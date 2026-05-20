ترامب يستبعد التصعيد مع كوبا بعد توجيه اتهامات للرئيس السابق راؤول كاسترو
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حدوث تصعيد بين الولايات المتحدة وكوبا، عقب توجيه واشنطن لائحة اتهام ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو،... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T20:16+0000
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حدوث تصعيد بين الولايات المتحدة وكوبا، عقب توجيه واشنطن لائحة اتهام ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، بزعم التآمر لقتل مواطنين أمريكيين.
وقال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين في هذا الشأن: "لا.. لن يكون هناك تصعيد (مع كوبا)، لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تصعيد".
وأدانت الحكومة الكوبية، اليوم الأربعاء، توجيه السلطات الأمريكية لائحة اتهامات للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، معتبرة أنها "استفزاز سياسي دنيء ومخز".
وقالت الحكومة الكوبية، في بيان نشرته صحيفة "غرانما": "هذا عمل استفزازي سياسي دنيء ومخزٍ، قائم على تلاعب خبيث بالحادثة التي أدت إلى إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة "الإخوة للإنقاذ" الإرهابية في المجال الجوي الكوبي في شباط/ فبراير 1996".
وأضاف البيان أن السلطات الأمريكية "لا تملك الشرعية ولا الاختصاص للقيام بمثل هذه الإجراءات، وأن القضية نفسها مبنية على تلاعب خبيث" بملابسات حادثة عام 1996.