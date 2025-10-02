المغرب... رئيس الحكومة يعلن التجاوب مع مطالب الاحتجاجات

عربي
الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يريد فرض السلام بالقوة ولكن هذا لا ينطبق على روسيا التي أثبتت المعركة أنها لا تكسر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/المغرب-رئيس-الحكومة-يعلن-التجاوب-مع-مطالب-الاحتجاجات-1105542948.html
المغرب... رئيس الحكومة يعلن التجاوب مع مطالب الاحتجاجات
المغرب... رئيس الحكومة يعلن التجاوب مع مطالب الاحتجاجات
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أول تعليق على ما شهدته مدن عدة في المغرب خلال اليومين الماضيين من أحداث وصفت بـ"الخطيرة"، والتي تسببت في... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T13:55+0000
2025-10-02T13:55+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105542753_0:31:1568:913_1920x0_80_0_0_0be858e8220c6707b475055224b85b22.jpg
وأعرب أخنوش خلال افتتاح أعمال المجلس الحكومي عن أسفه الشديد لتلك الأحداث، مشيدا بالتدخلات الأمنية التي قال إنها "احترمت واجبها الدستوري في حماية الأمن وصون الحقوق والحريات".وأكد في الوقت نفسه، أن الحكومة المغربية، بمختلف مكوناتها، تفاعلت مع المطالب التي عبّر عنها الشباب.وشدد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على أن السلطة التنفيذية "منفتحة على الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية"، معتبرا أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة التحديات وتسريع تفعيل السياسات العمومية بما يحقق تطلعات جميع المغاربة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.يشار إلى أن مدنا مغربية عدة شهدت، منذ السبت الماضي، احتجاجات دعت إليها مجموعة شبابية ناشئة تطلق على نفسها اسم "جيل زد 212" رفعت مطالب مرتبطة بالتعليم والصحة وفرص الشغل، قبل أن تتطور في الأيام الأخيرة إلى أعمال عنف وتخريب منظم، يجري التنسيق بشأنها عبر تطبيق "ديسكورد"."جيل زد 212"... حركة احتجاجية شبابية بمطالب اجتماعية واقتصاديةتعد حركة "جيل زد 212" مبادرة احتجاجية شبابية مغربية، مستقلة وغير تابعة لأي توجه سياسي، نشأت على غرار حركات مشابهة في دول أخرى يقودها أبناء هذا الجيل. وقد دعت عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مظاهرات سلمية للتعبير عن مطالبها.ويركز المحتجون المنضوون تحت هذه الحركة على قضايا التعليم والصحة ومكافحة الفساد، مؤكدين منذ البداية رفضهم للعنف وتمسكهم بالاحتجاج السلمي كخيار أساسي.وانطلقت الدعوات للتظاهر يومي 27 و28 سبتمبر/ أيلول 2025، عبر منصات متعددة أبرزها تطبيق "ديسكورد"، الذي يضم عشرات الآلاف من المتابعين، إضافة إلى "إنستغرام" و"تيك توك".وتتمحور المطالب الحالية للحركة حول ملفات خدمية وحقوقية، أهمها: إصلاح عاجل للتعليم العمومي، تقوية المنظومة الصحية، توفير فرص العمل للشباب، ومحاربة الفساد.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105542753_0:0:1394:1045_1920x0_80_0_0_d5e74a4cf35027f6a25db252fd8a2301.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

المغرب... رئيس الحكومة يعلن التجاوب مع مطالب الاحتجاجات

13:55 GMT 02.10.2025
© AP Photo / STRشباب يشاركون في احتجاج يطالب بإصلاحات الرعاية الصحية والتعليم، في الرباط، 28 سبتمبر/ أيلول 2025
شباب يشاركون في احتجاج يطالب بإصلاحات الرعاية الصحية والتعليم، في الرباط، 28 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أول تعليق على ما شهدته مدن عدة في المغرب خلال اليومين الماضيين من أحداث وصفت بـ"الخطيرة"، والتي تسببت في إصابة المئات من عناصر القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات.
وأعرب أخنوش خلال افتتاح أعمال المجلس الحكومي عن أسفه الشديد لتلك الأحداث، مشيدا بالتدخلات الأمنية التي قال إنها "احترمت واجبها الدستوري في حماية الأمن وصون الحقوق والحريات".
وأكد في الوقت نفسه، أن الحكومة المغربية، بمختلف مكوناتها، تفاعلت مع المطالب التي عبّر عنها الشباب.
وشدد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على أن السلطة التنفيذية "منفتحة على الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية"، معتبرا أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة التحديات وتسريع تفعيل السياسات العمومية بما يحقق تطلعات جميع المغاربة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
يشار إلى أن مدنا مغربية عدة شهدت، منذ السبت الماضي، احتجاجات دعت إليها مجموعة شبابية ناشئة تطلق على نفسها اسم "جيل زد 212" رفعت مطالب مرتبطة بالتعليم والصحة وفرص الشغل، قبل أن تتطور في الأيام الأخيرة إلى أعمال عنف وتخريب منظم، يجري التنسيق بشأنها عبر تطبيق "ديسكورد".
"جيل زد 212"... حركة احتجاجية شبابية بمطالب اجتماعية واقتصادية
تعد حركة "جيل زد 212" مبادرة احتجاجية شبابية مغربية، مستقلة وغير تابعة لأي توجه سياسي، نشأت على غرار حركات مشابهة في دول أخرى يقودها أبناء هذا الجيل. وقد دعت عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مظاهرات سلمية للتعبير عن مطالبها.
ويركز المحتجون المنضوون تحت هذه الحركة على قضايا التعليم والصحة ومكافحة الفساد، مؤكدين منذ البداية رفضهم للعنف وتمسكهم بالاحتجاج السلمي كخيار أساسي.
وانطلقت الدعوات للتظاهر يومي 27 و28 سبتمبر/ أيلول 2025، عبر منصات متعددة أبرزها تطبيق "ديسكورد"، الذي يضم عشرات الآلاف من المتابعين، إضافة إلى "إنستغرام" و"تيك توك".
وتتمحور المطالب الحالية للحركة حول ملفات خدمية وحقوقية، أهمها: إصلاح عاجل للتعليم العمومي، تقوية المنظومة الصحية، توفير فرص العمل للشباب، ومحاربة الفساد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала