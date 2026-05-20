إعلام: نتنياهو يريد استئناف الحرب وترامب يدفع نحو اتفاق مع إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: نتنياهو يريد استئناف الحرب وترامب يدفع نحو اتفاق مع إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعامل بتشكيك كبير مع المفاوضات بشأن إيران، ويرغب في استئناف العمليات... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب موقع "أكسيوس"، ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، خلال "مكالمة هاتفية صعبة" جرت يوم الثلاثاء، المحاولات الجديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال مصدر أمريكي للموقع إن نتنياهو خرج من المحادثة وهو في حالة قلق شديد.وجاء في التقرير: "نتنياهو يشكك بشدة في المفاوضات ويريد استئناف الحرب... وقد ظهرت خلافات بين الزعيمين بشأن الخطوات المقبلة".ووفقًا لمصادر الموقع، أعدت قطر وباكستان، بمشاركة وسطاء إقليميين آخرين، مذكرة سلام معدلة بهدف تجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح مصدر أمريكي للموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على إعداد "خطاب نوايا" ستوقعه الولايات المتحدة وإيران لإضفاء طابع رسمي على إنهاء الحرب وبدء فترة مفاوضات تستمر 30 يومًا.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت، بعد بدء العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إلى أن واشنطن رضخت لضغوط تل أبيب في هذا الملف. كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن نتنياهو دفع ترامب، خلال زياراته إلى البيت الأبيض، نحو الانخراط في الصراع مع إيران.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت، بحسب النص، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
21:35 GMT 20.05.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعامل بتشكيك كبير مع المفاوضات بشأن إيران، ويرغب في استئناف العمليات العسكرية.
وبحسب موقع "أكسيوس"، ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، خلال "مكالمة هاتفية صعبة" جرت يوم الثلاثاء، المحاولات الجديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال مصدر أمريكي للموقع إن نتنياهو خرج من المحادثة وهو في حالة قلق شديد.
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
رئيس الأركان الإسرائيلي: ضربنا إيران و"المحور" بأكمله بشكل منهجي وقوي ومنظم
16:46 GMT
وجاء في التقرير: "نتنياهو يشكك بشدة في المفاوضات ويريد استئناف الحرب... وقد ظهرت خلافات بين الزعيمين بشأن الخطوات المقبلة".
ووفقًا لمصادر الموقع، أعدت قطر وباكستان، بمشاركة وسطاء إقليميين آخرين، مذكرة سلام معدلة بهدف تجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح مصدر أمريكي للموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على إعداد "خطاب نوايا" ستوقعه الولايات المتحدة وإيران لإضفاء طابع رسمي على إنهاء الحرب وبدء فترة مفاوضات تستمر 30 يومًا.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت، بعد بدء العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إلى أن واشنطن رضخت لضغوط تل أبيب في هذا الملف. كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن نتنياهو دفع ترامب، خلال زياراته إلى البيت الأبيض، نحو الانخراط في الصراع مع إيران.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت، بحسب النص، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
