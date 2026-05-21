فرنسا: ليس من أهداف "الناتو" التركيز على قضايا الشرق الأوسط أو مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكدت فرنسا، اليوم الخميس، رفضها لفكرة مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مهمة دولية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن دور الحلف لا يشمل...
2026-05-21T14:28+0000
أكدت فرنسا، اليوم الخميس، رفضها لفكرة مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مهمة دولية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن دور الحلف لا يشمل قضايا الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن موقف باريس "واضح وثابت"، موضحا أن معاهدة "الناتو" ترتبط بمنطقة شمال الأطلسي، وأن الحلف ليس الإطار المناسب للتعامل مع الملفات المتعلقة بمضيق هرمز أو الأوضاع في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الشهر الماضي إنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد عدم دعمه لواشنطن في عمليتها ضد إيران.
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "الآن يجب علينا إعادة النظر في (العلاقات مع) الناتو، لأنهم لم يأتوا لمساعدتنا".
وأعرب ترامب عن ثقته بأن حلفاء واشنطن في الناتو لن يأتوا لمساعدتها في المستقبل عندما تحتاج إلى ذلك.
وكان ترامب قد صرح سابقا بأنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو، بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران، ووصف رد فعل الحلفاء بأنه "وصمة عار لا تُمحى"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول الناتو التي، وفقا لكلماته، "تفعل كل شيء لعدم تقديمها".