"الفرعون المصري" ضمن قائمة أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا
كشفت القائمة السنوية لأكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة التي تصدرها صحيفة "صنداي تايمز" عن دخول النجم المصري محمد صلاح الملقب بـ"الفرعون المصري" والنرويجي... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
وبلغ إجمالي الضرائب المدفوعة من أعلى 100 دافع 5.8 مليارات جنيه إسترليني، وهو رقم يزيد بمقدار 800 مليون جنيه إسترليني عما دفعوه في عام 2024. وجاء إيرلنغ هالاند ضمن القائمة بعد دفع 17 مليون جنيه إسترليني كضرائب عن عام 2025، فيما ظهر محمد صلاح بدفع 14.5 مليون جنيه إسترليني. كما تضمنت القائمة دفع ج.ك. رولينغ، مؤلفة سلسلة "هاري بوتر"، مبلغ 47.5 مليون جنيه إسترليني، في حين دفع المغني إد شيران 20 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.
كشفت القائمة السنوية لأكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة التي تصدرها صحيفة "صنداي تايمز" عن دخول النجم المصري محمد صلاح الملقب بـ"الفرعون المصري" والنرويجي إيرلنغ هالاند ضمن أبرز الدافعين للعام الماضي، حيث تصدر القائمة الأخوان فريد وبيتر دون، مالكا شركة "بيتفريد" للمقامرة.
وبلغ إجمالي الضرائب المدفوعة من أعلى 100 دافع 5.8 مليارات جنيه إسترليني، وهو رقم يزيد بمقدار 800 مليون جنيه إسترليني عما دفعوه في عام 2024.
وجاء إيرلنغ هالاند
ضمن القائمة بعد دفع 17 مليون جنيه إسترليني كضرائب عن عام 2025، فيما ظهر محمد صلاح بدفع 14.5 مليون جنيه إسترليني.
ويتصدر الثنائي قائمة أعلى الرواتب بين لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقاضى هالاند 525 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما يحصل صلاح على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
كما تضمنت القائمة دفع ج.ك. رولينغ، مؤلفة سلسلة "هاري بوتر"، مبلغ 47.5 مليون جنيه إسترليني، في حين دفع المغني إد شيران 20 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.