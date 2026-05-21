السيسي يبحث مع وزيري خارجية تونس والجزائر دعم استقرار ليبيا
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين بلاده وتونس والجزائر، "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة"، وفق تعبيره. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ظهر اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس السيسي، جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وأكد السيسي على "تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، كإطار دبلوماسي إستراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية".
ولفت الشناوي إلى أن عطاف قام بتسليم الرئيس السيسي، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون
، "تضمنت الإعراب عن خالص التقدير والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة، وعلاقات تعاون وشراكة تشهد نموًا متسارعًا".
وأشار السيسي إلى "أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بما يعزز التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين".
كما استقبل السيسي، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية التونسي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي
في المجالات كافة.
وشدد الرئيس المصري على "الدور المهم لدول الجوار في ضمان استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة"، مؤكدًا أهمية استمرار عمل الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر.