المغرب... رئيس الحكومة يعلن التجاوب مع مطالب الاحتجاجات
© AP Photo / STRشباب يشاركون في احتجاج يطالب بإصلاحات الرعاية الصحية والتعليم، في الرباط، 28 سبتمبر/ أيلول 2025
أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أول تعليق على ما شهدته مدن عدة في المغرب خلال اليومين الماضيين من أحداث وصفت بـ"الخطيرة"، والتي تسببت في إصابة المئات من عناصر القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات.
وأعرب أخنوش خلال افتتاح أعمال المجلس الحكومي عن أسفه الشديد لتلك الأحداث، مشيدا بالتدخلات الأمنية التي قال إنها "احترمت واجبها الدستوري في حماية الأمن وصون الحقوق والحريات".
وأكد في الوقت نفسه، أن الحكومة المغربية، بمختلف مكوناتها، تفاعلت مع المطالب التي عبّر عنها الشباب.
وشدد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على أن السلطة التنفيذية "منفتحة على الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية"، معتبرا أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة التحديات وتسريع تفعيل السياسات العمومية بما يحقق تطلعات جميع المغاربة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
العد التنازلي لسقوط النظام الملكي الاقطاعي في #المغرب 🇲🇦— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) September 28, 2025
وسط تعتيم من الإعلام العربي والدولي !
مدن #المغرب تشهد احتجاجات مليونية تحت اسم جيل Z ضد الفساد والأجهزة الأمنية تعتقل آلاف المتظاهرين
منظمات حقوقية دولية : الأمن المغربي استعمل العنف المفرط ضد متظاهرين سلميين ضد فساد… pic.twitter.com/moXbOxmwlM
يشار إلى أن مدنا مغربية عدة شهدت، منذ السبت الماضي، احتجاجات دعت إليها مجموعة شبابية ناشئة تطلق على نفسها اسم "جيل زد 212" رفعت مطالب مرتبطة بالتعليم والصحة وفرص الشغل، قبل أن تتطور في الأيام الأخيرة إلى أعمال عنف وتخريب منظم، يجري التنسيق بشأنها عبر تطبيق "ديسكورد".
"جيل زد 212"... حركة احتجاجية شبابية بمطالب اجتماعية واقتصادية
تعد حركة "جيل زد 212" مبادرة احتجاجية شبابية مغربية، مستقلة وغير تابعة لأي توجه سياسي، نشأت على غرار حركات مشابهة في دول أخرى يقودها أبناء هذا الجيل. وقد دعت عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مظاهرات سلمية للتعبير عن مطالبها.
ماذا يقع في المغرب 🇲🇦 ‼️— Hamza El (@hamza_el_00) September 30, 2025
أنظر يا أخنوش ومن معك مذا صنعت لقد دمرت البلاد والعِياد عليك من الله ماتستحق pic.twitter.com/aAkN3alfbH
ويركز المحتجون المنضوون تحت هذه الحركة على قضايا التعليم والصحة ومكافحة الفساد، مؤكدين منذ البداية رفضهم للعنف وتمسكهم بالاحتجاج السلمي كخيار أساسي.
وانطلقت الدعوات للتظاهر يومي 27 و28 سبتمبر/ أيلول 2025، عبر منصات متعددة أبرزها تطبيق "ديسكورد"، الذي يضم عشرات الآلاف من المتابعين، إضافة إلى "إنستغرام" و"تيك توك".
وتتمحور المطالب الحالية للحركة حول ملفات خدمية وحقوقية، أهمها: إصلاح عاجل للتعليم العمومي، تقوية المنظومة الصحية، توفير فرص العمل للشباب، ومحاربة الفساد.