ترامب: أعتقد أن الولايات المتحدة ستتمكن من "تغيير" كوبا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتمكن من تغيير الوضع في كوبا باتجاهها.
2026-05-16T02:58+0000
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "كنت أسمع عن كوبا منذ أن كنت طفلًا، كانوا دائمًا يتحدثون عمّا يحدث هناك، وأعتقد أننا سننجح في تغييرها".وكان ترامب قد وقع، في 29 يناير/كانون الثاني، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزود كوبا بالنفط، وأعلن حالة طوارئ بسبب ما وصفه بتهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي.من جانبها، قالت الحكومة الكوبية إن الولايات المتحدة تستخدم الحصار في مجال الطاقة لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل ظروف المعيشة أكثر صعوبة للسكان.
02:52 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 02:58 GMT 16.05.2026)
