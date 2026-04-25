https://sarabic.ae/20260425/الخارجية-الروسية-لم-يصب-أي-مواطنين-روس-خلال-الأعمال-الإرهابية-الأخيرة-في-مالي-1112884408.html

الخارجية الروسية: لم يصب أي مواطنين روس خلال الأعمال الإرهابية الأخيرة في مالي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أنه ليس هناك أي مواطنين روس أُصيبوا خلال الأعمال الإرهابية الأخيرة في مالي، كما نصحت المواطنين الروس بعدم السفر إلى...

2026-04-25T21:30+0000

2026-04-25T23:00+0000

باماكو

أخبار مالي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111235815_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d75f5f67a2d5df18f27fec6edb646a0a.jpg

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "في 25 أبريل شنت جماعات مسلحة مناهضة للحكومة سلسلة هجمات منسقة في العاصمة المالية... يعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ إزاء هذه الأحداث، إذ تُشكل أعمال الإرهابيين تهديدًا مباشرًا لاستقرار دولة مالي الصديقة لروسيا ".وتابعت: "توصي وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد، وأن يتخذ الموجودون فيها بالفعل التدابير اللازمة لضمان سلامتهم الشخصية. وستواصل موسكو مراقبة الوضع عن كثبكان الجيش المالي، أعلن تعرض عدة مواقع وثكنات في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد للاستهداف من طرف جماعات مسلحة.وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدة دول).

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

