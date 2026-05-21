مصر وتونس والجزائر تؤكد دعم الحل السياسي في ليبيا ورفض التدخلات الخارجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/مصر-وتونس-والجزائر-تؤكد-دعم-الحل-السياسي-في-ليبيا-وترفض-التدخلات-الخارجية--1113623239.html
مصر وتونس والجزائر تؤكد دعم الحل السياسي في ليبيا ورفض التدخلات الخارجية
مصر وتونس والجزائر تؤكد دعم الحل السياسي في ليبيا ورفض التدخلات الخارجية
سبوتنيك عربي
أكدت مصر وتونس والجزائر، خلال اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة، اليوم الخميس، أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، تقوم على قيادة ليبية خالصة... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T16:17+0000
2026-05-21T16:17+0000
أخبار مصر الآن
أخبار تونس اليوم
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg
ودعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إلى تعزيز المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء حالة الانقسام، مع الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وشدد وزراء الخارجية على ضرورة أن يستند أي حل سياسي إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء، بما يحفظ وحدة البلاد واستقرارها. كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء استمرار أعمال العنف وعمليات الاغتيال السياسي في ليبيا، مطالبين مختلف الأطراف بضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات. وأشار البيان الختامي إلى أن الجزائر ستستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل، على أن يُحدد موعده لاحقًا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260518/تصاعد-الجدل-حول-دور-البعثة-الأممية-في-ليبيامطالبات-بالمغادرة-وانتقادات-للأداء-السياسي-والإنساني-1113517462.html
https://sarabic.ae/20260519/استمرار-ضخ-الدولار-في-ليبيا-حلول-نقدية-مؤقتة-أم-تأجيل-للأزمة-الاقتصادية-1113535887.html
أخبار تونس اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc4cbc413bc2a1334b12918dcd0bed14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مصر وتونس والجزائر تؤكد دعم الحل السياسي في ليبيا ورفض التدخلات الخارجية

16:17 GMT 21.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس ليبيا
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أكدت مصر وتونس والجزائر، خلال اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة، اليوم الخميس، أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، تقوم على قيادة ليبية خالصة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
ودعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إلى تعزيز المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء حالة الانقسام، مع الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد وزراء الخارجية على ضرورة أن يستند أي حل سياسي إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء، بما يحفظ وحدة البلاد واستقرارها.
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
تصاعد الجدل حول دور البعثة الأممية في ليبيا... مطالبات بالمغادرة وانتقادات للأداء السياسي والإنساني
18 مايو, 16:52 GMT
كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء استمرار أعمال العنف وعمليات الاغتيال السياسي في ليبيا، مطالبين مختلف الأطراف بضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات.
ورفض البيان كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، معتبرًا أنها تمثل عاملًا رئيسيًا في تعقيد الأزمة، داعيًا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية وفق جدول زمني محدد.
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
استمرار ضخ الدولار في ليبيا.. حلول نقدية مؤقتة أم تأجيل للأزمة الاقتصادية؟
19 مايو, 12:57 GMT
وأشار البيان الختامي إلى أن الجزائر ستستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل، على أن يُحدد موعده لاحقًا.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала