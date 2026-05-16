https://sarabic.ae/20260516/لافروف-يؤكد-دعم-روسيا-الكامل-لكوبا-1113460756.html
لافروف يؤكد دعم روسيا الكامل لكوبا
لافروف يؤكد دعم روسيا الكامل لكوبا
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، عن الدعم الكامل والتضامن مع كوبا وشعبها، وسط تصعيد في أزمة الطاقة بسبب الحصار الأمريكي للبلاد. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T02:05+0000
2026-05-16T02:05+0000
2026-05-16T02:05+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113458495_0:0:2823:1589_1920x0_80_0_0_0efc868032d452db2a79ed17719d3df8.jpg
وقال لافروف، خلال الدورة الثالثة لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "ما يحاولون فعله الآن بأصدقائنا في كوبا أصبح على كل لسان. ونؤكد تضامننا الكامل ودعمنا للشعب الكوبي وجزيرة الحرية".وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل قد صرّح، الأربعاء، بوجود "تصعيد خطير" في أزمة الطاقة بالجزيرة نتيجة تشديد الحصار الاقتصادي من جانب الولايات المتحدة، والذي قال إنه يهدف إلى احتجاز الشعب رهينة ودفعه ضد حكومته.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أيار/ مايو عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل.ووقّع ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. في المقابل، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تُطاق لشعبها.
https://sarabic.ae/20260511/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعلن-رفضه-الحل-العسكري-للوضع-في-كوبا-1113328512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113458495_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_f7a62c19b560f66fdb4fd94ea7a39ef3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
لافروف يؤكد دعم روسيا الكامل لكوبا
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، عن الدعم الكامل والتضامن مع كوبا وشعبها، وسط تصعيد في أزمة الطاقة بسبب الحصار الأمريكي للبلاد.
وقال لافروف، خلال الدورة الثالثة لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "ما يحاولون فعله الآن بأصدقائنا في كوبا أصبح على كل لسان. ونؤكد تضامننا الكامل ودعمنا للشعب الكوبي وجزيرة الحرية".
وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل قد صرّح، الأربعاء، بوجود "تصعيد خطير" في أزمة الطاقة
بالجزيرة نتيجة تشديد الحصار الاقتصادي من جانب الولايات المتحدة، والذي قال إنه يهدف إلى احتجاز الشعب رهينة ودفعه ضد حكومته.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أيار/ مايو عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل.
وقال ترامب خلال فعالية في فلوريدا: "سنرسل إحدى سفننا الكبيرة، ربما حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم. ستأتي وتتوقف على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون: "شكراً جزيلاً، نحن نستسلم".
ووقّع ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. في المقابل، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تُطاق لشعبها.