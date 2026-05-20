إعلام: نتنياهو يريد استئناف الحرب وترامب يدفع نحو اتفاق مع إيران

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعامل بتشكيك كبير مع المفاوضات بشأن إيران، ويرغب في استئناف العمليات...

وبحسب موقع "أكسيوس"، ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، خلال "مكالمة هاتفية صعبة" جرت يوم الثلاثاء، المحاولات الجديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال مصدر أمريكي للموقع إن نتنياهو خرج من المحادثة وهو في حالة قلق شديد.وجاء في التقرير: "نتنياهو يشكك بشدة في المفاوضات ويريد استئناف الحرب... وقد ظهرت خلافات بين الزعيمين بشأن الخطوات المقبلة".ووفقًا لمصادر الموقع، أعدت قطر وباكستان، بمشاركة وسطاء إقليميين آخرين، مذكرة سلام معدلة بهدف تجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح مصدر أمريكي للموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على إعداد "خطاب نوايا" ستوقعه الولايات المتحدة وإيران لإضفاء طابع رسمي على إنهاء الحرب وبدء فترة مفاوضات تستمر 30 يومًا.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت، بعد بدء العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إلى أن واشنطن رضخت لضغوط تل أبيب في هذا الملف. كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن نتنياهو دفع ترامب، خلال زياراته إلى البيت الأبيض، نحو الانخراط في الصراع مع إيران.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت، بحسب النص، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

