ترامب: الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي إلى بولندا.
ترامب: الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا
21:40 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 21:43 GMT 21.05.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي إلى بولندا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "في ضوء انتخاب الرئيس البولندي الحالي كارول ناوروتسكي بنجاح، والذي دعمتُه بفخر، وبالنظر إلى علاقتنا معه، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل إلى بولندا خمسة آلاف عسكري إضافي".
وكانت صحيفة "ديفينس نيوز" قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مسؤول عسكري لم تسمّه، بأن الجيش الأمريكي ألغى إرسال اللواء المدرع الثاني التابع للفرقة الأولى للفرسان إلى بولندا، والذي يضم أكثر من أربعة آلاف جندي
، إضافة إلى المعدات المرتبطة به، دون الكشف عن تفاصيل القرار.
وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)،
أعلن الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.
ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
ويتمركز حاليًا نحو 10 آلاف عسكري أمريكي في بولندا.