مالي تؤكد مقتل وزير دفاعها في هجوم استهدف مقر إقامته
أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية، عيسى كوليبالي، عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم إرهابي استهدف مقر إقامته يوم أمس. 26.04.2026, سبوتنيك عربي
مالي تؤكد مقتل وزير دفاعها في هجوم استهدف مقر إقامته

21:40 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 22:10 GMT 26.04.2026)
أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية، عيسى كوليبالي، عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم إرهابي استهدف مقر إقامته يوم أمس.
وقال المتحدث الصحفي، الذي نُشرت تصريحاته على صفحة قناة "أو آر تي إم" التلفزيونية على فيسبوك (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة): "لقد اشتبك مع المهاجمين، وتمكن من القضاء على بعضهم... وخلال القتال العنيف، أُصيب ونُقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة للأسف".
وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الجيش المالي تعرض مواقع وثكنات عدة في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد، للاستهداف من قبل جماعات مسلحة.
الخارجية الروسية: لم يصب أي مواطن روسي خلال الأعمال الإرهابية الأخيرة في مالي
أمس, 21:30 GMT
وتواجه الدولة الواقعة غربي أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا ودول عدة).
