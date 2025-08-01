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لافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب
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محاولة لاستعادة النفوذ أم بسط الهيمنة...ما وراء تحركات واشنطن في شمال أفريقيا
محاولة لاستعادة النفوذ أم بسط الهيمنة...ما وراء تحركات واشنطن في شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
قال خبراء إن وشنطن تسعى لاستعادة نفوذها في منطقة شمال أفريقيا، ومواجهة التقارب الأفريقي مع دول الشرق في المقدمة منها روسيا والصين. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T15:25+0000
2025-08-01T15:25+0000
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وفق الخبراء فإن واشنطن تتحرك منذ فترة في محاولة منها لإقامة علاقات بشكل أوسع وأقوى مع دول شمال وغرب أفريقيا، خاصة بعد تراجع النفوذ الفرنسي هناك.ويرى الخبراء أن الجولة المغاربية التي قام بها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مؤخرا تحمل تحركات استراتيجية عميقة، وتتصل بالتقارب بين هذه الدول ودول الشرق، ما يمكن اعتباره محاولة للعودة الأمريكية للمنطقة، حيث شملت الزيارة تونس، ليبيا، الجزائر والمغرب، مرورا بباريس.تحركات استراتيجيةمن ناحيته قال الخبير السياسي اللبناني، محمد سعيد الرز، إن مخطط الإدارة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، أصبح واضحا، خصة أن الرئيس دونالد ترامب وضع في أولويات سياسته الخارجية التركيز على قطع الطريق أمام تمدد محور الشرق الدولي نحو الشرق الأوسط وبعض أجزاء أوروبا ومعظم أميركا اللاتينية.موضحا أن زيارة مستشاره الرئيسي مسعد بولس إلى عدد من الدول الأفريقية هي محاولة استردادها إلى النفوذ الأميركي، قافزا فوق كل الظلم والتاريخ الأسود وأنواع الاستبداد والهمجية التي مارسها الغرب ومعه الولايات المتحدة باستعمار دول أفريقيا والاتجار بأبنائها وسلب خيراتها واستعبادها.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اختيار الرئيس ترامب مسعد بولس لهذه المهمة كونه لبناني الأصل هاجر إلى أفريقيا وبنى ثروة فيها قبل أن يلجأ نهائيا إلى الولايات المتحدة، ويصادق دونالد ترامب ويتشارك معه في أعماله ومنها صالات القمار ويدفع بأبنه للزواج من إبنة ترامب، هي محاولة لتبييض دور الولايات المتحدة فيها بعد أن وجدت هذه الدول أملا لحاضرها ومستقبلها مع محور الشرق واستراتيجيته الواضحة لمساعدة دول العالم الثالث على امتلاك حقوقها وصنع تقدمها وتنميتها.محاولة أمريكيةواستطرد" الشعوب وأنظمتها لم تعد مغمضة العينين، بل هي تواكب التطور والتغيير الحاصلين على مساحة العالم، وهو ما لم يستوعبه الرئيس ترامب حتى الآن، ويتصرف بمنطق إمبراطوري ثم يصطدم بإرادة الدول والتزامها الاستقلالي، فيتراجع إلى الحدود المعروفة للولايات المتحدة التي هي بأمس الحاجة للمساعدة في إنقاذ اقتصادها".وتابع "شاهدنا أمثلة من تصرفات ترامب إزاء كندا ثم المكسيك وباناما، ثم برفع الضرائب على البضائع إلى تخفيض معظمها وبعدها تفهم الموقف الروسي في أوكرانيا، ثم تراجعه وذهابه إلى تهديد الصين، وعندما عاملته بالمثل عاد إدراجه إلى الوراء، وكل ذلك يدل على عدم الثبات الاستراتيجي في الولايات المتحدة داخليا وخارجيا، وهو ما ينعكس إرباكا كبيرا على موفدي ترامب، براك وبولس وويتكوف وغيرهم".إثبات حضورمن ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، إن واشنطن تسعى في شمال إفريقيا إلى تثبيت حضورها في منطقة تعتبرها حساسة من الناحية الاستراتيجية، وتتعامل معها كامتداد مباشر لأمن الضفة الشمالية من المتوسط.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان الاستقرار الأمني على حدود أوروبا الجنوبية، في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود، مثل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتنامي النشاطات المسلحة في منطقة الساحل.وأوضح أن الزيارة التي قام بها مسعد بولوس، كبير مستشاري البيت الأبيض، إلى شمال إفريقيا كانت تحمل أهدافا واضحة يمكن قراءتها في ثلاثة مستويات مترابطة.ثلاثة مستوياتعلى المستوى الأمني، تسعى واشنطن إلى احتواء حالة الهشاشة التي تعصف بمنطقة الساحل، خصوصا بعد الانقلابات المتتالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة، إذ أن الولايات المتحدة تدرك أن الجزائر تمتلك أوراقا ميدانية مؤثرة في هذه الساحة، سواء عبر التنسيق الاستخباراتي أو الحدود الطويلة التي تربطها بالدول المعنية، وهي بالتالي تسعى إلى تجديد قنوات التعاون وتفادي أي فراغ استراتيجي قد تستغله قوى منافسة كروسيا، الصين، أو حتى تركيا.