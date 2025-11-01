https://sarabic.ae/20251101/إعلام-اختفاء-الخط-الفاصل-مع-الصحراء-الغربية-من-خرائط-غوغل-في-المغرب-1106646617.html
إعلام: اختفاء الخط الفاصل مع الصحراء الغربية من خرائط غوغل في المغرب
إعلام: اختفاء الخط الفاصل مع الصحراء الغربية من خرائط غوغل في المغرب
سبوتنيك عربي
اختفت الخطوط المنقطة التي تفصل الصحراء الغربية عن باقي الأراضي المغربية من خرائط غوغل المعروضة للمستخدمين داخل المغرب، في حين تظل هذه الخطوط ظاهرة بوضوح على... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T19:07+0000
2025-11-01T19:07+0000
2025-11-01T19:07+0000
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/19/1046643010_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b8b582095ff1568b7c348cbe36e76cb8.jpg
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، حدث هذا التغيير فور تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية، حيث لاحظوا غياب الخطوط المنقطة تمامًا من النسخة المغربية لتطبيق غوغل مابس. وسرعان ما أبدى العديد من المغاربة فرحتهم بهذا التحديث، معتبرين إياه خطوة إيجابية تعكس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على المنطقة. ولم تصدر غوغل أي تعليق رسمي حول هذا التعديل، لكن الشركة الأمريكية تبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديث عرض خرائطها العالمية. وصوت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، الذي لم تشارك فيه الجزائر. ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب. وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر. ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية منذ خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو"، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت "البوليساريو" تسعى إلى الانفصال.
https://sarabic.ae/20251031/العاهل-المغربي-يدعو-الرئيس-الجزائري-إلى-حوار-أخوي-صادق-لتجاوز-الخلافات-1106615366.html
https://sarabic.ae/20251031/مجلس-الأمن-يصوت-لصالح-خطة-المغرب-للحكم-الذاتي-في-الصحراء-الغربية-1106613923.html
https://sarabic.ae/20251023/بعد-رفض-الوساطة-العربية-سابقا-هل-تصلح-الإدارة-الأمريكية-العلاقات-بين-الجزائر-والمغرب؟-1106285022.html
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/19/1046643010_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_8bcf6343490dcb53ed3e4c618553f9c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: اختفاء الخط الفاصل مع الصحراء الغربية من خرائط غوغل في المغرب
اختفت الخطوط المنقطة التي تفصل الصحراء الغربية عن باقي الأراضي المغربية من خرائط غوغل المعروضة للمستخدمين داخل المغرب، في حين تظل هذه الخطوط ظاهرة بوضوح على الخرائط نفسها في الدول الأخرى.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، حدث هذا التغيير فور تصويت مجلس الأمن الدولي
على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية، حيث لاحظوا غياب الخطوط المنقطة تمامًا من النسخة المغربية لتطبيق غوغل مابس.
وسرعان ما أبدى العديد من المغاربة فرحتهم بهذا التحديث، معتبرين إياه خطوة إيجابية تعكس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على المنطقة.
يُقتصر هذا الاختفاء على الخرائط المخصصة للمستخدمين المغاربة، بينما تستمر الخطوط المنقطة في الظهور في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر، مما يشير إلى تعديل جغرافي محلي الطابع.
ولم تصدر غوغل
أي تعليق رسمي حول هذا التعديل، لكن الشركة الأمريكية تبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديث عرض خرائطها العالمية.
وصوت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، الذي لم تشارك فيه الجزائر.
القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، أمس الجمعة، يتضمن تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، كما تضمن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على الخطة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة منذ 2007، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية
، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية منذ خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو
"، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت "البوليساريو" تسعى إلى الانفصال.