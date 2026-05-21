https://sarabic.ae/20260521/النرويج-تقر-بغياب-رقابة-على-تمويل-أوكرانيا-1113599844.html
النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا
النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أقر مكتب المدقق العام النرويجي، الأربعاء، بأن البلاد لم تُجر تقييمًا لمخاطر الفساد المتعلقة بالتمويل النرويجي المقدم إلى كييف. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T00:32+0000
2026-05-21T00:32+0000
2026-05-21T00:45+0000
أخبار أوكرانيا
النرويج
أخبار النرويج
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/06/1060901270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a13221e3e305822acae2e7841eafcc0.jpg
وقال رئيس المكتب، كارل إيريك شوت-بيدرسن، في بيان: "نحن ندرك الطبيعة الاستثنائية للوضع ونتفهم أن إنشاء الهياكل اللازمة لإدارة الموارد يستغرق وقتًا. لكن من غير المرضي أن وزارة الدفاع، وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على تخصيص أولى المنح لأوكرانيا، لا تزال لم تُنشئ نظام رقابة داخلية".وأوضح البيان أن عملية التدقيق أظهرت أن وزارة الدفاع النرويجية لم تتخذ إجراءات كافية لضمان استخدام الأموال المخصصة للغرض المحدد لها ووصولها فعليًا إلى أوكرانيا.وراجع المكتب قرارات تتعلق بـ40 عقدًا، حيث لم تُجر السلطات تقييمًا لمخاطر الفساد في ثمانية منها، فيما أجرت تقييمًا جزئيًا فقط لـ15 مخصصًا ماليًا، وفق البيان.وأعلن المكتب أنه سيجري عدة تحقيقات إضافية، لا سيما بشأن عقود توريد معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"، على أن تُنشر النتائج في الخريف، مشيرًا إلى أن مسؤولية الاستخدام غير السليم للأموال تقع أيضًا على عاتق وزارة الخارجية النرويجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.وكان السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورشونوف، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك" في شباط/فبراير، إن النرويج قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار منذ شباط/فبراير 2022، مع التخطيط لتقديم 7 مليارات دولار إضافية في عام 2026.
https://sarabic.ae/20260101/زيلينسكي-يقيل-رئيس-هيئة-الأوراق-المالية-بعد-فضيحة-فساد-كبرى-في-أوكرانيا-1108784278.html
النرويج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/06/1060901270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fff799efdbbd2848546a841772f74d9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, النرويج, أخبار النرويج, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, النرويج, أخبار النرويج, العالم, أخبار العالم الآن
النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا
00:32 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 00:45 GMT 21.05.2026)
أقر مكتب المدقق العام النرويجي، الأربعاء، بأن البلاد لم تُجر تقييمًا لمخاطر الفساد المتعلقة بالتمويل النرويجي المقدم إلى كييف.
وقال رئيس المكتب، كارل إيريك شوت-بيدرسن، في بيان: "نحن ندرك الطبيعة الاستثنائية للوضع ونتفهم أن إنشاء الهياكل اللازمة لإدارة الموارد يستغرق وقتًا. لكن من غير المرضي أن وزارة الدفاع، وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على تخصيص أولى المنح لأوكرانيا، لا تزال لم تُنشئ نظام رقابة داخلية".
وأوضح البيان أن عملية التدقيق أظهرت أن وزارة الدفاع النرويجية لم تتخذ إجراءات كافية لضمان استخدام الأموال المخصصة للغرض المحدد لها ووصولها فعليًا إلى أوكرانيا.
وراجع المكتب قرارات تتعلق بـ40 عقدًا، حيث لم تُجر السلطات تقييمًا لمخاطر الفساد في ثمانية منها
، فيما أجرت تقييمًا جزئيًا فقط لـ15 مخصصًا ماليًا، وفق البيان.
وأعلن المكتب أنه سيجري عدة تحقيقات إضافية، لا سيما بشأن عقود توريد معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"، على أن تُنشر النتائج في الخريف، مشيرًا إلى أن مسؤولية الاستخدام غير السليم للأموال تقع أيضًا على عاتق وزارة الخارجية النرويجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.
وكان السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورشونوف، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك" في شباط/فبراير، إن النرويج قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار منذ شباط/فبراير 2022، مع التخطيط لتقديم 7 مليارات دولار إضافية في عام 2026.