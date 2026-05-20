https://sarabic.ae/20260520/الزمالك-بطلا-للدوري-المصري-1113596996.html
الزمالك بطلا للدوري المصري
الزمالك بطلا للدوري المصري
سبوتنيك عربي
توَّج نادي الزمالك، ببطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 15 في تاريخ النادي، بعد فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف وحيد دون رد. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T19:48+0000
2026-05-20T19:48+0000
2026-05-20T19:48+0000
مجتمع
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103711/47/1037114764_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_e47751261ea9ef418712a61a56e8265d.jpg
وكان الزمالك قد التقى بسيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي مرحلة التتويج، على ملعب القاهرة الدولي.وارتفع رصيد القلعة البيضاء بهذا الفوز إلى 56 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين عن بيراميدز، صاحب المرتبة الثانية، وبعدهما الأهلي في المرتبة الثالثة بفارق 3 نقاط.وتمكن اللاعب الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، من تسجيل هدف الفوز للقلعة البيضاء، عند الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ سعد سمير في تشتيت الكرة، وسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء، داخل الشباك.ويأيت هذا في وقت أضاع سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء، عند حلول الدقيقة 56، بواسطة أحمد بلحاج، بعدما أنقذ حارس الزمالة محمد عواد، الكرة.واحتل نادي سيراميكا كليوباترا بهذه النتيجة المرتبة الرابعة في الدوري المصري الممتاز عند 44 نقطة.ويشار إلى أن لقب الدوري المصري هو رقم 15 لنادي الزمالك، حيث كان آخر تتويج للفارس الأبيض في عام 2022.
https://sarabic.ae/20260423/بعد-فوز-الزمالك-على-بيراميدز-ماذا-يحتاج-النادي-الأهلي-للتتويج-بالدوري-المصري؟--1112823762.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103711/47/1037114764_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_6f4f9981d4c297f89487f187e8993b2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار
رياضة, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار
الزمالك بطلا للدوري المصري
توَّج نادي الزمالك، ببطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 15 في تاريخ النادي، بعد فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف وحيد دون رد.
وكان الزمالك قد التقى بسيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي مرحلة التتويج، على ملعب القاهرة الدولي.
وارتفع رصيد القلعة البيضاء بهذا الفوز إلى 56 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين عن بيراميدز، صاحب المرتبة الثانية، وبعدهما الأهلي في المرتبة الثالثة بفارق 3 نقاط.
وتمكن اللاعب الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، من تسجيل هدف الفوز للقلعة البيضاء
، عند الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ سعد سمير في تشتيت الكرة، وسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء، داخل الشباك.
ويأيت هذا في وقت أضاع سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء، عند حلول الدقيقة 56، بواسطة أحمد بلحاج، بعدما أنقذ حارس الزمالة محمد عواد، الكرة.
واحتل نادي سيراميكا كليوباترا بهذه النتيجة المرتبة الرابعة في الدوري المصري الممتاز
عند 44 نقطة.
ويشار إلى أن لقب الدوري المصري هو رقم 15 لنادي الزمالك، حيث كان آخر تتويج للفارس الأبيض في عام 2022.