السيسي يبحث مع وزيري خارجية تونس والجزائر دعم استقرار ليبيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
السيسي يبحث مع وزيري خارجية تونس والجزائر دعم استقرار ليبيا
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين بلاده وتونس والجزائر، "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة"، وفق تعبيره. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ظهر اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس السيسي، جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.وأكد السيسي على "تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، كإطار دبلوماسي إستراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية".ولفت الشناوي إلى أن عطاف قام بتسليم الرئيس السيسي، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، "تضمنت الإعراب عن خالص التقدير والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة، وعلاقات تعاون وشراكة تشهد نموًا متسارعًا".كما استقبل السيسي، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية التونسي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.وشدد الرئيس المصري على "الدور المهم لدول الجوار في ضمان استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة"، مؤكدًا أهمية استمرار عمل الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر.
© AP Photo / Hadi Mizban
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين بلاده وتونس والجزائر، "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة"، وفق تعبيره.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ظهر اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس السيسي، جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وأكد السيسي على "تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، كإطار دبلوماسي إستراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية".
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
اتفاق مصري تونسي على مواصلة التنسيق ضمن "الآلية الثلاثية" بشأن ليبيا
16 فبراير, 02:38 GMT
ولفت الشناوي إلى أن عطاف قام بتسليم الرئيس السيسي، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، "تضمنت الإعراب عن خالص التقدير والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة، وعلاقات تعاون وشراكة تشهد نموًا متسارعًا".

وأشار السيسي إلى "أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بما يعزز التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين".

كما استقبل السيسي، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية التونسي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.
وشدد الرئيس المصري على "الدور المهم لدول الجوار في ضمان استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة"، مؤكدًا أهمية استمرار عمل الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر.
