لنظام كييف، كما أنهم يزيدون من ضغوط العقوبات على بلادنا، ويحاولون بكل الوسائل الممكنة عرقلة العملية التفاوضية".
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الفنلندي: أوروبا بحاجة إلى فتح قنوات حوار سياسي مع روسيا
17 مارس, 20:17 GMT
وتأتي تصريحات زاخاروفا في إطار التأكيد على المواقف الروسية الثابتة التي تشترط لإنهاء النزاع، والتي تشمل اعتراف كييف بواقع جديد على الأرض وضمان حياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو.
وصرّحت زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن تفتيش الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا يُعدّ خطوة أولى نحو الاعتراف بالمشكلة وحلّها.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "سيُجري الأمريكيون الآن عمليات تفتيش إضافية... ونحن نعتبر ما كشفته أجهزة الاستخبارات الأمريكية خطوة أولى نحو الاعتراف الكامل بالمشكلة وحلّها بشكل شامل، وهو حلّ طالبت به روسيا مرارًا وتكرارًا على مدى السنوات القليلة الماضية".
موسكو: زيلينسكي يتشبث بمنصبه وبأي خيار يضمن بقاءه في الحكم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала