أرسنال ينتظر ربع قرن.. والزمالك يحول البداية الكارثية في الدوري إلى لقب تاريخي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
أرسنال ينتظر ربع قرن.. والزمالك يحول البداية الكارثية في الدوري إلى لقب تاريخي
سبوتنيك عربي
عندما فاز نادي أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز من دون أي هزيمة في موسم 2003 - 2004، وخرج من تلك السنة بلقب الفريق الذي "لا يقهر"، لم يكن يخطر في بال مشجعيه أن... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ15.. معجزة كروية بعد موسم من الأزمات والعقوبات
عندما فاز نادي أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز من دون أي هزيمة في موسم 2003 - 2004، وخرج من تلك السنة بلقب الفريق الذي "لا يقهر"، لم يكن يخطر في بال مشجعيه أن انتظار اللقب التالي سيقترب من ربع قرن.
في الشهر الماضي، وبعد خسارة أرسنال أمام مانشستر سيتي، شوهد قائد الفريق ديكلان رايس وهو يقول بإصرار: "الأمر لم ينته بعد"، أما يوم الثلاثاء، وبعد حسم اللقب، نشر صورة لاحتفال اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب معلّقا: "انتهى الأمر".
جاء هذا اللقب في الموسم السابع لميكيل أرتيتا على رأس الجهاز الفني لأرسنال، ليقدّم مثالا واضحا على ما يمكن أن يحدث عند منح المدرب الوقت الكافي لبناء فريقه.
بالنسبة إلى مشجعي "أرسنال"، طال الانتظار كثيرا قبل أن يحتفلوا من جديد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لذلك أرادوا أن تكون ليلة أمس مختلفة.
تجمّع المشجعون خارج ملعب الإمارات، معقل النادي في شمال لندن، وفي الحانات المحيطة به، بينما كان مانشستر سيتي، منافسهم على اللقب، يواجه بورنموث. كان "سيتي" بحاجة إلى الفوز ليبقي السباق مفتوحا حتى النهاية.
لكن فريق المدرب، بيب غوارديولا، لم يحقق سوى التعادل، فحسم اللقب لمصلحة أرسنال للمرة الأولى منذ 22 عاما.
ومع صافرة النهاية في مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، انفجرت الهتافات في حانات شمال لندن. كان مشجعو أرسنال يحتفلون بلحظة انتظروها طويلا، بعدما اقترب فريقهم من اللقب في السنوات الأخيرة من دون أن ينجح في انتزاعه، حتى بدا لهم أحياناً أن هذه اللحظة قد لا تأتي أبدا.

في هذا الشأن، يرى صانع المحتوى الرياضي، شادي حبشي، أن "فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة منذ 22 عاما يحسب لمدرب الفريق ميكيل أرتيتا بنسبة 100%، الذي امتد تأثيره على الفريق بعمل هيكلة كاملة لكرة القدم بالنادي ولم يقتصر تأثيره على إدارة المباريات والتدريبات".

وأكد حبشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الفوز بالدوري هذا الموسم لن يعوض الإخفاق في الفوز به طيلة 22 عاما"، لكنه أكد أن "الفريق كان قريبا من الفوز بالدوري مع ميكيل أرتيتيا في أكثر من موسم سابق لكنه كان يصطدم دائما بوجود بيب غوارديولا"، لافتا إلى أن أرسنال أصبحت لديه فرصة لزيادة عدد ألقابه في ظل استقرار الفريق وابتعاد جوارديولا عن التدريب بالدوري الإنجليزي وكذلك، يورغن كلوب، الذي ترك تدريب ليفربول الموسم قبل الماضي".

الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ15.. معجزة كروية بعد موسم من الأزمات والعقوبات

توّج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في الجولة الختامية للمسابقة.
وسجّل هدف الزمالك الوحيد، الفلسطيني عدي الدباغ، في الدقيقة 8 من مجهود فردي مميز، حيث خطف الكرة من المدافع سعد سمير، وانطلق داخل منطقة الجزاء وسددها في المرمى.
ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة، في الصدارة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما جاء الأهلي ثالثا برصيد 53 نقطة، وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة رابعا.
وحقق الزمالك ما يعتبره أنصاره معجزة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، الذي تعرض منذ بداية الموسم ل،18 عقوبة إيقاف قيد، ورحل عنه لاعبون بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، كما باع النادي الثنائي المميز ناصر ماهر ودونجا، في الميركاتو الشتوي الماضي، لدفع رواتب لاعبيه.
وتفوق الزمالك في المنافسة على الأهلي وبيراميدز المدججين بالنجوم الكبار، ليتوج "الأبيض" بلقب تاريخي في ظل المنافسة النارية عليه حتى الثواني الأخيرة، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية على أرضه ووسط جماهيره أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
في هذا السياق، أكد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، طارق السيد، أن "تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري هذا الموسم يعد من أغلى البطولات في تاريخ النادي"، مشددا على أن "ما حققه الزمالك جاء في ظروف استثنائية وصعبة للغاية، سواء بسبب أزمات القيد أو الأزمات المالية أو محدودية الصفقات، فضلا عن رحيل عناصر مؤثرة خلال الموسم".
وقال السيد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الزمالك نجح في تحقيق معادلة صعبة للغاية"، موضحا أن "اسم الزمالك وحده يظل مختلفا، والجميع دائما يضع له ألف حساب مهما كانت الظروف أو الإمكانيات".
وأشار إلى أن "جماهير الزمالك لعبت الدور الأهم في رحلة التتويج"، مؤكدا أن "الدعم النفسي الذي قدمه الجمهور كان العامل الحاسم في استمرار الفريق بالمنافسة حتى النهاية، خاصة بعد خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية"، مضيفا أن "الجماهير صنعت “ملحمة استثنائية” هذا الموسم بمساندتها المتواصلة للفريق واللاعبين".
وأوضح أن "الحضور الجماهيري المكثف والضغط من أجل حضور المباراة الأخيرة بالدوري منح اللاعبين دفعة معنوية هائلة"، لافتا إلى أن "رسالة الجماهير للاعبين كانت واضحة: "نحن معكم حتى آخر نفس"، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب".
