مصر وتونس والجزائر تؤكد دعم الحل السياسي في ليبيا ورفض التدخلات الخارجية

سبوتنيك عربي

أكدت مصر وتونس والجزائر، خلال اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة، اليوم الخميس، أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، تقوم على قيادة ليبية خالصة... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T16:17+0000

ودعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إلى تعزيز المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء حالة الانقسام، مع الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وشدد وزراء الخارجية على ضرورة أن يستند أي حل سياسي إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء، بما يحفظ وحدة البلاد واستقرارها. كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء استمرار أعمال العنف وعمليات الاغتيال السياسي في ليبيا، مطالبين مختلف الأطراف بضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات. وأشار البيان الختامي إلى أن الجزائر ستستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل، على أن يُحدد موعده لاحقًا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

