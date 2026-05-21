https://sarabic.ae/20260521/الدفاع-الروسية-تعلن-إنجاز-جميع-مهام-المرحلة-الثانية-من-مناورات-القوات-النووية-بنجاح-1113618464.html
الدفاع الروسية تعلن إنجاز جميع مهام المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية بنجاح
الدفاع الروسية تعلن إنجاز جميع مهام المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية بنجاح
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن جميع الصواريخ التي أطلقت خلال مناورات القوة النووية قد وصلت إلى أهدافها، وأن أهداف المناورة قد تحققت بالكامل. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T14:32+0000
2026-05-21T14:32+0000
2026-05-21T14:32+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/86/1045478604_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1e3919379a1a451bb3a4069e2734aab8.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تنفيذ جميع المهام بالكامل. وقد أصابت الصواريخ أهدافها، مؤكدةً الخصائص والمواصفات الفنية المحددة لها".وتابع البيان: "من مياه بحر بارنتس، نفذ طاقم الفرقاطة عملية إطلاق للصاروخ الفرط صوتي "تسيركون" باتجاه حقل التجارب تشيجا".وأضاف: "من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية التجريبية الحكومية، تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات طراز "يارس" باتجاه ميدان "كورا" في كامتشاتكا".وتجري القوات المسلحة الروسية مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل التهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار.وقد خُطط لهذه المناورات للتركيز على الإعداد المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا، وبدأ التدريب على القتال النووي والدعم النووي للوحدات العسكرية في الجمهورية في 18 مايو.
https://sarabic.ae/20260521/بوتين-الثالوث-النووي-بمثابة-ضامن-لسيادة-دولة-الاتحاد-روسيا-وبيلاروسيا-في-ظل-التوترات-في-العالم-1113615494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/86/1045478604_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1456ee76d68399e974b305238bb41f84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الروسية تعلن إنجاز جميع مهام المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن جميع الصواريخ التي أطلقت خلال مناورات القوة النووية قد وصلت إلى أهدافها، وأن أهداف المناورة قد تحققت بالكامل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تنفيذ جميع المهام بالكامل. وقد أصابت الصواريخ أهدافها، مؤكدةً الخصائص والمواصفات الفنية المحددة لها".
وتابع البيان: "من مياه بحر بارنتس، نفذ طاقم الفرقاطة عملية إطلاق للصاروخ الفرط صوتي "تسيركون" باتجاه حقل التجارب تشيجا".
وأكمل البيان: "شاركت في التدريبات أيضًا طائرات بعيد المدى من طراز "تو-95 إم إس"، التي نفذت عمليات إطلاق لصواريخ كروز فرط صوتية جوية، إضافة إلى طائرات "ميغ-31" التي أطلقت صاروخا فرط صوتيا من منظومة كينجال".
وأضاف: "من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية التجريبية الحكومية، تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات طراز "يارس" باتجاه ميدان "كورا" في كامتشاتكا".
وأشار البيان إلى أنه في إطار المرحلة الثانية من تدريبات القوات النووية، بمشاركة مكونات برية وبحرية وجوية، تم إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وصواريخ فرط صوتية وصواريخ مجنحة تطلق من الجو.
وتجري القوات المسلحة الروسية مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل التهديد بالعدوان
، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار.
وقد خُطط لهذه المناورات للتركيز على الإعداد المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا، وبدأ التدريب على القتال النووي والدعم النووي للوحدات العسكرية في الجمهورية في 18 مايو.