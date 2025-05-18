https://sarabic.ae/20250518/مباحثات-مصرية-أمريكية-تتناول-الوضع-في-أفريقيا-والتطورات-في-ليبيا-وسوريا-ولبنان-1100703906.html

مباحثات مصرية أمريكية تتناول الوضع في أفريقيا والتطورات في ليبيا وسوريا ولبنان

مباحثات مصرية أمريكية تتناول الوضع في أفريقيا والتطورات في ليبيا وسوريا ولبنان

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشؤون... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T14:20+0000

2025-05-18T14:20+0000

2025-05-18T14:20+0000

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جرت المباحثات خلال زيارة بولس، إلى مصر، حسبما بيان لوزارة الخارجية المصرية وصل "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد.وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، إن عبد العاطي رحب بالمسؤول الأمريكي في زيارته الأولى إلى مصر، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية التي يتجاوز عمرها 4 عقود أسهمت خلالها في تعزيز مصالح البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.وأعرب عبد العاطي عن تطلع القاهرة لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.ولفت البيان إلى أن الجانبين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية واستعراضا تحديات السلم والأمن بالقارة الأفريقية وخاصة في منطقة القرن الأفريقي والسودان وليبيا وشرق الكونغو الديمقراطية.كما شدد على أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا وإعادة الإعمار فيما بعد النزاعات، مؤكدا أهمية حشد الدعم الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات.كما أشار بدر عبد العاطي إلى جهود عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا برأس مال يصل إلي 600 مليون دولار، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والشراكة داخل القارة الأفريقية.ونوه إلى تخصيص الحكومة المصرية لـ100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية فى دول حوض النيل الجنوبى.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا، آخذين في الاعتبار تجانس الأهداف المشتركة في دعم السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، كما تناولا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث استعرض وزير الخارجية ما حققته مصر من خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.ولفت عبد العاطي الفرص الاقتصادية التي تتيحها مصر للشركات الأمريكية للاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة وخاصة فرص الاستثمار الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية اغتنام الشركات الأمريكية ما توفره المنطقة الاقتصادية من فرص واعدة، خاصة في المجالات اللوجستية والطاقة والتصنيع.وحول التطورات الأخيرة في ليبيا، أكد وزير الخارجية المصري على ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية، مشددا على ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية.وشدد على ضرورة وجود حل الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.وعن الأوضاع في لبنان أكد وزير الخارجية المصري مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.كما أعرب عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار 1701 من جانب كل الأطراف دون انتقائية.من جانبه، أكد مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب، متانة العلاقات بين القاهرة وواشنطن، مؤكدا على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط.ولفت إلى تطلع واشنطن للعمل بشكل وثيق لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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