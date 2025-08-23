https://sarabic.ae/20250823/القطيعة-الدبلوماسية-بين-الجزائر-والمغرب-تدخل-عامها-الخامس-هل-فشلت-جهود-جميع-الوسطاء-1104065962.html

القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب تدخل عامها الخامس... هل فشلت جهود جميع الوسطاء؟

القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب تدخل عامها الخامس... هل فشلت جهود جميع الوسطاء؟

تدخل القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب عامها الخامس بحلول 25 أغسطس (آب)، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي للوساطة بين البلدين وحل الخلاف القائم منذ...

في 24 أغسطس 2021، أعلن وزير خارجية الجزائر حينها، رمطان لعمامرة، قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية"، ولم تفلح الوساطات العربية التي خاضتها بعض الدول منها مصر والسعودية في الوصل إلى حل للخلاف بين البلدين المغاربيين.وساطة أمريكيةوفق مصادر دبلوماسية لـ"سبوتنيك"، فإن الجانب الأمريكي يسعى للوساطة بين البلدين وحل الخلاف، إذ رحبت المغرب بالوساطة، فيما تمسكت الجزائر بشروط حالت دون إحراز تقدم حتى الآن.وأجرى مسعد بولس مستشار الرئيس دونالد ترمب زيارة أخيرة للجزائر في يوليو/ تموز الماضي، التقى خلالها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ولم تصدر عقب الزيارة أي معلومات بشأن النقاش حول "قضية الصحراء الغربية"، محل الخلاف بين البلدين.يقول البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبين، إن الموقف الجزائري ثابت وواضح تجاه الخلاف مع المغرب، وأن أي حل للخلافات لا يمكن أن يكون إلا في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي.أرضية مشتركةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أي أرضية مشتركة بين البلدين يجب أن تُبنى على أسس صلبة، تتضمن الالتزام بمبدأ حسن الجوار، والكفّ عن الحملات العدائية، وتغليب الحوار المسؤول بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط.وشدد على أن الجزائر لم تُبدِ أي تجاوب مع ما يُسمى بالوساطة الأمريكية، انسجاما مع مواقفها الثابتة الرافضة لأي وساطة في قضايا تعتبرها مرتبطة بسيادتها وخياراتها الاستراتيجية.حول الاشتراطات الضرورية لعودة العلاقات بين البلدين، يرى يعقوبي أنها يجب أن تتضمن، وقف كل أشكال الاستفزاز الإعلامي والسياسي، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعودة إلى منطق الحوار المباشر والمسؤول بعيداً عن أي وساطات أجنبية.وتابع بقوله: "إن الجزائر تؤمن بأن الاستقرار والأمن في المنطقة، لا يمكن أن يتحققا إلا عبر تعاون صادق وبنّاء بين دولها، يقوم على الاحترام المتبادل، بعيدا عن محاولات الوساطة التي قد تزيد الأمور تعقيدا".ترحيب مغربيفيما قال أحمد نور الدين عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، إن المغرب رحب بالمبادرة الأمريكية للمصالحة بين المغرب والجزائر، كما سبق للمغرب أن رحب بالمبادرات العربية سواء الفردية منها او في إطار الجامعة العربية، ولكن المشكلة تكمن في رفض الجزائر لكل المبادرات العربية والاسلامية والدولية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر رفضت بشكل رسمي عبر مندوبها لدى الجامعة العربية إدراج نقطة المصالحة مع المغرب في جدول أعمال القمة العربية سنة 2022، والتي انعقدت في الجزائر تحت شعار "لم الشمل"، كما رفضت الوساطات السعودية والمصرية والإماراتية والقطرية والتركية".وأوضح أن المغرب اقترح على الجزائر الحوار المباشر دون طابوهات ودون شروط مسبقة، أكثر من خمس مرات منذ 2018 فقط، وعلى لسان العاهل المغربي محمد السادس مباشرة وفي خطابات رسمية، وذهب بعيدا حين قال في خطاب العرش الأخير في 29 يوليو (تموز) 2025، بأنه يدعو الجزائر إلى حوار من أجل حل لا غالب فيه ولا مغلوب.. ولكن الجواب من الجزائر في كل مرة هو الرفض والتصعيد.ولفت إلى أن موضوع الخلاف بين البلدين هو نزاع الصحراء، والجزائر تقول أنها ليست طرفا فيه، وتقول أنها تدعم فقط مطالب جبهة "البوليساريو" وتدعم مسلسل الأمم المتحدة في الصحراء، فيما تستمر في دعم الجبهة ضد المغرب.وتابع: "من الطبيعي في أي وساطة، أن تطلب من الطرفين وقف الحرب الإعلامية والدبلوماسبة لخلق مناخ سليم للحوار،والحال أن الجزائر منذ نصف قرن تخوض حربا إعلامية بلا هوادة ضد المغرب".وشدد على أن المغرب تجاوب مع المبادرة الأمريكية ومع كل المبادرات العربية والدولية، بل المغرب يقترح على لسان الملك محمد السادس حوارا مباشرا من أجل حل كل الخلافات، ولكن الجزائر ترفض بإصرار رغم أن المغرب هو المتضرر، ووحدة أراضي المغرب هي المستهدفة، ومع ذلك يقبل الحوار ويدعو له لأنه واثق من أن الحق يعلو ولا يعلى عليه.قطع العلاقاتجاء القرار الجزائري بقطع العلاقات مع المغرب، بعد تصاعد التوتر بين الجارين المغاربيين، عقب اتهام الرئيس الجزائري للمغرب بـ"الأفعال العدائية"، وندد ملك المغرب محمد السادس، بـ"عملية عدوانية مقصودة" ضد بلاده "من طرف أعداء الوحدة الترابية"، دون أن يسميهم.فشل اتحاد المغرب العربيتعود فكرة إنشاء الاتحاد المغاربي إلى أول مؤتمر للأحزاب المغاربية عقد في مدينة طنجة المغربية عام 1958، وضم ممثلين عن "حزب الاستقلال" المغربي و"الحزب الدستوري" التونسي و"جبهة التحرير الوطني" الجزائرية.بعد استقلال الدول المغاربية أسست اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، التي كانت تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي.جاء بعد ذلك بيان "جربة الوحدوي" بين ليبيا وتونس عام 1974 ومعاهدة "مستغانم" بين ليبيا والجزائر و"معاهدة الإخاء والوفاق" بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983، وهي جميعها خطوات مهدت لتأسيس الاتحاد ضمن جملة من الأهداف، أعلن عنها في "بيان زرالدة" في مدينة زرالدة الجزائرية عام 1988، ثم تم الإعلان عن تأسيس الاتحاد عام 1989.

