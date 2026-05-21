إعلام: ترامب قد يتلقى توبيخا من الكونغرس بشأن الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أصبح على حافة تلقي توبيخ من الكونغرس، بشأن نتائج وتداعيات الحرب على إيران".

2026-05-21T06:50+0000

وأفادت إحدى تلك الوسائل، صباح اليوم الخميس، بأن "الديمقراطيين في الكونغرس أصبحوا على بعد خطوة واحدة من الحصول على تصويت ناجح لقانون صلاحيات الحرب في إيران".وأوضح موقع "أكسيوس" أن الرئيس ترامب، "يواجه خلافات داخلية متصاعدة مع أعضاء حزبه الجمهوري، حيث شرعوا في جولة انتقامية خاصة بهم، ردًا على تدخله في انتخاباتهم التمهيدية".وأشار الموقع الأمريكي إلى أن صندوق "مكافحة التسليح"، الذي أنشأه ترامب، يتعرض لانتقادات حادة، حيث وضع الجمهوريون في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) الرئيس الأمريكي في حالة من الإدراك بأن ما يقرب من 1.8 مليار دولار المخصصة لهذا الصندوق ستخضع للتدقيق التشريعي.وكان ترامب، أكد أول أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد... قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد، وتابع: "كنت يوم الإثنين (أول أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".وكشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

