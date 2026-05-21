الخارجية الروسية: التسوية حول أوكرانيا يجب أن تراعي مصالح روسيا الأمنية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن أي تسوية للأزمة حول أوكرانيا يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية...
2026-05-21T10:24+0000
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن أي تسوية للأزمة حول أوكرانيا يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي.
وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "تسوية الأزمة حول أوكرانيا... يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي".
وكشفت زاخاروفا أن روسيا لم ترفض قط الانخراط في مباحثات جوهرية حول سبل تسوية الوضع المحيط بأوكرانيا، غير أن الدول الأوروبية لا تُبدي أي رغبة لحل الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت: "كما يتضح من تصريحات وأفعال القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، لا توجد حاليا أي رغبة حقيقية في حل الأزمة بل يُلاحَظ العكس تمامًا".
ونوهت زاخاروفا بأن الغرب لا يتوقف عن مساعدة كييف، ويحاول بكافة السبل تعطيل العملية التفاوضية الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت: "إنهم (دول الغرب الجماعي) لا يتوقفون عن ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية وأنواع الدعم الأخرى لنظام كييف، كما أنهم يزيدون من ضغوط العقوبات على بلادنا، ويحاولون بكل الوسائل الممكنة عرقلة العملية التفاوضية".
وتأتي تصريحات زاخاروفا في إطار التأكيد على المواقف الروسية الثابتة التي تشترط لإنهاء النزاع، والتي تشمل اعتراف كييف بواقع جديد على الأرض وضمان حياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو.
وصرّحت زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن تفتيش الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا يُعدّ خطوة أولى نحو الاعتراف بالمشكلة وحلّها.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "سيُجري الأمريكيون الآن عمليات تفتيش إضافية... ونحن نعتبر ما كشفته أجهزة الاستخبارات الأمريكية خطوة أولى نحو الاعتراف الكامل بالمشكلة وحلّها بشكل شامل، وهو حلّ طالبت به روسيا مرارًا وتكرارًا على مدى السنوات القليلة الماضية".