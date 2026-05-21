الدفاع الروسية تعلن إنجاز جميع مهام المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن جميع الصواريخ التي أطلقت خلال مناورات القوة النووية قد وصلت إلى أهدافها، وأن أهداف المناورة قد تحققت بالكامل. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تنفيذ جميع المهام بالكامل. وقد أصابت الصواريخ أهدافها، مؤكدةً الخصائص والمواصفات الفنية المحددة لها".وتابع البيان: "من مياه بحر بارنتس، نفذ طاقم الفرقاطة عملية إطلاق للصاروخ الفرط صوتي "تسيركون" باتجاه حقل التجارب تشيجا".وأضاف: "من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية التجريبية الحكومية، تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات طراز "يارس" باتجاه ميدان "كورا" في كامتشاتكا".وتجري القوات المسلحة الروسية مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل التهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار.وقد خُطط لهذه المناورات للتركيز على الإعداد المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا، وبدأ التدريب على القتال النووي والدعم النووي للوحدات العسكرية في الجمهورية في 18 مايو.

