مصرف ليبيا المركزي يعلن انطلاق المرحلة التنفيذية لاتفاق الإنفاق الموحد
15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T20:18+0000
وعُقد الاجتماع بحضور محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، ونائبه ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جانب أعضاء اللجنة المالية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق الإنفاق المالي الموحد، برعاية مصرف ليبيا المركزي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق، إلى جانب متابعة الإنفاق العام والإيرادات النفطية وغير النفطية، ووضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان انتظام الصرف وفق الآليات المتفق عليها.وأكد الحاضرون أهمية الحفاظ على أجواء التوافق الحالية والبناء عليها، مع التشديد على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي لضمان التنفيذ العملي لبنود الاتفاق وتحقيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية.
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي انطلاق المرحلة التنفيذية لاتفاق الإنفاق المالي الموحد، خلال اجتماع موسع ضم مسؤولين ماليين ليبيين والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وضمان الشفافية في إدارة الإنفاق العام والإيرادات.
وعُقد الاجتماع بحضور محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، ونائبه ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جانب أعضاء اللجنة المالية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق الإنفاق المالي الموحد، برعاية مصرف ليبيا المركزي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق، إلى جانب متابعة الإنفاق العام والإيرادات النفطية وغير النفطية، ووضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان انتظام الصرف وفق الآليات المتفق عليها.
وأكد الحاضرون أهمية الحفاظ على أجواء التوافق الحالية والبناء عليها، مع التشديد على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي لضمان التنفيذ العملي لبنود الاتفاق وتحقيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية.