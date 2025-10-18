عربي
رغم تفاقم الخلافات... هل يستعيد "الاتحاد المغاربي" دوره من جديد؟
رغم تفاقم الخلافات... هل يستعيد "الاتحاد المغاربي" دوره من جديد؟
طرحت التوترات الأخيرة بين الجزائر والمغرب على خلفية تبادل الاتهامات بشأن دعم "احتجاجات جيل زد" تساؤلات هامة حول دور "الاتحاد المغاربي" وقدرته على استعادة آلية... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
في مايو 2024، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تعيين الدبلوماسي طارق بن سالم أمينًا عامًا لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بداية من أول يونيو من نفس العام، وبعد مرور أكثر من عام حالت التوترات بين المغرب والجزائر دون اتخاذ أي خطوة لتفعيل دور الاتحاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي. منذ أسابيع، عمت وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات متبادلة بالتحريض على الاحتجاجات على المستوى الشعبي، فيما وردت على المستوى الرسمي تحت مسمى "جهات خارجية"، الأمر الذي زاد من اتساع الفجوة بين دول الاتحاد. وفي أبريل/نيسان 2024، احتضنت تونس قمة ثلاثية، بحضور كل من الرئيس التونسي قيس سعيد، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، دون مشاركة المغرب وموريتانيا الأعضاء في "اتحاد المغرب العربي"، وهو ما اعتبره بعض المراقبين خطوة نحو توترات سياسية بين الدول الخمس أعضاء الاتحاد، فيما اعتبره آخرون محاولة لإحياء التنسيق بين دول المنطقة دون أن يمثل ذلك أي اصطفافات.ويرى أن التوجه الاقتصادي قد يكون أحد الحلول، خاصة بعد التجربة الجزائرية مع تونس وليبيا، وهو ما يفتح الباب لإمكانية التعاون الاقتصادي، في ظل حالة الجمود السياسي.أدنى مستويات التبادل التجاريوتعتبر معدلات التبادل التجاري بين دول الاتحاد من بين الأدنى في العالم حيث لا تتجاوز 5%، وفق العديد من التقارير، وفي العام 2019، بلغت نسبة التبادل التجاري بين الدول الخمس 2.8% من إجمالي المجموعة، مقارنة بنسبة 57.4% مع باقي أفريقيا و97.2% مع باقي العالم.دور الاتحاد المستقبلي وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد المغاربي منذ تأسيسه لم يحقق أي خطوة ناجحة حتى اليوم، خاصة أنه منذ اللقاء الأول لقادة الدول الأعضاء في الجزائر واتفق حينها على إزالة العوائق بين الدول، لكنه منذ ذلك الحين لم يحدث أي تقدم بشأن الخلافات القائمة والتي تتمثل في ملف "الصحراء"، بالإضافة للملفات الأخرى التي تمثلت في إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب عام 1994. وشدد على أن الخلافات بين المغرب والجزائر تعد ضمن أبرز معوقات عمل "اتحاد المغرب العربي".حالة موائمةفيما قال الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي علي السرحاني: إن تعيين الأمين العام الجديد منذ فترة يعبر عن أن جميع الأطراف لا تريد "موت الاتحاد المغاربي"، ومع ذلك يحافظون على عدم تفعيله في نفس الوقت. ويرى الأكاديمي المغربي أن التصعيد يأتي من الجزائر بشكل دائم، فيما يتعلق بـ"ملف الصحراء"، وأن المغرب يتحدث دائمًا عن مد يد العون. وفي المقابل يتحدث الخبراء من الجزائر عن أن التوترات تأتي من ناحية المغرب باتجاه بلادهم. ويرى أن هناك ضرورة للنظر للاتحاد المغاربي بمنظور اقتصادي لا سياسي، بما يمكن المؤسسات في الدول الأعضاء بالعمل الاقتصادي في ظل تبادلات هامة، خاصة أن الجوانب السياسية قد يصعب التوافق عليها.