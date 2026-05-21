النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/النرويج-تقر-بغياب-رقابة-على-تمويل-أوكرانيا-1113599844.html
النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا
النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أقر مكتب المدقق العام النرويجي، الأربعاء، بأن البلاد لم تُجر تقييمًا لمخاطر الفساد المتعلقة بالتمويل النرويجي المقدم إلى كييف. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T00:32+0000
2026-05-21T00:45+0000
أخبار أوكرانيا
النرويج
أخبار النرويج
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/06/1060901270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a13221e3e305822acae2e7841eafcc0.jpg
وقال رئيس المكتب، كارل إيريك شوت-بيدرسن، في بيان: "نحن ندرك الطبيعة الاستثنائية للوضع ونتفهم أن إنشاء الهياكل اللازمة لإدارة الموارد يستغرق وقتًا. لكن من غير المرضي أن وزارة الدفاع، وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على تخصيص أولى المنح لأوكرانيا، لا تزال لم تُنشئ نظام رقابة داخلية".وأوضح البيان أن عملية التدقيق أظهرت أن وزارة الدفاع النرويجية لم تتخذ إجراءات كافية لضمان استخدام الأموال المخصصة للغرض المحدد لها ووصولها فعليًا إلى أوكرانيا.وراجع المكتب قرارات تتعلق بـ40 عقدًا، حيث لم تُجر السلطات تقييمًا لمخاطر الفساد في ثمانية منها، فيما أجرت تقييمًا جزئيًا فقط لـ15 مخصصًا ماليًا، وفق البيان.وأعلن المكتب أنه سيجري عدة تحقيقات إضافية، لا سيما بشأن عقود توريد معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"، على أن تُنشر النتائج في الخريف، مشيرًا إلى أن مسؤولية الاستخدام غير السليم للأموال تقع أيضًا على عاتق وزارة الخارجية النرويجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.وكان السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورشونوف، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك" في شباط/فبراير، إن النرويج قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار منذ شباط/فبراير 2022، مع التخطيط لتقديم 7 مليارات دولار إضافية في عام 2026.
https://sarabic.ae/20260101/زيلينسكي-يقيل-رئيس-هيئة-الأوراق-المالية-بعد-فضيحة-فساد-كبرى-في-أوكرانيا-1108784278.html
النرويج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/06/1060901270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fff799efdbbd2848546a841772f74d9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, النرويج, أخبار النرويج, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, النرويج, أخبار النرويج, العالم, أخبار العالم الآن

النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا

00:32 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 00:45 GMT 21.05.2026)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
تابعنا عبر
أقر مكتب المدقق العام النرويجي، الأربعاء، بأن البلاد لم تُجر تقييمًا لمخاطر الفساد المتعلقة بالتمويل النرويجي المقدم إلى كييف.
وقال رئيس المكتب، كارل إيريك شوت-بيدرسن، في بيان: "نحن ندرك الطبيعة الاستثنائية للوضع ونتفهم أن إنشاء الهياكل اللازمة لإدارة الموارد يستغرق وقتًا. لكن من غير المرضي أن وزارة الدفاع، وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على تخصيص أولى المنح لأوكرانيا، لا تزال لم تُنشئ نظام رقابة داخلية".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأوراق المالية بعد فضيحة فساد كبرى في أوكرانيا
1 يناير, 01:17 GMT
وأوضح البيان أن عملية التدقيق أظهرت أن وزارة الدفاع النرويجية لم تتخذ إجراءات كافية لضمان استخدام الأموال المخصصة للغرض المحدد لها ووصولها فعليًا إلى أوكرانيا.
وراجع المكتب قرارات تتعلق بـ40 عقدًا، حيث لم تُجر السلطات تقييمًا لمخاطر الفساد في ثمانية منها، فيما أجرت تقييمًا جزئيًا فقط لـ15 مخصصًا ماليًا، وفق البيان.
وأعلن المكتب أنه سيجري عدة تحقيقات إضافية، لا سيما بشأن عقود توريد معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"، على أن تُنشر النتائج في الخريف، مشيرًا إلى أن مسؤولية الاستخدام غير السليم للأموال تقع أيضًا على عاتق وزارة الخارجية النرويجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.
وكان السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورشونوف، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك" في شباط/فبراير، إن النرويج قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار منذ شباط/فبراير 2022، مع التخطيط لتقديم 7 مليارات دولار إضافية في عام 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала