أرسنال ينتظر ربع قرن.. والزمالك يحول البداية الكارثية في الدوري إلى لقب تاريخي

عندما فاز نادي أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز من دون أي هزيمة في موسم 2003 - 2004، وخرج من تلك السنة بلقب الفريق الذي "لا يقهر"، لم يكن يخطر في بال مشجعيه أن...

2026-05-22T10:00+0000

في الشهر الماضي، وبعد خسارة أرسنال أمام مانشستر سيتي، شوهد قائد الفريق ديكلان رايس وهو يقول بإصرار: "الأمر لم ينته بعد"، أما يوم الثلاثاء، وبعد حسم اللقب، نشر صورة لاحتفال اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب معلّقا: "انتهى الأمر".جاء هذا اللقب في الموسم السابع لميكيل أرتيتا على رأس الجهاز الفني لأرسنال، ليقدّم مثالا واضحا على ما يمكن أن يحدث عند منح المدرب الوقت الكافي لبناء فريقه.بالنسبة إلى مشجعي "أرسنال"، طال الانتظار كثيرا قبل أن يحتفلوا من جديد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لذلك أرادوا أن تكون ليلة أمس مختلفة.تجمّع المشجعون خارج ملعب الإمارات، معقل النادي في شمال لندن، وفي الحانات المحيطة به، بينما كان مانشستر سيتي، منافسهم على اللقب، يواجه بورنموث. كان "سيتي" بحاجة إلى الفوز ليبقي السباق مفتوحا حتى النهاية.لكن فريق المدرب، بيب غوارديولا، لم يحقق سوى التعادل، فحسم اللقب لمصلحة أرسنال للمرة الأولى منذ 22 عاما.ومع صافرة النهاية في مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، انفجرت الهتافات في حانات شمال لندن. كان مشجعو أرسنال يحتفلون بلحظة انتظروها طويلا، بعدما اقترب فريقهم من اللقب في السنوات الأخيرة من دون أن ينجح في انتزاعه، حتى بدا لهم أحياناً أن هذه اللحظة قد لا تأتي أبدا.وأكد حبشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الفوز بالدوري هذا الموسم لن يعوض الإخفاق في الفوز به طيلة 22 عاما"، لكنه أكد أن "الفريق كان قريبا من الفوز بالدوري مع ميكيل أرتيتيا في أكثر من موسم سابق لكنه كان يصطدم دائما بوجود بيب غوارديولا"، لافتا إلى أن أرسنال أصبحت لديه فرصة لزيادة عدد ألقابه في ظل استقرار الفريق وابتعاد جوارديولا عن التدريب بالدوري الإنجليزي وكذلك، يورغن كلوب، الذي ترك تدريب ليفربول الموسم قبل الماضي".الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ15.. معجزة كروية بعد موسم من الأزمات والعقوباتتوّج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في الجولة الختامية للمسابقة.وسجّل هدف الزمالك الوحيد، الفلسطيني عدي الدباغ، في الدقيقة 8 من مجهود فردي مميز، حيث خطف الكرة من المدافع سعد سمير، وانطلق داخل منطقة الجزاء وسددها في المرمى.ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة، في الصدارة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما جاء الأهلي ثالثا برصيد 53 نقطة، وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة رابعا.وحقق الزمالك ما يعتبره أنصاره معجزة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، الذي تعرض منذ بداية الموسم ل،18 عقوبة إيقاف قيد، ورحل عنه لاعبون بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، كما باع النادي الثنائي المميز ناصر ماهر ودونجا، في الميركاتو الشتوي الماضي، لدفع رواتب لاعبيه.وتفوق الزمالك في المنافسة على الأهلي وبيراميدز المدججين بالنجوم الكبار، ليتوج "الأبيض" بلقب تاريخي في ظل المنافسة النارية عليه حتى الثواني الأخيرة، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية على أرضه ووسط جماهيره أمام اتحاد العاصمة الجزائري.وقال السيد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الزمالك نجح في تحقيق معادلة صعبة للغاية"، موضحا أن "اسم الزمالك وحده يظل مختلفا، والجميع دائما يضع له ألف حساب مهما كانت الظروف أو الإمكانيات".وأوضح أن "الحضور الجماهيري المكثف والضغط من أجل حضور المباراة الأخيرة بالدوري منح اللاعبين دفعة معنوية هائلة"، لافتا إلى أن "رسالة الجماهير للاعبين كانت واضحة: "نحن معكم حتى آخر نفس"، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب".

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

