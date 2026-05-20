كوبا تندد باتهامات أمريكية ضد راؤول كاسترو: استفزاز سياسي مخز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
كوبا تندد باتهامات أمريكية ضد راؤول كاسترو: استفزاز سياسي مخز
دانت الحكومة الكوبية، الأربعاء، توجيه السلطات الأمريكية لائحة اتهامات للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، معتبرة أنها "استفزاز سياسي دنيء ومخز". 20.05.2026, سبوتنيك عربي
راؤول كاسترو
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
وقالت الحكومة الكوبية، في بيان نشرته صحيفة "غرانما": "هذا عمل استفزازي سياسي دنيء ومخزٍ، قائم على تلاعب خبيث بالحادثة التي أدت إلى إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة [الإخوة للإنقاذ] الإرهابية في المجال الجوي الكوبي في شباط/فبراير 1996".وأضاف البيان أن السلطات الأمريكية "لا تملك الشرعية ولا الاختصاص للقيام بمثل هذه الإجراءات، وأن القضية نفسها مبنية على تلاعب خبيث" بملابسات حادثة عام 1996.وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة توجيه تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في تصعيد كبير لحملة الضغط التي تشنها واشنطن على الحكومة الشيوعية في الجزيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي.وتشكل لائحة الاتهام هذه تدهورا جديدا في العلاقات بين الخصمين اللدودين منذ الحرب الباردة، وتأتي في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تغيير النظام في كوبا حيث يتولى الشيوعيون بقيادة كاسترو زمام الأمور منذ قاد شقيقه الراحل فيدل كاسترو ثورة في 1959.وتعود التهم الموجهة إلى راؤول كاسترو وخمسة طيارين مقاتلين في الجيش الكوبي إلى حادثة وقعت عام 1996 أسقطت فيها طائرات مقاتلة كوبية طائرات كانت تشغلها مجموعة من المنفيين الكوبيين.ووجهت إلى كاسترو البالغ من العمر 94 عاما تهمة واحدة بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين، وأربع تهم بالقتل، وتهمتين بتدمير طائرات. وظهر علنا في كوبا في وقت سابق هذا الشهر، ولا توجد أدلة على أنه غادر الجزيرة أو أنه سيتم تسليمه.
دانت الحكومة الكوبية، الأربعاء، توجيه السلطات الأمريكية لائحة اتهامات للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، معتبرة أنها "استفزاز سياسي دنيء ومخز".
وقالت الحكومة الكوبية، في بيان نشرته صحيفة "غرانما": "هذا عمل استفزازي سياسي دنيء ومخزٍ، قائم على تلاعب خبيث بالحادثة التي أدت إلى إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة [الإخوة للإنقاذ] الإرهابية في المجال الجوي الكوبي في شباط/فبراير 1996".
ترامب يستبعد التصعيد مع كوبا بعد توجيه اتهامات للرئيس السابق راؤول كاسترو
20:16 GMT
وأضاف البيان أن السلطات الأمريكية "لا تملك الشرعية ولا الاختصاص للقيام بمثل هذه الإجراءات، وأن القضية نفسها مبنية على تلاعب خبيث" بملابسات حادثة عام 1996.
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة توجيه تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في تصعيد كبير لحملة الضغط التي تشنها واشنطن على الحكومة الشيوعية في الجزيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي.
وتشكل لائحة الاتهام هذه تدهورا جديدا في العلاقات بين الخصمين اللدودين منذ الحرب الباردة، وتأتي في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تغيير النظام في كوبا حيث يتولى الشيوعيون بقيادة كاسترو زمام الأمور منذ قاد شقيقه الراحل فيدل كاسترو ثورة في 1959.
وتعود التهم الموجهة إلى راؤول كاسترو وخمسة طيارين مقاتلين في الجيش الكوبي إلى حادثة وقعت عام 1996 أسقطت فيها طائرات مقاتلة كوبية طائرات كانت تشغلها مجموعة من المنفيين الكوبيين.
ووجهت إلى كاسترو البالغ من العمر 94 عاما تهمة واحدة بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين، وأربع تهم بالقتل، وتهمتين بتدمير طائرات. وظهر علنا في كوبا في وقت سابق هذا الشهر، ولا توجد أدلة على أنه غادر الجزيرة أو أنه سيتم تسليمه.
