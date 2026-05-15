"البريميرليغ" يشتعل من جديد... والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
"البريميرليغ" يشتعل من جديد... والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بعدما نجح "مانشستر سيتي" في تقليص الفارق إلى نقطتين فقط خلف المتصدر "أرسنال"، عقب الفوز بثلاثية... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بعدما نجح "مانشستر سيتي" في تقليص الفارق إلى نقطتين فقط خلف المتصدر "أرسنال"، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على "كريستال بالاس".
وأصبح السباق في غاية التعقيد والإثارة، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم، خاصة أن "أرسنال" بات مطالبا بالفوز في مباراتيه المتبقيتين لضمان التتويج دون انتظار هدايا من المنافسين.
وشهدت مباراة السيتي تألق فيل فودينالذي صنع هدفين، إلى جانب ظهور قوي لعمر مرموش، الذي سجّل أحد أهداف اللقاء.
أكد الإعلامي الرياضي، عبد السلام ضيف الله، أن "الصراع الحالي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يجسد المعنى الحقيقي للتنافس الكروي"، مشيرا إلى أن "المتابعين هم الطرف الأكثر استمتاعا بما يحدث بين "أرسنال" و"مانشستر سيتي" قبل جولتين فقط من نهاية الموسم".

وقال ضيف الله في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الدوري الإنجليزي يحتفظ دائما بإثارته وتشويقه"، مضيفًا أن "ما يميّزه هو أن الحكم الوحيد يبقى للميدان، بعيدا عن أي حديث يتعلق بالمجاملات أو التأثيرات الخارجية"، على حد وصفه.

وأوضح أن "فارق النقطتين الحالي لا يسمح بحسم هوية البطل"، مؤكدا أن "أرسنال" يمشي على الجمر نحو لقب انتظره منذ أكثر من 20 عاما، في الوقت الذي يواصل فيه "مانشستر سيتي" الضغط حتى اللحظات الأخيرة بقيادة المدرب، بيب غوارديولا".
الزمالك في مهمة صعبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية
الزمالك المصري يدخل مواجهة الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري تحت ضغط كبير بعد خسارة الذهاب بهدف دون رد، في مباراة أثارت الكثير من الجدل الفني والتحكيمي.
الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بينما يعتمد الفريق الجزائري على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة للحفاظ على تقدمه.
أكد المعلق الرياضي، محمد عادل، أن "الزمالك المصري قدم مباراة جيدة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، رغم الخسارة بهدف دون رد"، مشيرا إلى أن "الفريق الأبيض كان قريبا من الخروج بنتيجة إيجابية لولا ركلة الجزاء التي احتُسبت في الوقت المحتسب بدل الضائع".
وقال عادل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الزمالك ظهر بصورة أفضل من المتوقع في ملعب "5 يوليو" وأمام جماهير غفيرة"، موضحًا أن "الفريق نجح في اختراق دفاعات اتحاد العاصمة أكثر من مرة، لكنه لم يستغل نقاط ضعف المنافس الدفاعية بالشكل الأمثل".
وأضاف أن "المدير الفني، معتمد جمال، فضّل اللعب بتحفظ وتأمين خطوط الفريق بسبب حساسية المباراة النهائية"، معتبرًا أن "المغامرة في مثل هذه المواجهات تكون محسوبة للغاية، لكن مع سير اللقاء ظهرت إمكانية تحقيق نتيجة أفضل هجوميا".
