الكرملين: إرسال واشنطن حاملات طائرات إلى البحر الكاريبي هو "استعراض للقوة"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: إرسال واشنطن حاملات طائرات إلى البحر الكاريبي هو "استعراض للقوة"
سبوتنيك عربي
كوبا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
وقال بيسكوف للصحفيين: "لهذا الحصار عواقب إنسانية كارثية على سكان الجزيرة (كوبا). وبالطبع، فإن المزيد من "استعراض القوة" المتمثل في هذه الأسطول لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للشعب الكوبي".وفي السياق ذاته، أشار إلى أن واشنطن لم تقبل بعد المقترحات التي تقدمت بها موسكو بشأن نقل اليورانيوم المخصب من إيران بغرض تخزينه وحفظه داخل روسيا. ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشا في بكين الوضع المحيط بإيران.وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في إيران قد تمت مناقشته خلال زيارة بوتين للصين: "نعم، لقد تم مناقشة موضوع إيران أيضا، وخاصة خلال جلسة شاي".وأوضح ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد أطلع رئيس الصين على فكرة استضافة وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب: "نعم، لقد أطلعه على ذلك".وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان، شي جين بينغ، قد أطلع بوتين على معلومات بشأن زيارة ترامب إلى الصين: "نعم بالطبع، لقد دار حديث مفصل ومستفيض للغاية بينهما، وشمل أيضا هذا الموضوع".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية بدخول مجموعة حاملات طائرات أمريكية إلى البحر الكاريبي.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، بأن التهم الموجهة إلى كاسترو تفتقر إلى الأساس القانوني، وأنها تهدف إلى تبرير عدوان عسكري على الجزيرة.
15:25 GMT 21.05.2026
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 21.05.2026
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قرار الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مجموعة حاملات طائرات إلى منطقة الكاريبي بأنه "استعراض للقوة"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للكوبيين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لهذا الحصار عواقب إنسانية كارثية على سكان الجزيرة (كوبا). وبالطبع، فإن المزيد من "استعراض القوة" المتمثل في هذه الأسطول لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للشعب الكوبي".

وأضاف بيسكوف: "نعتقد أن الضغوط المُمارسة على كوبا غير مقبولة. ونعتقد أن مثل هذه الأساليب. أساليب العنف لا ينبغي استخدامها أبدا ضد قادة الدول، سواء كانوا سابقين أو حاليين. في الواقع، لقد شهدنا مثل هذه الأساليب من قبل، ونحن لا نقرّها".

كوبا تندد باتهامات أمريكية ضد راؤول كاسترو: استفزاز سياسي مخز
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن واشنطن لم تقبل بعد المقترحات التي تقدمت بها موسكو بشأن نقل اليورانيوم المخصب من إيران بغرض تخزينه وحفظه داخل روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم مناقشة مقترح روسيا وإبداء استعدادها لاستضافة وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ: "هذا الموضوع يجب أن يحظى بالقبول في إيران وأمريكا على حد سواء، حتى يكون مقترحا مطلوبا وقابلا للتنفيذ؛ ولكن واشنطن لم تقبل بهذا الأمر حتى الآن" .

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشا في بكين الوضع المحيط بإيران.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في إيران قد تمت مناقشته خلال زيارة بوتين للصين: "نعم، لقد تم مناقشة موضوع إيران أيضا، وخاصة خلال جلسة شاي".
الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين كانت غنية ومثمرة للغاية
وأوضح ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد أطلع رئيس الصين على فكرة استضافة وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب: "نعم، لقد أطلعه على ذلك".
وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان، شي جين بينغ، قد أطلع بوتين على معلومات بشأن زيارة ترامب إلى الصين: "نعم بالطبع، لقد دار حديث مفصل ومستفيض للغاية بينهما، وشمل أيضا هذا الموضوع".
باحث: مخاطر عسكرية واقتصادية تدفع دول الخليج العربي لتجنب حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية بدخول مجموعة حاملات طائرات أمريكية إلى البحر الكاريبي.

ويوم الأربعاء، وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق وخمسة من أفراد الجيش الكوبي المتورطين في إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وذكرت الوزارة أنه في حال إدانتهم، سيواجه المتهمون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، بأن التهم الموجهة إلى كاسترو تفتقر إلى الأساس القانوني، وأنها تهدف إلى تبرير عدوان عسكري على الجزيرة.
