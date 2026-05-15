"البريميرليغ" يشتعل من جديد... والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

سبوتنيك عربي

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بعدما نجح "مانشستر سيتي" في تقليص الفارق إلى نقطتين فقط خلف المتصدر "أرسنال"، عقب الفوز بثلاثية... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T10:00+0000

وأصبح السباق في غاية التعقيد والإثارة، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم، خاصة أن "أرسنال" بات مطالبا بالفوز في مباراتيه المتبقيتين لضمان التتويج دون انتظار هدايا من المنافسين.وشهدت مباراة السيتي تألق فيل فودينالذي صنع هدفين، إلى جانب ظهور قوي لعمر مرموش، الذي سجّل أحد أهداف اللقاء.أكد الإعلامي الرياضي، عبد السلام ضيف الله، أن "الصراع الحالي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يجسد المعنى الحقيقي للتنافس الكروي"، مشيرا إلى أن "المتابعين هم الطرف الأكثر استمتاعا بما يحدث بين "أرسنال" و"مانشستر سيتي" قبل جولتين فقط من نهاية الموسم".وأوضح أن "فارق النقطتين الحالي لا يسمح بحسم هوية البطل"، مؤكدا أن "أرسنال" يمشي على الجمر نحو لقب انتظره منذ أكثر من 20 عاما، في الوقت الذي يواصل فيه "مانشستر سيتي" الضغط حتى اللحظات الأخيرة بقيادة المدرب، بيب غوارديولا".الزمالك في مهمة صعبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدراليةالزمالك المصري يدخل مواجهة الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري تحت ضغط كبير بعد خسارة الذهاب بهدف دون رد، في مباراة أثارت الكثير من الجدل الفني والتحكيمي.الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بينما يعتمد الفريق الجزائري على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة للحفاظ على تقدمه.وقال عادل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الزمالك ظهر بصورة أفضل من المتوقع في ملعب "5 يوليو" وأمام جماهير غفيرة"، موضحًا أن "الفريق نجح في اختراق دفاعات اتحاد العاصمة أكثر من مرة، لكنه لم يستغل نقاط ضعف المنافس الدفاعية بالشكل الأمثل".وأضاف أن "المدير الفني، معتمد جمال، فضّل اللعب بتحفظ وتأمين خطوط الفريق بسبب حساسية المباراة النهائية"، معتبرًا أن "المغامرة في مثل هذه المواجهات تكون محسوبة للغاية، لكن مع سير اللقاء ظهرت إمكانية تحقيق نتيجة أفضل هجوميا".

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

