https://sarabic.ae/20260521/النرويج-تقر-بغياب-رقابة-على-تمويل-أوكرانيا-1113599844.html

النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا

النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أقر مكتب المدقق العام النرويجي، الأربعاء، بأن البلاد لم تُجر تقييمًا لمخاطر الفساد المتعلقة بالتمويل النرويجي المقدم إلى كييف. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T00:32+0000

2026-05-21T00:32+0000

2026-05-21T00:45+0000

أخبار أوكرانيا

النرويج

أخبار النرويج

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/06/1060901270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a13221e3e305822acae2e7841eafcc0.jpg

وقال رئيس المكتب، كارل إيريك شوت-بيدرسن، في بيان: "نحن ندرك الطبيعة الاستثنائية للوضع ونتفهم أن إنشاء الهياكل اللازمة لإدارة الموارد يستغرق وقتًا. لكن من غير المرضي أن وزارة الدفاع، وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على تخصيص أولى المنح لأوكرانيا، لا تزال لم تُنشئ نظام رقابة داخلية".وأوضح البيان أن عملية التدقيق أظهرت أن وزارة الدفاع النرويجية لم تتخذ إجراءات كافية لضمان استخدام الأموال المخصصة للغرض المحدد لها ووصولها فعليًا إلى أوكرانيا.وراجع المكتب قرارات تتعلق بـ40 عقدًا، حيث لم تُجر السلطات تقييمًا لمخاطر الفساد في ثمانية منها، فيما أجرت تقييمًا جزئيًا فقط لـ15 مخصصًا ماليًا، وفق البيان.وأعلن المكتب أنه سيجري عدة تحقيقات إضافية، لا سيما بشأن عقود توريد معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"، على أن تُنشر النتائج في الخريف، مشيرًا إلى أن مسؤولية الاستخدام غير السليم للأموال تقع أيضًا على عاتق وزارة الخارجية النرويجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.وكان السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورشونوف، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك" في شباط/فبراير، إن النرويج قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار منذ شباط/فبراير 2022، مع التخطيط لتقديم 7 مليارات دولار إضافية في عام 2026.

https://sarabic.ae/20260101/زيلينسكي-يقيل-رئيس-هيئة-الأوراق-المالية-بعد-فضيحة-فساد-كبرى-في-أوكرانيا-1108784278.html

النرويج

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, النرويج, أخبار النرويج, العالم, أخبار العالم الآن