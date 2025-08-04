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برلماني جزائري: تصريحات ترامب بشأن "الصحراء" لن تغير الواقع
برلماني جزائري: تصريحات ترامب بشأن "الصحراء" لن تغير الواقع
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بقضية الصحراء ودعمه لمشروع الحكم الذاتي الذي طرحه الملك محمد... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T14:17+0000
2025-08-04T14:17+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن دعم ترامب للمقترح كان متوقعا في عهدته الثانية، لكن التصريح من الرئيس ترامب لن يغير أي شيء على أرض الواقع، كما كان الأمر مع تغريدته الأولى.وبشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بلاده تجاه واشنطن، وتأثير الدعم الأمريكي على العلاقات الثنائية، خاصة أن الملف تسبب في توتر كبير في العلاقات الفرنسية الجزائرية، يرى البرلماني الجزائري أن الدول المؤثرة في الملف هي فرنسا وإسبانيا، واتخذت الجزائر معهما بعض الإجراءات نظرا لعلاقتهما بقضية الصحراء.ويرى أن واشنطن تدرك تماما حساسية الموقف الجزائري، في حين أن بلاده لن تتحرك في الوقت الراهن تجاه واشنطن بأي إجراءات، وتنتظر ما تسفر عنه التصريحات، وما إن كانت ستتحول إلى نشاط أو مشريع قوانين أو قرارات على المستويات الدولية، وحينها يمكن للجزائر أن تتحرك وتتخذ إجراءات ومواقف رسمية.وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.وشدد على "المضي قدما بالأولويات المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء"، حسب وكالة الأنباء المغربية.وفي عام 2020، أعلن السفير الأمريكي لدى الرباط حينها، ديفيد فيشر، أن بلاده اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.وقال فيشر: "هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب قبل يومين - الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يجدد-اعتراف-أمريكا-بالسيادة-المغربية-على-الصحراء-1103307134.html
https://sarabic.ae/20250601/الجزائر-تأسف-لدعم-المملكة-المتحدة-مخطط-الحكم-الذاتي-المغربي-بشأن-الصحراء-الغربية-1101198254.html
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حصري, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان
حصري, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان

برلماني جزائري: تصريحات ترامب بشأن "الصحراء" لن تغير الواقع

14:17 GMT 04.08.2025
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / STR
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قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بقضية الصحراء ودعمه لمشروع الحكم الذاتي الذي طرحه الملك محمد السادس، والذي استقبل بالترحيب من قبل بعض الدول الغربية والأوروبية، يتماهى ويتماشى مع تغريدة ترامب في العهدة الأولى.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن دعم ترامب للمقترح كان متوقعا في عهدته الثانية، لكن التصريح من الرئيس ترامب لن يغير أي شيء على أرض الواقع، كما كان الأمر مع تغريدته الأولى.
وأشار إلى أن تصريح ترامب هو مناورة وضغوطات وإغراءات من قبل الإدارة الأمريكية، وحرص على استمرار ملف التطبيع مع إسرائيل.
وبشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بلاده تجاه واشنطن، وتأثير الدعم الأمريكي على العلاقات الثنائية، خاصة أن الملف تسبب في توتر كبير في العلاقات الفرنسية الجزائرية، يرى البرلماني الجزائري أن الدول المؤثرة في الملف هي فرنسا وإسبانيا، واتخذت الجزائر معهما بعض الإجراءات نظرا لعلاقتهما بقضية الصحراء.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
ترامب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء
2 أغسطس, 16:58 GMT
ويرى أن واشنطن تدرك تماما حساسية الموقف الجزائري، في حين أن بلاده لن تتحرك في الوقت الراهن تجاه واشنطن بأي إجراءات، وتنتظر ما تسفر عنه التصريحات، وما إن كانت ستتحول إلى نشاط أو مشريع قوانين أو قرارات على المستويات الدولية، وحينها يمكن للجزائر أن تتحرك وتتخذ إجراءات ومواقف رسمية.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.

وجدد ترامب، تأكيد اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع"، مؤكدا أن واشنطن تولي أهمية كبيرة للشراكة "القوية والدائمة" التي تربطها بالمغرب.

وشدد على "المضي قدما بالأولويات المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء"، حسب وكالة الأنباء المغربية.
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
الجزائر تأسف لدعم المملكة المتحدة مخطط الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء الغربية
1 يونيو, 21:31 GMT
وفي عام 2020، أعلن السفير الأمريكي لدى الرباط حينها، ديفيد فيشر، أن بلاده اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.
وقال فيشر: "هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب قبل يومين - الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
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