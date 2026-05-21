باحث: مخاطر عسكرية واقتصادية تدفع دول الخليج العربي لتجنب حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بث مباشر
باحث: مخاطر عسكرية واقتصادية تدفع دول الخليج العربي لتجنب حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة
رأى الباحث في مركز "حرامون للدراسات المعاصرة"، ورئيس الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية والإنسانية من فرنسا، الدكتور طلال مصطفى، أن "هناك إجماعا إقليميا وعالميا... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال مصطفى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المملكة العربية السعودية تميل اليوم إلى التهدئة مقارنة بمراحل سابقة أو بمرحلة الحرب السابقة، خصوصا بعد التقارب السعودي الإيراني، لإدراكها أن استقرار مضيق هرمز مسألة حيوية بالنسبة للاقتصاد السعودي والعالمي، خاصة في ما يتعلق بصادرات النفط الخليجي.وتابع: "تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس محاولة للجمع ما بين المسار الدبلوماسي السياسي والمسار العسكري، وبالتالي لا يمكن الجزم أن هناك مؤشرات إيجابية باتجاه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم أو الوصول إلى سلام دائم، لكن هناك ضغط إقليمي ودولي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران لإنجاز وقف إطلاق النار، لأسباب الاقتصادية أهمها إغلاق مضيق هرمز". وعن الوساطة الباكستانية، رأى مصطفى أن "باكستان تملك إلى حد ما أوراق قوة أكثر من السابق، وذلك بعد الاجتماع الذي حصل بين الرئيسين الأمريكي والصيني، خاصة وأن باكستان لها مصالحها الاقتصادية، فهي لا تريد مواجهة عسكرية على حدودها مع إيران ولها مصلحة وطنية في إنجاز السلام". وختم مصطفى حديثه عن "اتجاه عالمي إقليمي وحتى داخلي أمريكي بالضغط باتجاه وقف الحرب، الذي قد يدفع ترامب إلى العقلانية السياسية ويتجه إلى حل سياسي مرتبط بالدرجة الأولى بفتح مضيق هرمز، وإيجاد حل في ما يتعلق بالتخصيب اليورانيوم".
رأى الباحث في مركز "حرامون للدراسات المعاصرة"، ورئيس الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية والإنسانية من فرنسا، الدكتور طلال مصطفى، أن "هناك إجماعا إقليميا وعالميا ومن دول الخليج العربي، من بينها السعودية وقطر لاستبعاد العودة إلى الحرب، لأسباب تتعلق بمخاطر عسكرية واقتصادية على دول الخليج وباكستان ودول الاتحاد الأوروبي".
وقال مصطفى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المملكة العربية السعودية تميل اليوم إلى التهدئة مقارنة بمراحل سابقة أو بمرحلة الحرب السابقة، خصوصا بعد التقارب السعودي الإيراني، لإدراكها أن استقرار مضيق هرمز مسألة حيوية بالنسبة للاقتصاد السعودي والعالمي، خاصة في ما يتعلق بصادرات النفط الخليجي.
وأضاف مصطفى: "لذلك فالرسالة السعودية ومعها دولة قطر هي أن الحل الدبلوماسي هو الأفضل، لأن السعودية تعلم أن أي مغامرة عسكرية أخرى قد تعرّض أمن الخليج بالكامل للخطر".
وتابع: "تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس محاولة للجمع ما بين المسار الدبلوماسي السياسي والمسار العسكري، وبالتالي لا يمكن الجزم أن هناك مؤشرات إيجابية باتجاه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم أو الوصول إلى سلام دائم، لكن هناك ضغط إقليمي ودولي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران لإنجاز وقف إطلاق النار، لأسباب الاقتصادية أهمها إغلاق مضيق هرمز".
ورجح ضيف "سبوتنيك"، أن هناك "تهديد غير معلن أو غير مباشر بأن العودة إلى الحرب يعني أن المصالح الاقتصادية وخاصة النفطية في دول الخليج سوف تكون على مرمى نيران الدولة الإيرانية، لهذا السبب أتى الدور السعودي والقطري على حث الولايات المتحدة لإنجاز السلام من خلال ربما تنازلات من الطرفين".
وعن الوساطة الباكستانية، رأى مصطفى أن "باكستان تملك إلى حد ما أوراق قوة أكثر من السابق، وذلك بعد الاجتماع الذي حصل بين الرئيسين الأمريكي والصيني، خاصة وأن باكستان لها مصالحها الاقتصادية، فهي لا تريد مواجهة عسكرية على حدودها مع إيران ولها مصلحة وطنية في إنجاز السلام".
وأكد أن "روسيا والصين منذ بداية الحرب لديهما موقفا حياديا رافضا لفكرة استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية، وترغبان في إنجاز ما يسمى بتعددية الأقطاب بعدم استفراد الولايات المتحدة بالسيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية على العالم".
وختم مصطفى حديثه عن "اتجاه عالمي إقليمي وحتى داخلي أمريكي بالضغط باتجاه وقف الحرب، الذي قد يدفع ترامب إلى العقلانية السياسية ويتجه إلى حل سياسي مرتبط بالدرجة الأولى بفتح مضيق هرمز، وإيجاد حل في ما يتعلق بالتخصيب اليورانيوم".
