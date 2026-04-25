الخارجية الروسية: لم يصب أي مواطنين روس خلال الأعمال الإرهابية الأخيرة في مالي
21:30 GMT 25.04.2026 (تم التحديث: 23:00 GMT 25.04.2026)
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أنه ليس هناك أي مواطنين روس أُصيبوا خلال الأعمال الإرهابية الأخيرة في مالي، كما نصحت المواطنين الروس بعدم السفر إلى هناك.
وجاء في بيان للخارجية الروسية: "في 25 أبريل شنت جماعات مسلحة مناهضة للحكومة سلسلة هجمات منسقة في العاصمة المالية... يعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ إزاء هذه الأحداث، إذ تُشكل أعمال الإرهابيين تهديدًا مباشرًا لاستقرار دولة مالي الصديقة لروسيا ".
وأضافت، "ووفقًا للسفارة الروسية
في باماكو لم يُصب أي مواطن روسي حتى الآن. وتُجري البعثة الدبلوماسية اتصالات مستمرة مع السلطات المختصة في مالي".
وتابعت: "توصي وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد، وأن يتخذ الموجودون فيها بالفعل التدابير اللازمة لضمان سلامتهم الشخصية. وستواصل موسكو مراقبة الوضع عن كثب
كان الجيش المالي، أعلن تعرض عدة مواقع وثكنات في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد للاستهداف من طرف جماعات مسلحة.
وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدة دول).