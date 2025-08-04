https://sarabic.ae/20250804/برلماني-جزائري-تصريحات-ترامب-بشأن-الصحراء-لن-تغير-الواقع-1103360673.html

برلماني جزائري: تصريحات ترامب بشأن "الصحراء" لن تغير الواقع

برلماني جزائري: تصريحات ترامب بشأن "الصحراء" لن تغير الواقع

سبوتنيك عربي

قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بقضية الصحراء ودعمه لمشروع الحكم الذاتي الذي طرحه الملك محمد... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T14:17+0000

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2025-08-04T14:17+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن دعم ترامب للمقترح كان متوقعا في عهدته الثانية، لكن التصريح من الرئيس ترامب لن يغير أي شيء على أرض الواقع، كما كان الأمر مع تغريدته الأولى.وبشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بلاده تجاه واشنطن، وتأثير الدعم الأمريكي على العلاقات الثنائية، خاصة أن الملف تسبب في توتر كبير في العلاقات الفرنسية الجزائرية، يرى البرلماني الجزائري أن الدول المؤثرة في الملف هي فرنسا وإسبانيا، واتخذت الجزائر معهما بعض الإجراءات نظرا لعلاقتهما بقضية الصحراء.ويرى أن واشنطن تدرك تماما حساسية الموقف الجزائري، في حين أن بلاده لن تتحرك في الوقت الراهن تجاه واشنطن بأي إجراءات، وتنتظر ما تسفر عنه التصريحات، وما إن كانت ستتحول إلى نشاط أو مشريع قوانين أو قرارات على المستويات الدولية، وحينها يمكن للجزائر أن تتحرك وتتخذ إجراءات ومواقف رسمية.وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.وشدد على "المضي قدما بالأولويات المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء"، حسب وكالة الأنباء المغربية.وفي عام 2020، أعلن السفير الأمريكي لدى الرباط حينها، ديفيد فيشر، أن بلاده اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.وقال فيشر: "هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب قبل يومين - الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يجدد-اعتراف-أمريكا-بالسيادة-المغربية-على-الصحراء-1103307134.html

https://sarabic.ae/20250601/الجزائر-تأسف-لدعم-المملكة-المتحدة-مخطط-الحكم-الذاتي-المغربي-بشأن-الصحراء-الغربية-1101198254.html

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