مالي تؤكد مقتل وزير دفاعها في هجوم استهدف مقر إقامته

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية، عيسى كوليبالي، عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم إرهابي استهدف مقر إقامته يوم أمس.

وقال المتحدث الصحفي، الذي نُشرت تصريحاته على صفحة قناة "أو آر تي إم" التلفزيونية على فيسبوك (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة): "لقد اشتبك مع المهاجمين، وتمكن من القضاء على بعضهم... وخلال القتال العنيف، أُصيب ونُقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة للأسف".وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الجيش المالي تعرض مواقع وثكنات عدة في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد، للاستهداف من قبل جماعات مسلحة.وتواجه الدولة الواقعة غربي أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا ودول عدة).

