مقتل شخصين خلال إحباط محاولة اقتحام مركز للدرك المغربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين خلال إحباط محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي المغربي. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T05:47+0000
ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، عن السلطات المحلية بعمالة إنزكان – أيت ملول، أن "عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي".وعزت السلطات المحلية المغربية اقتحام المركز في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، حيث نفذتها مجموعات من الأشخاص، فيما لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.وقامت المجموعات بـ"أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية المتواجدة من صدهم باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس"، على حد قول الصحيفة.وأوضحت أن المهاجمين عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي مرة ثانية، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي.فيما تم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي.وبدورها، فتحت السلطات المحلية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
