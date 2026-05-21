ريابكوف: النهج الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية يركز على تحقيق نتائج
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الخميس، أن النهج الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية يركز على تحقيق نتائج، لافتا إلى أن أمريكا لم تتخلَّ نهائيًا عن... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الخميس، أن النهج الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية يركز على تحقيق نتائج، لافتا إلى أن أمريكا لم تتخلَّ نهائيًا عن سياسة عزل روسيا.
وقال ريابكوف، في تصريح لصحيفة "فيدوموستي" الروسية، إنه "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فإننا نلاحظ بالفعل نهجًا أمريكيًا يركز على تحقيق نتائج. وأود التشديد بشكل خاص على أنه ينطلق من الاعتراف بأهمية أخذ الأسباب الجذرية للصراع الذي أطلقته دول "الناتو" ضد روسيا بعين الاعتبار".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه لا يمكن الحديث عن تخلي الولايات المتحدة بشكل نهائي عن نهجها السابق القائم على عزل روسيا وتقويض مصالحها.
وقال ريابكوف: "ابتعدت الإدارة الجمهورية الحالية إلى حد كبير عن الرؤية الليبرالية العولمية العقائدية التي تبناها أسلافها".
وأضاف: "لكن لا يمكن، بطبيعة الحال، الحديث عن قطيعة نهائية للولايات المتحدة مع نهجها السابق الرامي إلى عزل روسيا وتقويض مصالحنا".
وأكدت روسيا، مرارًا، قدرتها على مواجهة الضغط الناتج عن العقوبات
، الذي بدأ الغرب بممارسته منذ سنوات عدة ويواصل تكثيفه، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. كما تكررت في الدول الغربية آراء تفيد بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا، تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للغرب هو تفاقم معيشة ملايين الناس.