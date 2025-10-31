https://sarabic.ae/20251031/مجلس-الأمن-يصوت-لصالح-خطة-المغرب-للحكم-الذاتي-في-الصحراء-الغربية-1106613923.html

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

سبوتنيك عربي

صوت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، الذي لم... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T20:19+0000

2025-10-31T20:19+0000

2025-10-31T20:19+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الجزائر

أخبار المغرب اليوم

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg

القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، اليوم الجمعة، يتضمن تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، كما تضمن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على الخطة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة منذ 2007، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية منذ خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو"، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت "البوليساريو" تسعى إلى الانفصال.

https://sarabic.ae/20250804/برلماني-جزائري-تصريحات-ترامب-بشأن-الصحراء-لن-تغير-الواقع-1103360673.html

https://sarabic.ae/20241107/ملك-المغرب-هناك-من-يستغل-قضية-الصحراء-لإيجاد-منفذ-على-المحيط-الأطلسي-1094564744.html

الجزائر

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, منظمة الأمم المتحدة