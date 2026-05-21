الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها دمّرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "بين الساعة 20:00 بتوقيت موسكو (17:00 بتوقيت غرينتش) في 20 مايو (أيار) والساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 21 مايو (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمّرت 4 قنابل جوية موجّهة، و780 طائرة مسيرة أوكرانية.القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "بين الساعة 20:00 بتوقيت موسكو (17:00 بتوقيت غرينتش) في 20 مايو (أيار) والساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 21 مايو (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
وكشفت الوزارة أن المسيرات الأوكرانية أُسقطت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكورسك، وروستوف وسامارا وساراتوف، وجمهوريتي كالميكيا والقرم، وبحر قزوين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمّرت 4 قنابل جوية موجّهة، و780 طائرة مسيرة أوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.