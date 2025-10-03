دعوات "جيل زد" للتظاهر بالجزائر.. برلماني: لا نستبعد التحريض الخارجي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/دعوات-جيل-زد-للتظاهر-بالجزائر-برلماني-لا-نستبعد-التحريض-الخارجي-1105574748.html
دعوات "جيل زد" للتظاهر بالجزائر.. برلماني: لا نستبعد التحريض الخارجي
دعوات "جيل زد" للتظاهر بالجزائر.. برلماني: لا نستبعد التحريض الخارجي
سبوتنيك عربي
دعت بعض صفحات التواصل الاجتماعي لاحتجاجات "جيل زد" في الجزائر، أسوة بالتظاهرات التي شهدتها مدن المملكة المغربية، منذ أيام. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T12:38+0000
2025-10-03T12:38+0000
حصري
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
الدعوات التي دشنت على صفحات مواقع التواصل شكك فيها بعض المراقبين، واتهمها بعض آخر بأنها مدعومة من جهات خارجية، في الوقت الذي ردت فيه بعض الحسابات بأنها "وقفات سلمية للتعبير عن الرأي.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "الدعوات إلى التظاهر في الجزائر، المعلن عنها ليوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول الجاري) من طرف مجموعة تسمي نفسها "GenZ 213"، والتي ضخمتها بعض وسائل الإعلام المغربية، وكذا مجموعة "GenZ 212"، لا تندرج في إطار مطالب اجتماعية بحتة، بل تأتي ضمن استراتيجية سياسية ترمي إلى تصدير الأزمات المغربية للخارج ومحاولة النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية".وحول حقيقة الدعوات وما إن كانت حقيقة أو حملات من الخارج، قال النائب الجزائري عبد الوهاب يعقوبي، عضو البرلمان الجزائري، إن "الدعوات من قبل "جيل زد" على مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس رغبة الشباب في التعبير عن رأيه خاصة في عصر التواصل الرقمي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "جزءًا من هذه الدعوات هو حقيقي ومنبثق من الشباب الجزائري، الذين يشعرون بالإحباط والرغبة في التعبير، خصوصًا في عصر التواصل الرقمي".وتابع: "لكن لا يمكن تجاهل أن هناك أيضًا مبادرات مُنسّقة أو تمويلية مدعومة من جهات خارجية تحاول استخدام أدوات التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه والتحشيد".وأوضح البرلماني الجزائري أنه "سواء كانت هذه الدعوات داخلية أو خارجية، قد تكمن أهدافها في عدد من النقاط وهي:ولم يستبعد يعقوبي "تدخل بعض الجهات الأجنبية، التي تُحاول أن تستغل الأوضاع الداخلية في الجزائر لإحداث توتر أو الترويج لسرديات إعلامية ضد الاستقرار الوطني"، لافتًا إلى أن "وجود مثل هذه المحاولات لا يجوز أن يُبرّر تجميد الحريات أو فرض الصمت على الرأي الشعبي".وأكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير"، مشددًا على أن "هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة".وقال أحمد والي علمي، في تصريح صحفي، إن "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير، وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد".
https://sarabic.ae/20251002/احتجاجات-وأعمال-شغب-ما-الذي-يحدث-في-المغرب-1105550415.html
https://sarabic.ae/20251002/المغرب-رئيس-الحكومة-يعلن-التجاوب-مع-مطالب-الاحتجاجات-1105542948.html
https://sarabic.ae/20230704/مخاوف-وترقب-ما-تأثير-الاحتجاجات-في-فرنسا-على-الجالية-الجزائرية-1078730721.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان
حصري, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان

دعوات "جيل زد" للتظاهر بالجزائر.. برلماني: لا نستبعد التحريض الخارجي

12:38 GMT 03.10.2025
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبر
دعت بعض صفحات التواصل الاجتماعي لاحتجاجات "جيل زد" في الجزائر، أسوة بالتظاهرات التي شهدتها مدن المملكة المغربية، منذ أيام.
الدعوات التي دشنت على صفحات مواقع التواصل شكك فيها بعض المراقبين، واتهمها بعض آخر بأنها مدعومة من جهات خارجية، في الوقت الذي ردت فيه بعض الحسابات بأنها "وقفات سلمية للتعبير عن الرأي.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "الدعوات إلى التظاهر في الجزائر، المعلن عنها ليوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول الجاري) من طرف مجموعة تسمي نفسها "GenZ 213"، والتي ضخمتها بعض وسائل الإعلام المغربية، وكذا مجموعة "GenZ 212"، لا تندرج في إطار مطالب اجتماعية بحتة، بل تأتي ضمن استراتيجية سياسية ترمي إلى تصدير الأزمات المغربية للخارج ومحاولة النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية".
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
احتجاجات وأعمال شغب… ما الذي يحدث في المغرب؟
أمس, 17:22 GMT
وحول حقيقة الدعوات وما إن كانت حقيقة أو حملات من الخارج، قال النائب الجزائري عبد الوهاب يعقوبي، عضو البرلمان الجزائري، إن "الدعوات من قبل "جيل زد" على مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس رغبة الشباب في التعبير عن رأيه خاصة في عصر التواصل الرقمي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "جزءًا من هذه الدعوات هو حقيقي ومنبثق من الشباب الجزائري، الذين يشعرون بالإحباط والرغبة في التعبير، خصوصًا في عصر التواصل الرقمي".
وتابع: "لكن لا يمكن تجاهل أن هناك أيضًا مبادرات مُنسّقة أو تمويلية مدعومة من جهات خارجية تحاول استخدام أدوات التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه والتحشيد".
وأوضح البرلماني الجزائري أنه "سواء كانت هذه الدعوات داخلية أو خارجية، قد تكمن أهدافها في عدد من النقاط وهي:
تحريك الشارع لاختبار ردود الفعل الأمنية والسياسية.
خلق مطلب عام قد يُستخدم كورقة تفاوض.
اختبار مدى صدقية الانخراط الشعبي.
إثارة الانقسام أو التشكيك في مدى سيطرة الدولة.
وفي الحالة الخارجية، تهدف للتأثير على الصورة الدولية للبلد، وإضعاف الداخل من الداخل.
شباب يشاركون في احتجاج يطالب بإصلاحات الرعاية الصحية والتعليم، في الرباط، 28 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
المغرب... رئيس الحكومة يعلن التجاوب مع مطالب الاحتجاجات
أمس, 13:55 GMT
ولم يستبعد يعقوبي "تدخل بعض الجهات الأجنبية، التي تُحاول أن تستغل الأوضاع الداخلية في الجزائر لإحداث توتر أو الترويج لسرديات إعلامية ضد الاستقرار الوطني"، لافتًا إلى أن "وجود مثل هذه المحاولات لا يجوز أن يُبرّر تجميد الحريات أو فرض الصمت على الرأي الشعبي".

وشهدت مدن مغربية عدة، تظاهرات رافقتها أعمال شغب وتخريب طالت مؤسسات عمومية وخاصة، فيما أوضح خبراء في القانون أن "العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي صارمة وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات"، وفق "هسبريس".

وأكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير"، مشددًا على أن "هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة".
متظاهرون يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب في مرسيليا، جنوب فرنسا، 30 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
مخاوف وترقب... ما تأثير الاحتجاجات في فرنسا على الجالية الجزائرية
4 يوليو 2023, 14:42 GMT
وقال أحمد والي علمي، في تصريح صحفي، إن "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير، وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала