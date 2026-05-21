الكرملين: إرسال واشنطن حاملات طائرات إلى البحر الكاريبي هو "استعراض للقوة"
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قرار الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مجموعة حاملات طائرات إلى منطقة الكاريبي بأنه "استعراض للقوة"، مشيرا إلى... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قرار الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مجموعة حاملات طائرات إلى منطقة الكاريبي بأنه "استعراض للقوة"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للكوبيين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لهذا الحصار عواقب إنسانية كارثية على سكان الجزيرة (كوبا). وبالطبع، فإن المزيد من "استعراض القوة" المتمثل في هذه الأسطول لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للشعب الكوبي".
وأضاف بيسكوف: "نعتقد أن الضغوط المُمارسة على كوبا غير مقبولة. ونعتقد أن مثل هذه الأساليب. أساليب العنف لا ينبغي استخدامها أبدا ضد قادة الدول، سواء كانوا سابقين أو حاليين. في الواقع، لقد شهدنا مثل هذه الأساليب من قبل، ونحن لا نقرّها".
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن واشنطن لم تقبل بعد المقترحات التي تقدمت بها موسكو بشأن نقل اليورانيوم المخصب من إيران بغرض تخزينه وحفظه داخل روسيا.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم مناقشة مقترح روسيا وإبداء استعدادها لاستضافة وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ: "هذا الموضوع يجب أن يحظى بالقبول في إيران وأمريكا على حد سواء، حتى يكون مقترحا مطلوبا وقابلا للتنفيذ؛ ولكن واشنطن لم تقبل بهذا الأمر حتى الآن" .
ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشا في بكين الوضع المحيط بإيران.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في إيران قد تمت مناقشته خلال زيارة بوتين للصين: "نعم، لقد تم مناقشة موضوع إيران أيضا، وخاصة خلال جلسة شاي".
وأوضح ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد أطلع رئيس الصين على فكرة استضافة وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب: "نعم، لقد أطلعه على ذلك".
وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان، شي جين بينغ، قد أطلع بوتين على معلومات بشأن زيارة ترامب إلى الصين: "نعم بالطبع، لقد دار حديث مفصل ومستفيض للغاية بينهما، وشمل أيضا هذا الموضوع".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية بدخول مجموعة حاملات طائرات أمريكية إلى البحر الكاريبي.
ويوم الأربعاء، وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق وخمسة من أفراد الجيش الكوبي المتورطين في إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وذكرت الوزارة أنه في حال إدانتهم، سيواجه المتهمون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، بأن التهم الموجهة إلى كاسترو تفتقر إلى الأساس القانوني، وأنها تهدف إلى تبرير عدوان عسكري على الجزيرة.