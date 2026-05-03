https://sarabic.ae/20260503/تبون-يبدي-استعداد-الجزائر-لتقديم-العون-لمالي-في-حال-طلبت-ذلك-1113072207.html

تبون يبدي استعداد الجزائر لتقديم العون لمالي في حال طلبت ذلك

تبون يبدي استعداد الجزائر لتقديم العون لمالي في حال طلبت ذلك

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن إيمانه بقدرة الشعب المالي على تجاوز الأوضاع التي تشهدها بلادهم، مؤكدًا استعداد الجزائر لتقديم المساعدة... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T05:48+0000

2026-05-03T05:48+0000

2026-05-03T05:48+0000

الجزائر

أخبار مالي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg

وصرح تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة المحلية: "مقتنعون بقدرة الماليين على تجاوز هذه الوضعية. والجزائر مستعدة لتقديم يد العون لهم إذا طلبوا ذلك، كما دأبت عليه منذ عام 1962".وأردف: "أتحدث من القلب لأننا نحب مالي ولم يكن التطرف يومًا مجديًا، (باعتبار وجود) روابط تاريخية تجمع بين البلدين".وأضاف تبون: "نحن نأسف لما يجري في مالي، ليس من باب التكهن لكننا كنا نعلم أن الأمور ستتأزم لأن مالي دخل في مرحلة ما كانت لتؤدي سوى لعدم الاستقرار".وأفاد تبون بأن "الجزائر لم ولن تتدخل يومًا في الشؤون الداخلية لمالي أو لبلدان أخرى، ونأسف لكون بعض العناصر التي فشلت على الصعيد الوطني تسعى لإيجاد طرف تحمله الذنب، لاسيما من خلال توجيه اتهامات ضد الجزائر".ولدى تطرقه إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي لعام 2015، أكد تبون أن هذا الأخير "هو شأن يخص مالي وبرعاية أممية وأفريقية وليس شأنًا جزائريًا".وأشار الرئيس الجزائري في هذا الصدد إلى أن "الماليين يرجعون دائما في نهاية المطاف إلى الحوار، لا سيما بمساعدة الجزائر".وأعلن الجيش المالي، في 25 نيسان/ أبريل الماضي، تعرض عدة مواقع وثكنات في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد للاستهداف من طرف جماعات مسلحة، حيث نفذ مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) ومتمردو الطوارق بقيادة "جبهة تحرير أزواد" هجومًا منسقًا على ثكنات في باماكو وكاتي وجاو وكيدال وغيرها.وأكدت السلطات في مالي مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، في هجوم "إرهابي" استهدف مقر إقامته في مدينة "كاتي" قرب العاصمة باماكو.وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدة دول).مالي تؤكد مقتل وزير دفاعها في هجوم استهدف مقر إقامته

https://sarabic.ae/20260216/تبون-زيارة-رئيس-النيجر-للجزائر-أنهت-مرحلة-غير-طبيعية-من-البرود-1110438252.html

https://sarabic.ae/20260425/الخارجية-الروسية-لم-يصب-أي-مواطنين-روس-خلال-الأعمال-الإرهابية-الأخيرة-في-مالي-1112884408.html

الجزائر

أخبار مالي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, أخبار مالي, العالم العربي