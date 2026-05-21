https://sarabic.ae/20260521/باحث-مخاطر-عسكرية-واقتصادية-تدفع-دول-الخليج-العربي-لتجنب-حرب-جديدة-بين-إيران-والولايات-المتحدة----1113609735.html

باحث: مخاطر عسكرية واقتصادية تدفع دول الخليج العربي لتجنب حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة

باحث: مخاطر عسكرية واقتصادية تدفع دول الخليج العربي لتجنب حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في مركز "حرامون للدراسات المعاصرة"، ورئيس الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية والإنسانية من فرنسا، الدكتور طلال مصطفى، أن "هناك إجماعا إقليميا وعالميا... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T11:15+0000

2026-05-21T11:15+0000

2026-05-21T11:15+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الدول الخليجية

الحرب

السعودية

قطر

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197034_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_ca6fec53e39af51939c1e04ea43c4ec3.jpg

وقال مصطفى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المملكة العربية السعودية تميل اليوم إلى التهدئة مقارنة بمراحل سابقة أو بمرحلة الحرب السابقة، خصوصا بعد التقارب السعودي الإيراني، لإدراكها أن استقرار مضيق هرمز مسألة حيوية بالنسبة للاقتصاد السعودي والعالمي، خاصة في ما يتعلق بصادرات النفط الخليجي.وتابع: "تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس محاولة للجمع ما بين المسار الدبلوماسي السياسي والمسار العسكري، وبالتالي لا يمكن الجزم أن هناك مؤشرات إيجابية باتجاه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم أو الوصول إلى سلام دائم، لكن هناك ضغط إقليمي ودولي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران لإنجاز وقف إطلاق النار، لأسباب الاقتصادية أهمها إغلاق مضيق هرمز". وعن الوساطة الباكستانية، رأى مصطفى أن "باكستان تملك إلى حد ما أوراق قوة أكثر من السابق، وذلك بعد الاجتماع الذي حصل بين الرئيسين الأمريكي والصيني، خاصة وأن باكستان لها مصالحها الاقتصادية، فهي لا تريد مواجهة عسكرية على حدودها مع إيران ولها مصلحة وطنية في إنجاز السلام". وختم مصطفى حديثه عن "اتجاه عالمي إقليمي وحتى داخلي أمريكي بالضغط باتجاه وقف الحرب، الذي قد يدفع ترامب إلى العقلانية السياسية ويتجه إلى حل سياسي مرتبط بالدرجة الأولى بفتح مضيق هرمز، وإيجاد حل في ما يتعلق بالتخصيب اليورانيوم".

https://sarabic.ae/20260521/إعلام-ترامب-قد-يتلقى-توبيخا-من-الكونغرس-بشأن-الحرب-على-إيران-1113603002.html

https://sarabic.ae/20260520/إعلام-نتنياهو-يريد-استئناف-الحرب-وترامب-يدفع-نحو-اتفاق-مع-إيران-1113598699.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الدول الخليجية, الحرب, السعودية, قطر, تقارير سبوتنيك, حصري