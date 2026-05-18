تصاعد الجدل حول دور البعثة الأممية في ليبيا...مطالبات بالمغادرة وانتقادات للأداء السياسي والإنساني

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تصاعد الجدل حول دور البعثة الأممية في ليبيا...مطالبات بالمغادرة وانتقادات للأداء السياسي والإنساني
تتزايد في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بإنهاء عمل البعثة الأممية والمنظمات الدولية في ليبيا، وسط اتهامات بالتدخل في الشأن الداخلي وإطالة أمد الأزمة... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
16:52 GMT 18.05.2026
تتزايد في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بإنهاء عمل البعثة الأممية والمنظمات الدولية في ليبيا، وسط اتهامات بالتدخل في الشأن الداخلي وإطالة أمد الأزمة السياسية، إلى جانب تصاعد الجدل بشأن ملف الهجرة غير النظامية والتوطين.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة احمد لنقي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": إن "الحوار المهيكل، ولجنة (4+4)، وسائر الحوارات والمؤتمرات التي أجرتها البعثة الأممية خلال السنوات الماضية، لم تُفضِ إلى أي نتائج حقيقية أو جادة من شأنها إنهاء الصراع السياسي على السلطة، وذلك رغم مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على انطلاق تلك المسارات".
وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة فقد الثقة في البعثة الأممية، باعتبار أنها تجاوزت حدود الاختصاصات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الأمن منذ تكليفها بمهامها في ليبيا.
وأشار لنقي إلى أن دور البعثة الأممية، ما لم يحظَ بدعم إقليمي ودولي حقيقي، لن يتمكن من إحراز أي تقدم أو تحقيق نتائج تُذكر على أرض الواقع.
وفي المقابل، رأى أن المبادرات السياسية المحلية قد تنجح إذا ما تحقق التواصل والتوافق بين مجلسي النواب والدولة، ما لم تُعرقل هذا التقارب أطراف محلية أو إقليمية أو دولية.
وأكد أن أي مسار سياسي في ليبيا، ما لم يتبنَّ العودة إلى دستور البلاد لعام 1951 والعمل على تفعيله، بعد أن جرى تجميده منذ عهد العقيد معمر القذافي وحتى اليوم، فلن يفضي إلى حل سياسي حقيقي ينهي الانقسامات والخلافات ويمهد لقيام الدولة الليبية.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب والسياسي سليمان البيوضي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الخطاب السياسي المطالب بخروج البعثة الأممية من ليبيا موجود منذ سنوات، ويتحرك بين الصعود والهبوط تبعاً للظروف السياسية الداخلية، إلا أنه ما يزال محدود التأثير لابتعاده عن مراكز القرار السياسي.
وأضاف البيوضي أن توحيد الجهود للمطالبة بتغيير قيادة البعثة الأممية قد يكون أكثر جدوى، معتبراً أن حالة الانسداد السياسي وتعقيدات الأزمة الليبية تعود بشكل مباشر إلى ما وصفه بـ"ضعف فاعلية" قيادة البعثة الحالية، واتباعها سياسة "تقطيع الوقت والهروب إلى الأمام".
وأشار إلى أن استمرار وجود البعثة الأممية يرتبط بوجود سلطة وطنية موحدة وحكومة قادرة على العمل والإنجاز وفق رؤية سياسية ودبلوماسية واضحة تتطلع إلى المستقبل.

من جانبها، قالت منسقة حراك "لا للتوطين"، الناشطة المدنية سالمة الشعاب، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن ما تشهده ليبيا من تدفق لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يُنظر إليه من قبل شريحة واسعة من الليبيين باعتباره تهديداً للتركيبة السكانية والهوية الوطنية

وأضافت أن هناك اتهامات تُوجَّه إلى بعض المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالمساهمة في خلق حالة من الاحتقان الشعبي، نتيجة تزايد أعداد المهاجرين الداخلين إلى البلاد بطرق غير نظامية، في ظل غياب بيانات دقيقة بشأن أعدادهم.
وأشارت الشعاب إلى أن بعض الليبيين ومنظمات المجتمع المدني يعتبرون أن هذه المنظمات تتهم الجهات التي تطبق القانون داخل ليبيا بالعنصرية، مؤكدة أن هناك مطالبات شعبية ومدنية بإخراج المفوضية السامية والمنظمات التي يُنظر إليها باعتبارها داعمة لسياسات التوطين داخل البلاد.
