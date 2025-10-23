https://sarabic.ae/20251023/بعد-رفض-الوساطة-العربية-سابقا-هل-تصلح-الإدارة-الأمريكية-العلاقات-بين-الجزائر-والمغرب؟-1106285022.html

بعد رفض الوساطة العربية سابقا... هل تصلح الإدارة الأمريكية العلاقات بين الجزائر والمغرب؟

نقاش دولي واسع يعود للعلن، بعد طرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، عن وساطة تقودها واشنطن لإنهاء القطيعة بين الجزائر والمغرب في مدة لا تتجاوز 60 يوما. 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب منذ عام 2021، عندما أعلن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، حينئذ، قطع العلاقات الدبلوماسية، مع الإبقاء على العلاقات القنصلية بين البلدين.وأردف: "لكن ما بين الجزائر والمغرب يختلف تماما عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو الصراع الروسي الأوكراني، أوالباكستاني الهندي، أو حتى الأرميني التركي".وأضاف ربيج: "المغرب في حرب مع جبهة "البوليساريو"، ويرفض أن يحتكم إلى القانون الدولي، لذلك الخلافات عميقة ومعقدة، ما يجعل أي وساطة دولية لمحاولة إصلاح هذه العلاقات يكاد يكون شبه مستحيل في هذه الفترة، لأنه للأسف الشديد السياسة المغربية سياسة عدائية لا تخدم فكره السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".وبالنسبة للموقف الجزائري من المبادرة الأمريكية التي أعلن عنها ويتكوف، قال ربيج: "أعتقد أن الطرف الجزائري قد اطلع على هذه الورقة والخريطة التي يطرحها ترامب، وفي المقابل الجزائر لم تطلب من أي طرف كان أن يلعب دور الوسيط في إعادة العلاقات الجزائرية المغربية، لأن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة أصلا بين البلدين بسبب القرارات التي تبنتها المغرب".وأضاف: "أرى أن الطرف المغربي ما زال متمسكا بهذه المواقف ولا يريد أن يقدم تنازلات أو يتراجع على هذه المواقف"، واستطرد: "لا أتكلم باسم الحكومة الجزائرية، ولا باسم الحزب الذي أنتمي إليه وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ولكن أي دارس للعلاقات الدولية ومتابع للشأن المغاربي، يرى أن المغرب للأسف الشديد أدخل المنطقة في وضع متأزم ومعقد، وأن جميع الأطراف تحمّل المغرب هذه المسؤولية، إذا المصالحة التي يطرحها ترامب يجب أيضا أن تطرح على تونس وموريتانيا مثلا، لأن العلاقة بين المغرب وموريتانيا سيئة أيضا، لأنها تتوجس من هذه النظرة التوسعية للمغرب على الأراضي الصحراوية والأراضي الموريتانية".خلافات عميقة تستوجب الحلبدورها، قالت مديرة جريدة "الفجر" الإعلامية حدة حزام لـ"سبوتنيك": "بين الجزائر والمغرب ليست هناك حرب حتى تتحدث أمريكا عن اتفاق سلام بينهما، والحروب في جهة أخرى، الحرب الحقيقية التي يمكن أن تتوسط من أجلها إدارة ترامب هي جبهة البوليساريو، والمملكة المغربية" .وأضافت: "بين الجزائر والمغرب ثمة خلافات، وتمادي، واستعانة بالصهاينة لضرب الجزائر وهناك أطماع في الأراضي الجزائرية، أو ما يسمى بـ"الصحراء الشرقية" التي تطالب بها المملكة المغربية. برأيي هذه مشاكل لا يمكن أن تسويها أمريكا لا بأي اتفاق ولا مبادرة".وأكدت حزام تصريح وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، قائلا إنه "لا مجال للوساطة عندما حاولت السعودية التوسط"، معتبرة أن "اتفاق السلام الذي أشرف عليه ترامب الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، لم يتحقق حتى الآن، وما زالت إسرائيل تقتل المدنيين في غزة وفلسطين، وهذا فشل فكيف سينجح في أي وساطات مغايرة".للجزائر حق رفض الوساطة أو قبولهامن جهته، قال الأكاديمي مصطفى بورزامة في حديث لـ "سبوتنيك": "أعتقد أن الملف الذي سيكون حاضرا في هذه المفاوضات هو الصحراء الغربية، وجميع تجاوزات المغرب مع الجزائر، فالجزائر ليس بلدا عدائيا ولا يمكن أن يسبب أي فوضى في المنطقة".وفي ظل غياب أي رد فعل رسمي أو حزبي لحد الساعة حول إمكانية الجزائر رفض أو قبول الوساطة الأمريكية، أجرى وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث تبادلا الرؤى بشأن المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاسة روسيا لهذه الهيئة الأممية المركزية وفي مقدمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي من المنتظر أن يصدر قرار بشأنها قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

