ترامب: الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/ترامب-الولايات-المتحدة-سترسل-خمسة-آلاف-جندي-إضافي-إلى-بولندا-1113632335.html
ترامب: الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا
ترامب: الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي إلى بولندا. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T21:40+0000
2026-05-21T21:43+0000
ترامب
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_df196e532a692b4edd79925c93cb1955.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "في ضوء انتخاب الرئيس البولندي الحالي كارول ناوروتسكي بنجاح، والذي دعمتُه بفخر، وبالنظر إلى علاقتنا معه، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل إلى بولندا خمسة آلاف عسكري إضافي".وكانت صحيفة "ديفينس نيوز" قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مسؤول عسكري لم تسمّه، بأن الجيش الأمريكي ألغى إرسال اللواء المدرع الثاني التابع للفرقة الأولى للفرسان إلى بولندا، والذي يضم أكثر من أربعة آلاف جندي، إضافة إلى المعدات المرتبطة به، دون الكشف عن تفاصيل القرار.وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، أعلن الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.ويتمركز حاليًا نحو 10 آلاف عسكري أمريكي في بولندا.
https://sarabic.ae/20260503/إعلام-ترامب-لم-يبلغ-مسبقا-مسؤولي-الناتو-بالسحب-الجزئي-للقوات-الأمريكية-من-ألمانيا-1113081657.html
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_170:0:1229:794_1920x0_80_0_0_21cc8a561823f1c08ea11ad04872955d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا

21:40 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 21:43 GMT 21.05.2026)
© REUTERS Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© REUTERS Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي إلى بولندا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "في ضوء انتخاب الرئيس البولندي الحالي كارول ناوروتسكي بنجاح، والذي دعمتُه بفخر، وبالنظر إلى علاقتنا معه، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل إلى بولندا خمسة آلاف عسكري إضافي".
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
إعلام: ترامب لم يبلغ مسبقا مسؤولي الناتو بالسحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا
3 مايو, 15:47 GMT
وكانت صحيفة "ديفينس نيوز" قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مسؤول عسكري لم تسمّه، بأن الجيش الأمريكي ألغى إرسال اللواء المدرع الثاني التابع للفرقة الأولى للفرسان إلى بولندا، والذي يضم أكثر من أربعة آلاف جندي، إضافة إلى المعدات المرتبطة به، دون الكشف عن تفاصيل القرار.
وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، أعلن الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.
ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
ويتمركز حاليًا نحو 10 آلاف عسكري أمريكي في بولندا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала