"الفرعون المصري" ضمن قائمة أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/الفرعون-المصري-ضمن-قائمة-أكبر-دافعي-الضرائب-في-بريطانيا-1109858269.html
"الفرعون المصري" ضمن قائمة أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا
"الفرعون المصري" ضمن قائمة أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا
"الفرعون المصري" ضمن قائمة أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا

21:18 GMT 31.01.2026
© AP Photo / Jon Superنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
كشفت القائمة السنوية لأكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة التي تصدرها صحيفة "صنداي تايمز" عن دخول النجم المصري محمد صلاح الملقب بـ"الفرعون المصري" والنرويجي إيرلنغ هالاند ضمن أبرز الدافعين للعام الماضي، حيث تصدر القائمة الأخوان فريد وبيتر دون، مالكا شركة "بيتفريد" للمقامرة.
وبلغ إجمالي الضرائب المدفوعة من أعلى 100 دافع 5.8 مليارات جنيه إسترليني، وهو رقم يزيد بمقدار 800 مليون جنيه إسترليني عما دفعوه في عام 2024.
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
مجتمع
4 أزمات تنتظر محمد صلاح في ليفربول
18 يناير, 18:46 GMT
وجاء إيرلنغ هالاند ضمن القائمة بعد دفع 17 مليون جنيه إسترليني كضرائب عن عام 2025، فيما ظهر محمد صلاح بدفع 14.5 مليون جنيه إسترليني.
ويتصدر الثنائي قائمة أعلى الرواتب بين لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقاضى هالاند 525 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما يحصل صلاح على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
مجتمع
هالاند يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا
2 أكتوبر 2025, 12:08 GMT
كما تضمنت القائمة دفع ج.ك. رولينغ، مؤلفة سلسلة "هاري بوتر"، مبلغ 47.5 مليون جنيه إسترليني، في حين دفع المغني إد شيران 20 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.
