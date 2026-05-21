https://sarabic.ae/20260521/فرنسا-ليس-من-أهداف-الناتو-التركيز-على-قضايا-الشرق-الأوسط-أو-مضيق-هرمز-1113618770.html

فرنسا: ليس من أهداف "الناتو" التركيز على قضايا الشرق الأوسط أو مضيق هرمز

فرنسا: ليس من أهداف "الناتو" التركيز على قضايا الشرق الأوسط أو مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أكدت فرنسا، اليوم الخميس، رفضها لفكرة مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مهمة دولية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن دور الحلف لا يشمل... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T14:28+0000

2026-05-21T14:28+0000

2026-05-21T14:28+0000

أخبار فرنسا

العالم

إيران

الناتو

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن موقف باريس "واضح وثابت"، موضحا أن معاهدة "الناتو" ترتبط بمنطقة شمال الأطلسي، وأن الحلف ليس الإطار المناسب للتعامل مع الملفات المتعلقة بمضيق هرمز أو الأوضاع في الشرق الأوسط.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الشهر الماضي إنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد عدم دعمه لواشنطن في عمليتها ضد إيران.وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "الآن يجب علينا إعادة النظر في (العلاقات مع) الناتو، لأنهم لم يأتوا لمساعدتنا".وأعرب ترامب عن ثقته بأن حلفاء واشنطن في الناتو لن يأتوا لمساعدتها في المستقبل عندما تحتاج إلى ذلك.وكان ترامب قد صرح سابقا بأنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو، بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران، ووصف رد فعل الحلفاء بأنه "وصمة عار لا تُمحى"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول الناتو التي، وفقا لكلماته، "تفعل كل شيء لعدم تقديمها".

https://sarabic.ae/20260504/الأمين-العام-لـالناتو-هناك-إحباط-في-أمريكا-من-مواقف-أوروبية-تجاه-الحرب-على-إيران-1113090463.html

https://sarabic.ae/20260502/وزير-الدفاع-الألماني-يعلق-على-خطط-سحب-5-آلاف-جندي-أمريكي-من-ألمانيا-1113056100.html

أخبار فرنسا

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , العالم, إيران, الناتو, مضيق هرمز