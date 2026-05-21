مصدر إيراني: طهران مستعدة لاستخدام أسلحة جديدة في حال تعرضها لهجوم أمريكي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مصدر إيراني: طهران مستعدة لاستخدام أسلحة جديدة في حال تعرضها لهجوم أمريكي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري إيران، الخميس، ي بأن إيران تمتلك أسلحة متطورة لم تُستخدم حتى الآن في ساحة المعركة خلال الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال المصدر العسكري الإيراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على استعداد طهران لهجوم أمريكي محتمل جديد: "قمنا بتصنيع أسلحة متطورة داخل البلاد لم تُستخدم بعد في ساحة المعركة، ولم يتم اختبارها".وأضاف أن طهران لا تعاني من نقص في الوسائل التي يمكن استخدامها لصد الهجمات، موضحًا أنه "من ناحية المعدات والقدرات الدفاعية، لا نعاني من أي نقص يمنعنا من الدفاع عن بلادنا. هذه المرة لا ننوي التصرف بضبط النفس".وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، في 18 أيار/مايو، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أعدت قائمة أهداف لضربها داخل إيران في حال أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا باستئناف الهجمات على البلاد. ودعا ترامب طهران إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الوقت عامل حاسم.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت، بحسب النص، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
أفاد مصدر عسكري إيران، الخميس، ي بأن إيران تمتلك أسلحة متطورة لم تُستخدم حتى الآن في ساحة المعركة خلال الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المصدر العسكري الإيراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على استعداد طهران لهجوم أمريكي محتمل جديد: "قمنا بتصنيع أسلحة متطورة داخل البلاد لم تُستخدم بعد في ساحة المعركة، ولم يتم اختبارها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
إعلام: نتنياهو يريد استئناف الحرب وترامب يدفع نحو اتفاق مع إيران
أمس, 21:35 GMT
وأضاف أن طهران لا تعاني من نقص في الوسائل التي يمكن استخدامها لصد الهجمات، موضحًا أنه "من ناحية المعدات والقدرات الدفاعية، لا نعاني من أي نقص يمنعنا من الدفاع عن بلادنا. هذه المرة لا ننوي التصرف بضبط النفس".
وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، في 18 أيار/مايو، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أعدت قائمة أهداف لضربها داخل إيران في حال أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا باستئناف الهجمات على البلاد. ودعا ترامب طهران إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الوقت عامل حاسم.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت، بحسب النص، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
