روبيو: نفضل التفاوض مع كوبا ولكن احتمالات التوصل لاتفاق معها ليست مرتفعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن التوصل إلى اتفاق من خلال التفاوض مع كوبا لا يزال الخيار المفضل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن...

وقال روبيو للصحفيين: "لطالما كان الحل الدبلوماسي والاتفاق التفاوضي خيارنا المفضل، ولكن إذا كان هناك تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة، فإن الرئيس لا يملك الحق فحسب، بل يقع عليه واجب التصدي لهذا التهديد".وفي السياق ذاته، أوضح روبيو أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية بدخول مجموعة حاملات طائرات أمريكية إلى البحر الكاريبي.ويوم الأربعاء، وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق وخمسة من أفراد الجيش الكوبي المتورطين في إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وذكرت الوزارة أنه في حال إدانتهم، سيواجه المتهمون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، بأن التهم الموجهة إلى كاسترو تفتقر إلى الأساس القانوني، وأنها تهدف إلى تبرير عدوان عسكري على الجزيرة.

