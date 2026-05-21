الخارجية الروسية: روسيا ستجد دائما مشترين للمعادن الحيوية رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن روسيا ستجد دائمًا مشتريًا لمواردها من المعادن الحيوية، رغم العقوبات المفروضة... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية: روسيا ستجد دائما مشترين للمعادن الحيوية رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن روسيا ستجد دائمًا مشتريًا لمواردها من المعادن الحيوية، رغم العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
وقال الدبلوماسي الروسي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "لدينا أيضًا مثل هذه المواد الخام، وهذه المعادن، وكنا دائمًا موردًا موثوقًا لمن يهتم بها. نحن لم نرفض أبدًا. وإذا كان أحد لا يريد شراءها، فهذا حقه وخياره. هذه أيضًا مواد خام نادرة، وليست متوفرة لدى الجميع، وهي معادن حيوية. لذلك سنجد دائمًا مشتريًا، ولا مشكلة لدينا في ذلك".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 23 نيسان/أبريل، عن حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا
، موسعًا القيود في قطاع الطاقة، بما في ذلك استخراج النفط وتكريره ونقله، كما أعلن عن العمل على حزمة العقوبات الحادية والعشرين.
وتؤكد موسكو مرارًا أنها قادرة على التكيف مع ضغوط العقوبات الغربية التي بدأت منذ سنوات وتتضاعف بشكل مستمر.