غياب الرؤية الاستراتيجيةمن جانبه قال الخبير الأمني المغربي الشرقاوي الروداني، إن اتحاد المغرب العربي، الذي تأسس سنة 1989 ليجمع المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا، من أكثر المشاريع الإقليمية التي أُجهضت بفعل غياب الرؤية الاستراتيجية المشتركة، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على انطلاقه، يعيش الاتحاد حالة شللٍ مؤسسي ممتدة، إذ تحول من أفقٍ للتكامل إلى هيكلٍ إداري بلا فعالية ولا مضمون. واستطرد بقوله "منذ آخر قمة عُقدت سنة 1994، انكشفت هشاشة البنية المؤسسية للاتحاد، ليس فقط بسبب الخلافات التقليدية، ولكن أيضًا نتيجة غياب الثقة في نوايا بعض العواصم التي ما زالت تنظر إلى التعاون المغاربي بعين التوجس بدل التكامل، وهكذا، بدل أن يكون الاتحاد أداة لتقوية السيادة الجماعية، تحول إلى ضحية لمنطق الاصطفافات القديمة".مخاطر أمنيةويرى الروداني، أن استمرار الجمود في فضاء المغرب العربي لا يمثل مجرد إخفاق سياسي أو دبلوماسي، بل تهديدًا بنيويًا للأمن الجماعي في منطقة تُعد جسرًا بين إفريقيا وأوروبا، وممرًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، ومسرحًا متجددًا لتقاطعات القوى الإقليمية والدولية.وشدد على أن الخطر الأكبر اليوم لا يكمن في تفكك الاتحاد فقط، بل في تفكك الوعي الجماعي بالمصير المشترك، وهو ما يسعى المغرب إلى تداركه عبر بلورة نموذجٍ عملي للتكامل الإفريقي–الأطلسي، يعيد وصل ما انقطع، ويمنح المنطقة بعداً جديدًا في زمن التحولات الكبرى.تأسيس الاتحادفي 17 فبراير/شباط عام 1989، تم تأسيس اتحاد المغرب العربي، وكان يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وتعود فكرة إنشائه إلى أول مؤتمر للأحزاب المغاربية، والذي عقد في مدينة طنجة المغربية عام 1958، وضم ممثلين عن حزب "الاستقلال" المغربي والحزب "الدستوري" التونسي و"جبهة التحرير الوطني" الجزائرية. بعد استقلال الدول المغاربية أُسست اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، التي كانت تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وجاء بعد ذلك بيان "جربة الوحدوي" بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة "مستغانم" بين ليبيا والجزائر، و"معاهدة الإخاء والوفاق" بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983، وهي جميعها خطوات مهدت لتأسيس الاتحاد ضمن جملة من الأهداف، أُعلن عنها في "بيان زرالدة" في مدينة زرالدة الجزائرية عام 1988، ثم تم الإعلان عن تأسيس الاتحاد عام 1989.
حصري
طرحت التوترات الأخيرة بين الجزائر والمغرب على خلفية تبادل الاتهامات بشأن دعم "احتجاجات جيل زد" تساؤلات هامة حول دور "الاتحاد المغاربي" وقدرته على استعادة آلية العمل المجمدة منذ سنوات.
في مايو 2024، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تعيين الدبلوماسي طارق بن سالم أمينًا عامًا لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بداية من أول يونيو من نفس العام، وبعد مرور أكثر من عام حالت التوترات بين المغرب والجزائر دون اتخاذ أي خطوة لتفعيل دور الاتحاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي.
منذ أسابيع، عمت وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات متبادلة بالتحريض على الاحتجاجات على المستوى الشعبي، فيما وردت على المستوى الرسمي تحت مسمى "جهات خارجية"، الأمر الذي زاد من اتساع الفجوة بين دول الاتحاد.
المؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
انطلاق المؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي تحت شعار "من أجل صحافة موحدة"
12 أبريل, 11:19 GMT
وفي أبريل/نيسان 2024، احتضنت تونس قمة ثلاثية، بحضور كل من الرئيس التونسي قيس سعيد، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، دون مشاركة المغرب وموريتانيا الأعضاء في "اتحاد المغرب العربي"، وهو ما اعتبره بعض المراقبين خطوة نحو توترات سياسية بين الدول الخمس أعضاء الاتحاد، فيما اعتبره آخرون محاولة لإحياء التنسيق بين دول المنطقة دون أن يمثل ذلك أي اصطفافات.
حول دور "الاتحاد المغاربي" في استعادة التنسيق والعمل بين دول المنطقة، يقول البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إنه من الصعب استعادة دور الاتحاد في الوقت الراهن، أو المستقبل، نظرًا للتطبيع بين المغرب وإسرائيل، وتفكك ليبيا، وبقاء قضية "الصحراء" دون حل. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الشعوب في المنطقة المغاربية تسعى للوحدة، بخلاف المواقف الرسمية بين الدول الأعضاء.
ويرى أن التوجه الاقتصادي قد يكون أحد الحلول، خاصة بعد التجربة الجزائرية مع تونس وليبيا، وهو ما يفتح الباب لإمكانية التعاون الاقتصادي، في ظل حالة الجمود السياسي.
أدنى مستويات التبادل التجاري
وتعتبر معدلات التبادل التجاري بين دول الاتحاد من بين الأدنى في العالم حيث لا تتجاوز 5%، وفق العديد من التقارير، وفي العام 2019، بلغت نسبة التبادل التجاري بين الدول الخمس 2.8% من إجمالي المجموعة، مقارنة بنسبة 57.4% مع باقي أفريقيا و97.2% مع باقي العالم.
دور الاتحاد المستقبلي

يقول المؤرخ الجزائري، مصطفى بونيف، إن الاتحاد المغاربي أصبح من الماضي، وليس له أي حضور في الوقت الراهن على مستوى التعاطي الشعبي أو السياسي.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد المغاربي منذ تأسيسه لم يحقق أي خطوة ناجحة حتى اليوم، خاصة أنه منذ اللقاء الأول لقادة الدول الأعضاء في الجزائر واتفق حينها على إزالة العوائق بين الدول، لكنه منذ ذلك الحين لم يحدث أي تقدم بشأن الخلافات القائمة والتي تتمثل في ملف "الصحراء"، بالإضافة للملفات الأخرى التي تمثلت في إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب عام 1994.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب تدخل عامها الخامس... هل فشلت جهود جميع الوسطاء؟
23 أغسطس, 15:38 GMT
وشدد على أن الخلافات بين المغرب والجزائر تعد ضمن أبرز معوقات عمل "اتحاد المغرب العربي".
حالة موائمة
فيما قال الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي علي السرحاني: إن تعيين الأمين العام الجديد منذ فترة يعبر عن أن جميع الأطراف لا تريد "موت الاتحاد المغاربي"، ومع ذلك يحافظون على عدم تفعيله في نفس الوقت.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخلاف القائم بين الجزائر والمغرب هو أحد أهم أسباب عدم تفعيل دور الاتحاد، فضلاً عن الاصطفافات التي جرت فيما بعد والتي تعيق تحقيق أي خطوة جادة للأمام.
ويرى الأكاديمي المغربي أن التصعيد يأتي من الجزائر بشكل دائم، فيما يتعلق بـ"ملف الصحراء"، وأن المغرب يتحدث دائمًا عن مد يد العون.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
دعوات "جيل زد" للتظاهر بالجزائر.. برلماني: لا نستبعد التحريض الخارجي
3 أكتوبر, 12:38 GMT
وفي المقابل يتحدث الخبراء من الجزائر عن أن التوترات تأتي من ناحية المغرب باتجاه بلادهم.
ويرى أن هناك ضرورة للنظر للاتحاد المغاربي بمنظور اقتصادي لا سياسي، بما يمكن المؤسسات في الدول الأعضاء بالعمل الاقتصادي في ظل تبادلات هامة، خاصة أن الجوانب السياسية قد يصعب التوافق عليها.
غياب الرؤية الاستراتيجية
من جانبه قال الخبير الأمني المغربي الشرقاوي الروداني، إن اتحاد المغرب العربي، الذي تأسس سنة 1989 ليجمع المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا، من أكثر المشاريع الإقليمية التي أُجهضت بفعل غياب الرؤية الاستراتيجية المشتركة، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على انطلاقه، يعيش الاتحاد حالة شللٍ مؤسسي ممتدة، إذ تحول من أفقٍ للتكامل إلى هيكلٍ إداري بلا فعالية ولا مضمون.
وتابع "رغم تعيين أمينٍ عام جديد مؤخرًا، فإن الخطوة لم تتجاوز الطابع الشكلي، لأن المشكل الجوهري لا يكمن في غياب الأشخاص، بل في غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف التي رهنت مستقبل الاتحاد بخلافاتٍ ثنائية تجاوزها منطق العصر".
واستطرد بقوله "منذ آخر قمة عُقدت سنة 1994، انكشفت هشاشة البنية المؤسسية للاتحاد، ليس فقط بسبب الخلافات التقليدية، ولكن أيضًا نتيجة غياب الثقة في نوايا بعض العواصم التي ما زالت تنظر إلى التعاون المغاربي بعين التوجس بدل التكامل، وهكذا، بدل أن يكون الاتحاد أداة لتقوية السيادة الجماعية، تحول إلى ضحية لمنطق الاصطفافات القديمة".
مخاطر أمنية
ويرى الروداني، أن استمرار الجمود في فضاء المغرب العربي لا يمثل مجرد إخفاق سياسي أو دبلوماسي، بل تهديدًا بنيويًا للأمن الجماعي في منطقة تُعد جسرًا بين إفريقيا وأوروبا، وممرًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، ومسرحًا متجددًا لتقاطعات القوى الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن تتصاعد المخاطر القادمة من منطقة الساحل الإفريقي – من تمدد التنظيمات الإرهابية إلى شبكات التهريب والهجرة غير النظامية – تظل المنطقة المغاربية بلا منظومة تنسيق أمني فعالة، ويزداد هذا الفراغ خطورة مع انخراط أطراف خارجية في إعادة رسم خرائط النفوذ، مستفيدة من التباعد المغاربي.
قمع مظاهرات للأساتذة في الرباط، المغرب 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك ما السبب الأبرز وراء احتجاجات "جيل زد 212" في المغرب؟
3 أكتوبر, 10:16 GMT
وشدد على أن الخطر الأكبر اليوم لا يكمن في تفكك الاتحاد فقط، بل في تفكك الوعي الجماعي بالمصير المشترك، وهو ما يسعى المغرب إلى تداركه عبر بلورة نموذجٍ عملي للتكامل الإفريقي–الأطلسي، يعيد وصل ما انقطع، ويمنح المنطقة بعداً جديدًا في زمن التحولات الكبرى.
تأسيس الاتحاد
في 17 فبراير/شباط عام 1989، تم تأسيس اتحاد المغرب العربي، وكان يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وتعود فكرة إنشائه إلى أول مؤتمر للأحزاب المغاربية، والذي عقد في مدينة طنجة المغربية عام 1958، وضم ممثلين عن حزب "الاستقلال" المغربي والحزب "الدستوري" التونسي و"جبهة التحرير الوطني" الجزائرية.
بعد استقلال الدول المغاربية أُسست اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، التي كانت تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وجاء بعد ذلك بيان "جربة الوحدوي" بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة "مستغانم" بين ليبيا والجزائر، و"معاهدة الإخاء والوفاق" بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983، وهي جميعها خطوات مهدت لتأسيس الاتحاد ضمن جملة من الأهداف، أُعلن عنها في "بيان زرالدة" في مدينة زرالدة الجزائرية عام 1988، ثم تم الإعلان عن تأسيس الاتحاد عام 1989.
