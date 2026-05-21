الكرملين: إرسال واشنطن حاملات طائرات إلى البحر الكاريبي هو "استعراض للقوة"

سبوتنيك عربي

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قرار الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مجموعة حاملات طائرات إلى منطقة الكاريبي بأنه "استعراض للقوة"، مشيرا إلى...

وقال بيسكوف للصحفيين: "لهذا الحصار عواقب إنسانية كارثية على سكان الجزيرة (كوبا). وبالطبع، فإن المزيد من "استعراض القوة" المتمثل في هذه الأسطول لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للشعب الكوبي".وفي السياق ذاته، أشار إلى أن واشنطن لم تقبل بعد المقترحات التي تقدمت بها موسكو بشأن نقل اليورانيوم المخصب من إيران بغرض تخزينه وحفظه داخل روسيا. ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشا في بكين الوضع المحيط بإيران.وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في إيران قد تمت مناقشته خلال زيارة بوتين للصين: "نعم، لقد تم مناقشة موضوع إيران أيضا، وخاصة خلال جلسة شاي".وأوضح ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد أطلع رئيس الصين على فكرة استضافة وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب: "نعم، لقد أطلعه على ذلك".وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان، شي جين بينغ، قد أطلع بوتين على معلومات بشأن زيارة ترامب إلى الصين: "نعم بالطبع، لقد دار حديث مفصل ومستفيض للغاية بينهما، وشمل أيضا هذا الموضوع".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية بدخول مجموعة حاملات طائرات أمريكية إلى البحر الكاريبي.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، بأن التهم الموجهة إلى كاسترو تفتقر إلى الأساس القانوني، وأنها تهدف إلى تبرير عدوان عسكري على الجزيرة.