على المستوى الطاقوي، تسعى أمريكا إلى تنويع مصادر الطاقة لحلفائها الأوروبيين في سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، التي فرضت إعادة رسم خريطة الإمدادات العالمية، أي أن الجزائر تظل شريكا محوريا من حيث الإمكانيات، لكن واشنطن لا تراهن على شراكة كاملة بقدر ما تبحث عن ضمانات أساسية تضمن الحد الأدنى من التنسيق والتفاهم في هذا المجال الحيوي، وفق ميزاب.أما على المستوى الجيوسياسي يوضح الخبير الأمني، أن الهدف الأساسي يتمثل في محاولة إعادة التوازن في العلاقة الأمريكية الجزائرية التي شابها الفتور في السنوات الأخيرة، وأن واشنطن تدرك أن الإهمال أو التجاهل السياسي يدفع الجزائر أكثر باتجاه محاور بديلة، خاصة موسكو وبكين، ولذلك فهي تسعى إلى فتح قنوات مباشرة للحوار وتقديم إشارات بأن الشراكة لا تزال ممكنة، إذا توفرت الإرادة المتبادلة.وزار مسعد بولس تونس في 22 يوليو، ومن ثم المغرب والجزائر، وخلال لقائه بالرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج، عرض سعيد على المبعوث الأمريكي صورا لأطفال غزة المتضررين من المجاعة، فيما اعتبر رسالة احتجاج رمزية على الموقف الأمريكي.ووفق التلفزيون الرسمي الجزائري، شارك بولس مع الرئيس "رؤية ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، في إطار من الاحترام المتبادل والحوار".
https://sarabic.ae/20241202/ترامب-يعين-اللبناني-الأمريكي-مسعد-بولس-كبير-مستشاريه-للشؤون-العربية-والشرق-الأوسطية-1095385243.html
https://sarabic.ae/20250429/قيس-سعيد-تونس-ترفض-أي-تدخلات-خارجية-في-شأنها-الوطني-1099995896.html
https://sarabic.ae/20250418/مستشار-ترامب-واشنطن-تسعى-لحل-أزمة-ليبيا-وقضية-الصحراء-بين-المغرب-والجزائر-1099683277.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار المغرب اليوم, غزة, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار المغرب اليوم, غزة, لبنان, إسرائيل

محاولة لاستعادة النفوذ أم بسط الهيمنة...ما وراء تحركات واشنطن في شمال أفريقيا

15:25 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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حصري
قال خبراء إن وشنطن تسعى لاستعادة نفوذها في منطقة شمال أفريقيا، ومواجهة التقارب الأفريقي مع دول الشرق في المقدمة منها روسيا والصين.
وفق الخبراء فإن واشنطن تتحرك منذ فترة في محاولة منها لإقامة علاقات بشكل أوسع وأقوى مع دول شمال وغرب أفريقيا، خاصة بعد تراجع النفوذ الفرنسي هناك.
ويرى الخبراء أن الجولة المغاربية التي قام بها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مؤخرا تحمل تحركات استراتيجية عميقة، وتتصل بالتقارب بين هذه الدول ودول الشرق، ما يمكن اعتباره محاولة للعودة الأمريكية للمنطقة، حيث شملت الزيارة تونس، ليبيا، الجزائر والمغرب، مرورا بباريس.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
ترامب يعين اللبناني الأمريكي مسعد بولس كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق الأوسطية
2 ديسمبر 2024, 02:19 GMT
تحركات استراتيجية
من ناحيته قال الخبير السياسي اللبناني، محمد سعيد الرز، إن مخطط الإدارة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، أصبح واضحا، خصة أن الرئيس دونالد ترامب وضع في أولويات سياسته الخارجية التركيز على قطع الطريق أمام تمدد محور الشرق الدولي نحو الشرق الأوسط وبعض أجزاء أوروبا ومعظم أميركا اللاتينية.
موضحا أن زيارة مستشاره الرئيسي مسعد بولس إلى عدد من الدول الأفريقية هي محاولة استردادها إلى النفوذ الأميركي، قافزا فوق كل الظلم والتاريخ الأسود وأنواع الاستبداد والهمجية التي مارسها الغرب ومعه الولايات المتحدة باستعمار دول أفريقيا والاتجار بأبنائها وسلب خيراتها واستعبادها.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اختيار الرئيس ترامب مسعد بولس لهذه المهمة كونه لبناني الأصل هاجر إلى أفريقيا وبنى ثروة فيها قبل أن يلجأ نهائيا إلى الولايات المتحدة، ويصادق دونالد ترامب ويتشارك معه في أعماله ومنها صالات القمار ويدفع بأبنه للزواج من إبنة ترامب، هي محاولة لتبييض دور الولايات المتحدة فيها بعد أن وجدت هذه الدول أملا لحاضرها ومستقبلها مع محور الشرق واستراتيجيته الواضحة لمساعدة دول العالم الثالث على امتلاك حقوقها وصنع تقدمها وتنميتها.
محاولة أمريكية

ولفت إلى أن واشنطن اعتمدت على صداقات بولس في القارة السمراء، بمثل ما اعتمدت على موفدها الرئاسي الثاني توماس براك، وهو أيضا لبناني الأصل، لمحاولة تعزيز الدور الأميركي في تركيا وسوريا ولبنان، وكما فشل وتردى براك في مهمته فإن مسعد سيلاقي نفس المصير.

واستطرد" الشعوب وأنظمتها لم تعد مغمضة العينين، بل هي تواكب التطور والتغيير الحاصلين على مساحة العالم، وهو ما لم يستوعبه الرئيس ترامب حتى الآن، ويتصرف بمنطق إمبراطوري ثم يصطدم بإرادة الدول والتزامها الاستقلالي، فيتراجع إلى الحدود المعروفة للولايات المتحدة التي هي بأمس الحاجة للمساعدة في إنقاذ اقتصادها".
وتابع "شاهدنا أمثلة من تصرفات ترامب إزاء كندا ثم المكسيك وباناما، ثم برفع الضرائب على البضائع إلى تخفيض معظمها وبعدها تفهم الموقف الروسي في أوكرانيا، ثم تراجعه وذهابه إلى تهديد الصين، وعندما عاملته بالمثل عاد إدراجه إلى الوراء، وكل ذلك يدل على عدم الثبات الاستراتيجي في الولايات المتحدة داخليا وخارجيا، وهو ما ينعكس إرباكا كبيرا على موفدي ترامب، براك وبولس وويتكوف وغيرهم".
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
قيس سعيد: تونس ترفض أي تدخلات خارجية في شأنها الوطني
29 أبريل, 09:52 GMT
إثبات حضور
من ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، إن واشنطن تسعى في شمال إفريقيا إلى تثبيت حضورها في منطقة تعتبرها حساسة من الناحية الاستراتيجية، وتتعامل معها كامتداد مباشر لأمن الضفة الشمالية من المتوسط.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان الاستقرار الأمني على حدود أوروبا الجنوبية، في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود، مثل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتنامي النشاطات المسلحة في منطقة الساحل.
ويرى أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي التقليدي في شمال إفريقيا، في مواجهة قوى إقليمية مثل تركيا والإمارات، وقوى عالمية صاعدة مثل الصين وروسيا، التي كثفت من حضورها الاستثماري والدبلوماسي في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الزيارة التي قام بها مسعد بولوس، كبير مستشاري البيت الأبيض، إلى شمال إفريقيا كانت تحمل أهدافا واضحة يمكن قراءتها في ثلاثة مستويات مترابطة.
ثلاثة مستويات
على المستوى الأمني، تسعى واشنطن إلى احتواء حالة الهشاشة التي تعصف بمنطقة الساحل، خصوصا بعد الانقلابات المتتالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة، إذ أن الولايات المتحدة تدرك أن الجزائر تمتلك أوراقا ميدانية مؤثرة في هذه الساحة، سواء عبر التنسيق الاستخباراتي أو الحدود الطويلة التي تربطها بالدول المعنية، وهي بالتالي تسعى إلى تجديد قنوات التعاون وتفادي أي فراغ استراتيجي قد تستغله قوى منافسة كروسيا، الصين، أو حتى تركيا.
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر
18 أبريل, 15:06 GMT
على المستوى الطاقوي، تسعى أمريكا إلى تنويع مصادر الطاقة لحلفائها الأوروبيين في سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، التي فرضت إعادة رسم خريطة الإمدادات العالمية، أي أن الجزائر تظل شريكا محوريا من حيث الإمكانيات، لكن واشنطن لا تراهن على شراكة كاملة بقدر ما تبحث عن ضمانات أساسية تضمن الحد الأدنى من التنسيق والتفاهم في هذا المجال الحيوي، وفق ميزاب.
أما على المستوى الجيوسياسي يوضح الخبير الأمني، أن الهدف الأساسي يتمثل في محاولة إعادة التوازن في العلاقة الأمريكية الجزائرية التي شابها الفتور في السنوات الأخيرة، وأن واشنطن تدرك أن الإهمال أو التجاهل السياسي يدفع الجزائر أكثر باتجاه محاور بديلة، خاصة موسكو وبكين، ولذلك فهي تسعى إلى فتح قنوات مباشرة للحوار وتقديم إشارات بأن الشراكة لا تزال ممكنة، إذا توفرت الإرادة المتبادلة.
وزار مسعد بولس تونس في 22 يوليو، ومن ثم المغرب والجزائر، وخلال لقائه بالرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج، عرض سعيد على المبعوث الأمريكي صورا لأطفال غزة المتضررين من المجاعة، فيما اعتبر رسالة احتجاج رمزية على الموقف الأمريكي.
ووفق التلفزيون الرسمي الجزائري، شارك بولس مع الرئيس "رؤية ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، في إطار من الاحترام المتبادل والحوار".
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