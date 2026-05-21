باحث: مخاطر عسكرية واقتصادية تدفع دول الخليج العربي لتجنب حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة
2026-05-21T11:15+0000
رأى الباحث في مركز "حرامون للدراسات المعاصرة"، ورئيس الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية والإنسانية من فرنسا، الدكتور طلال مصطفى، أن "هناك إجماعا إقليميا وعالميا ومن دول الخليج العربي، من بينها السعودية وقطر لاستبعاد العودة إلى الحرب، لأسباب تتعلق بمخاطر عسكرية واقتصادية على دول الخليج وباكستان ودول الاتحاد الأوروبي".
وقال مصطفى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المملكة العربية السعودية تميل اليوم إلى التهدئة مقارنة بمراحل سابقة أو بمرحلة الحرب السابقة، خصوصا بعد التقارب السعودي الإيراني، لإدراكها أن استقرار مضيق هرمز مسألة حيوية بالنسبة للاقتصاد السعودي والعالمي، خاصة في ما يتعلق بصادرات النفط الخليجي.
وأضاف مصطفى: "لذلك فالرسالة السعودية ومعها دولة قطر هي أن الحل الدبلوماسي هو الأفضل، لأن السعودية تعلم أن أي مغامرة عسكرية أخرى قد تعرّض أمن الخليج بالكامل للخطر".
وتابع: "تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس محاولة للجمع ما بين المسار الدبلوماسي السياسي والمسار العسكري، وبالتالي لا يمكن الجزم أن هناك مؤشرات إيجابية باتجاه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم أو الوصول إلى سلام دائم، لكن هناك ضغط إقليمي ودولي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران لإنجاز وقف إطلاق النار، لأسباب الاقتصادية أهمها إغلاق مضيق هرمز".
ورجح ضيف "سبوتنيك"، أن هناك "تهديد غير معلن أو غير مباشر بأن العودة إلى الحرب يعني أن المصالح الاقتصادية وخاصة النفطية في دول الخليج سوف تكون على مرمى نيران الدولة الإيرانية، لهذا السبب أتى الدور السعودي والقطري على حث الولايات المتحدة لإنجاز السلام من خلال ربما تنازلات من الطرفين".
وعن الوساطة الباكستانية، رأى مصطفى أن "باكستان تملك إلى حد ما أوراق قوة أكثر من السابق، وذلك بعد الاجتماع الذي حصل بين الرئيسين الأمريكي والصيني، خاصة وأن باكستان لها مصالحها الاقتصادية، فهي لا تريد مواجهة عسكرية على حدودها مع إيران ولها مصلحة وطنية في إنجاز السلام".
وأكد أن "روسيا والصين منذ بداية الحرب لديهما موقفا حياديا رافضا لفكرة استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية، وترغبان في إنجاز ما يسمى بتعددية الأقطاب بعدم استفراد الولايات المتحدة بالسيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية على العالم".
وختم مصطفى حديثه عن "اتجاه عالمي إقليمي وحتى داخلي أمريكي بالضغط باتجاه وقف الحرب، الذي قد يدفع ترامب إلى العقلانية السياسية ويتجه إلى حل سياسي مرتبط بالدرجة الأولى بفتح مضيق هرمز، وإيجاد حل في ما يتعلق بالتخصيب اليورانيوم".