لافروف يؤكد دعم روسيا الكامل لكوبا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف يؤكد دعم روسيا الكامل لكوبا
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، عن الدعم الكامل والتضامن مع كوبا وشعبها، وسط تصعيد في أزمة الطاقة بسبب الحصار الأمريكي للبلاد. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال لافروف، خلال الدورة الثالثة لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "ما يحاولون فعله الآن بأصدقائنا في كوبا أصبح على كل لسان. ونؤكد تضامننا الكامل ودعمنا للشعب الكوبي وجزيرة الحرية".وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل قد صرّح، الأربعاء، بوجود "تصعيد خطير" في أزمة الطاقة بالجزيرة نتيجة تشديد الحصار الاقتصادي من جانب الولايات المتحدة، والذي قال إنه يهدف إلى احتجاز الشعب رهينة ودفعه ضد حكومته.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أيار/ مايو عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل.ووقّع ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. في المقابل، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تُطاق لشعبها.
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، عن الدعم الكامل والتضامن مع كوبا وشعبها، وسط تصعيد في أزمة الطاقة بسبب الحصار الأمريكي للبلاد.
وقال لافروف، خلال الدورة الثالثة لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "ما يحاولون فعله الآن بأصدقائنا في كوبا أصبح على كل لسان. ونؤكد تضامننا الكامل ودعمنا للشعب الكوبي وجزيرة الحرية".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
الأمين العام للأمم المتحدة يعلن رفضه الحل العسكري للوضع في كوبا
11 مايو, 13:55 GMT
وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل قد صرّح، الأربعاء، بوجود "تصعيد خطير" في أزمة الطاقة بالجزيرة نتيجة تشديد الحصار الاقتصادي من جانب الولايات المتحدة، والذي قال إنه يهدف إلى احتجاز الشعب رهينة ودفعه ضد حكومته.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أيار/ مايو عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل.
وقال ترامب خلال فعالية في فلوريدا: "سنرسل إحدى سفننا الكبيرة، ربما حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم. ستأتي وتتوقف على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون: "شكراً جزيلاً، نحن نستسلم".
ووقّع ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. في المقابل، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تُطاق لشعبها.
