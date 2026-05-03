الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده لن تقبل أي قاعدة أجنبية على أراضيها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/الرئيس-الجزائري-يؤكد-أن-بلاده-لن-تقبل-أي-قاعدة-أجنبية-على-أراضيها-1113078072.html
الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده لن تقبل أي قاعدة أجنبية على أراضيها
الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده لن تقبل أي قاعدة أجنبية على أراضيها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة كانت دوماً جيدة وتشهد تحسناً مستمراً، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي يدرك مكانة... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T12:46+0000
2026-05-03T12:46+0000
الجزائر
عبد المجيد تبون
أخبار روسيا اليوم
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107437173_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0a6deb53b12208a73b1281b33d5ae7f9.jpg
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أوضح تبون أن الجزائر لن تتخلى أبداً عن أصدقائها مثل روسيا والصين، ولا عن أشقائها مثل إندونيسيا، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجزائر لا تزال ملتزمة بخيار عدم الانحياز في سياستها الخارجية.وشدد الرئيس الجزائري، على أن "الجزائر ترفض بشكل قاطع إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها"، معتبراً أن هذا الموقف يعزز مصداقية البلاد واستقلال قرارها السيادي.وفي ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أشار تبون إلى وجود مسار أممي مستمر في هذا الملف، مؤكداً أن هذا المسار "يمضي دون عراقيل"، وأن الولايات المتحدة على دراية بوجهة النظر الجزائرية بشأن القضية.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية منذ خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو"، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت "البوليساريو" تسعى إلى الانفصال.
https://sarabic.ae/20260503/تبون-يبدي-استعداد-الجزائر-لتقديم-العون-لمالي-في-حال-طلبت-ذلك-1113072207.html
https://sarabic.ae/20251101/إعلام-اختفاء-الخط-الفاصل-مع-الصحراء-الغربية-من-خرائط-غوغل-في-المغرب-1106646617.html
الجزائر
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107437173_67:0:1135:801_1920x0_80_0_0_df60b17741d2f76ae47db075506f3059.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, عبد المجيد تبون, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, عبد المجيد تبون, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده لن تقبل أي قاعدة أجنبية على أراضيها

12:46 GMT 03.05.2026
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة كانت دوماً جيدة وتشهد تحسناً مستمراً، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي يدرك مكانة الجزائر ودورها في القارة الأفريقية.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أوضح تبون أن الجزائر لن تتخلى أبداً عن أصدقائها مثل روسيا والصين، ولا عن أشقائها مثل إندونيسيا، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجزائر لا تزال ملتزمة بخيار عدم الانحياز في سياستها الخارجية.
وشدد الرئيس الجزائري، على أن "الجزائر ترفض بشكل قاطع إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها"، معتبراً أن هذا الموقف يعزز مصداقية البلاد واستقلال قرارها السيادي.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
تبون يبدي استعداد الجزائر لتقديم العون لمالي في حال طلبت ذلك
05:48 GMT
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أشار تبون إلى وجود مسار أممي مستمر في هذا الملف، مؤكداً أن هذا المسار "يمضي دون عراقيل"، وأن الولايات المتحدة على دراية بوجهة النظر الجزائرية بشأن القضية.
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.
غوغل ماب Google Maps - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
إعلام: اختفاء الخط الفاصل مع الصحراء الغربية من خرائط غوغل في المغرب
1 نوفمبر 2025, 19:07 GMT
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية منذ خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو"، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت "البوليساريو" تسعى إلى الانفصال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала