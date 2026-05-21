https://sarabic.ae/20260521/مصدر-إيراني-طهران-مستعدة-لاستخدام-أسلحة-جديدة-في-حال-تعرضها-لهجوم-أمريكي-1113599976.html

مصدر إيراني: طهران مستعدة لاستخدام أسلحة جديدة في حال تعرضها لهجوم أمريكي

مصدر إيراني: طهران مستعدة لاستخدام أسلحة جديدة في حال تعرضها لهجوم أمريكي

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر عسكري إيران، الخميس، ي بأن إيران تمتلك أسلحة متطورة لم تُستخدم حتى الآن في ساحة المعركة خلال الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T01:15+0000

2026-05-21T01:15+0000

2026-05-21T01:15+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262182_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_aeb3d2e17332a3a9551e72f7db135c35.jpg

وقال المصدر العسكري الإيراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على استعداد طهران لهجوم أمريكي محتمل جديد: "قمنا بتصنيع أسلحة متطورة داخل البلاد لم تُستخدم بعد في ساحة المعركة، ولم يتم اختبارها".وأضاف أن طهران لا تعاني من نقص في الوسائل التي يمكن استخدامها لصد الهجمات، موضحًا أنه "من ناحية المعدات والقدرات الدفاعية، لا نعاني من أي نقص يمنعنا من الدفاع عن بلادنا. هذه المرة لا ننوي التصرف بضبط النفس".وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، في 18 أيار/مايو، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أعدت قائمة أهداف لضربها داخل إيران في حال أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا باستئناف الهجمات على البلاد. ودعا ترامب طهران إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الوقت عامل حاسم.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت، بحسب النص، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

https://sarabic.ae/20260520/إعلام-نتنياهو-يريد-استئناف-الحرب-وترامب-يدفع-نحو-اتفاق-مع-إيران-1113598699.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية