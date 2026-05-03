تبون يبدي استعداد الجزائر لتقديم العون لمالي في حال طلبت ذلك

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:00 GMT
29 د
تبون يبدي استعداد الجزائر لتقديم العون لمالي في حال طلبت ذلك
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن إيمانه بقدرة الشعب المالي على تجاوز الأوضاع التي تشهدها بلادهم، مؤكدًا استعداد الجزائر لتقديم المساعدة... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
وصرح تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة المحلية: "مقتنعون بقدرة الماليين على تجاوز هذه الوضعية. والجزائر مستعدة لتقديم يد العون لهم إذا طلبوا ذلك، كما دأبت عليه منذ عام 1962".وأردف: "أتحدث من القلب لأننا نحب مالي ولم يكن التطرف يومًا مجديًا، (باعتبار وجود) روابط تاريخية تجمع بين البلدين".وأضاف تبون: "نحن نأسف لما يجري في مالي، ليس من باب التكهن لكننا كنا نعلم أن الأمور ستتأزم لأن مالي دخل في مرحلة ما كانت لتؤدي سوى لعدم الاستقرار".وأفاد تبون بأن "الجزائر لم ولن تتدخل يومًا في الشؤون الداخلية لمالي أو لبلدان أخرى، ونأسف لكون بعض العناصر التي فشلت على الصعيد الوطني تسعى لإيجاد طرف تحمله الذنب، لاسيما من خلال توجيه اتهامات ضد الجزائر".ولدى تطرقه إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي لعام 2015، أكد تبون أن هذا الأخير "هو شأن يخص مالي وبرعاية أممية وأفريقية وليس شأنًا جزائريًا".وأشار الرئيس الجزائري في هذا الصدد إلى أن "الماليين يرجعون دائما في نهاية المطاف إلى الحوار، لا سيما بمساعدة الجزائر".وأعلن الجيش المالي، في 25 نيسان/ أبريل الماضي، تعرض عدة مواقع وثكنات في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد للاستهداف من طرف جماعات مسلحة، حيث نفذ مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) ومتمردو الطوارق بقيادة "جبهة تحرير أزواد" هجومًا منسقًا على ثكنات في باماكو وكاتي وجاو وكيدال وغيرها.وأكدت السلطات في مالي مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، في هجوم "إرهابي" استهدف مقر إقامته في مدينة "كاتي" قرب العاصمة باماكو.وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدة دول).
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن إيمانه بقدرة الشعب المالي على تجاوز الأوضاع التي تشهدها بلادهم، مؤكدًا استعداد الجزائر لتقديم المساعدة إذا طُلب منها ذلك.
وصرح تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة المحلية: "مقتنعون بقدرة الماليين على تجاوز هذه الوضعية. والجزائر مستعدة لتقديم يد العون لهم إذا طلبوا ذلك، كما دأبت عليه منذ عام 1962".
وأردف: "أتحدث من القلب لأننا نحب مالي ولم يكن التطرف يومًا مجديًا، (باعتبار وجود) روابط تاريخية تجمع بين البلدين".
وأضاف تبون: "نحن نأسف لما يجري في مالي، ليس من باب التكهن لكننا كنا نعلم أن الأمور ستتأزم لأن مالي دخل في مرحلة ما كانت لتؤدي سوى لعدم الاستقرار".
وأكد الرئيس الجزائري أن سبيل الحكمة هو التحاور مع الشعب ومحاولة، حتى وإن لم تتم عملية تولي السلطة بطريقة دستورية، [بالإمكان] إضفاء الطابع الدستوري عليها.
وأفاد تبون بأن "الجزائر لم ولن تتدخل يومًا في الشؤون الداخلية لمالي أو لبلدان أخرى، ونأسف لكون بعض العناصر التي فشلت على الصعيد الوطني تسعى لإيجاد طرف تحمله الذنب، لاسيما من خلال توجيه اتهامات ضد الجزائر".
ولدى تطرقه إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي لعام 2015، أكد تبون أن هذا الأخير "هو شأن يخص مالي وبرعاية أممية وأفريقية وليس شأنًا جزائريًا".

وتابع: "يحاول البعض تمرير ذلك على أنه تدخل من الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي، لا، إن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة لما حدث سابقًا، ففي كل مرة يحدث فيها تغيير في القيادة في مالي، تكون هناك محاولة لحل المشكلة بالقوة، لكن القوة لا تحل المشاكل".

وأشار الرئيس الجزائري في هذا الصدد إلى أن "الماليين يرجعون دائما في نهاية المطاف إلى الحوار، لا سيما بمساعدة الجزائر".
وأعلن الجيش المالي، في 25 نيسان/ أبريل الماضي، تعرض عدة مواقع وثكنات في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد للاستهداف من طرف جماعات مسلحة، حيث نفذ مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) ومتمردو الطوارق بقيادة "جبهة تحرير أزواد" هجومًا منسقًا على ثكنات في باماكو وكاتي وجاو وكيدال وغيرها.
وأكدت السلطات في مالي مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، في هجوم "إرهابي" استهدف مقر إقامته في مدينة "كاتي" قرب العاصمة باماكو.
من جانبه، صرح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، عاصيمي غويتا، في 28 نيسان/ أبريل، بأن الصراع ضد الجماعات المسلحة في البلاد سيستمر حتى يتم تحييد المسلحين بشكل كامل.
وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدة دول).
