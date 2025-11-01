https://sarabic.ae/20251101/إعلام-اختفاء-الخط-الفاصل-مع-الصحراء-الغربية-من-خرائط-غوغل-في-المغرب-1106646617.html

إعلام: اختفاء الخط الفاصل مع الصحراء الغربية من خرائط غوغل في المغرب

إعلام: اختفاء الخط الفاصل مع الصحراء الغربية من خرائط غوغل في المغرب

سبوتنيك عربي

اختفت الخطوط المنقطة التي تفصل الصحراء الغربية عن باقي الأراضي المغربية من خرائط غوغل المعروضة للمستخدمين داخل المغرب، في حين تظل هذه الخطوط ظاهرة بوضوح على... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T19:07+0000

2025-11-01T19:07+0000

2025-11-01T19:07+0000

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/19/1046643010_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b8b582095ff1568b7c348cbe36e76cb8.jpg

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، حدث هذا التغيير فور تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية، حيث لاحظوا غياب الخطوط المنقطة تمامًا من النسخة المغربية لتطبيق غوغل مابس. وسرعان ما أبدى العديد من المغاربة فرحتهم بهذا التحديث، معتبرين إياه خطوة إيجابية تعكس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على المنطقة. ولم تصدر غوغل أي تعليق رسمي حول هذا التعديل، لكن الشركة الأمريكية تبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديث عرض خرائطها العالمية. وصوت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، الذي لم تشارك فيه الجزائر. ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب. وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر. ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية منذ خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو"، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت "البوليساريو" تسعى إلى الانفصال.

https://sarabic.ae/20251031/العاهل-المغربي-يدعو-الرئيس-الجزائري-إلى-حوار-أخوي-صادق-لتجاوز-الخلافات-1106615366.html

https://sarabic.ae/20251031/مجلس-الأمن-يصوت-لصالح-خطة-المغرب-للحكم-الذاتي-في-الصحراء-الغربية-1106613923.html

https://sarabic.ae/20251023/بعد-رفض-الوساطة-العربية-سابقا-هل-تصلح-الإدارة-الأمريكية-العلاقات-بين-الجزائر-والمغرب؟-1106285022.html

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, الجزائر, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية