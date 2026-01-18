4 أزمات تنتظر محمد صلاح في ليفربول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260118/4-أزمات-تنتظر-محمد-صلاح-في-ليفربول-1109374595.html
4 أزمات تنتظر محمد صلاح في ليفربول
4 أزمات تنتظر محمد صلاح في ليفربول
سبوتنيك عربي
يستعد النجم المصري محمد صلاح للعودة إلى نادي ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء مشواره مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي حصل فيه الفراعنة على... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T18:46+0000
2026-01-18T18:46+0000
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103817002_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7f7a63641f0ba3e23254c7fada9ff65.jpg
وتشير تقارير إلى أن صلاح سيواجه 4 أزمات بعد عودته إلى النادي الإنجليزي لها أسباب فنية ونفسية وأخرى مرتبطة بجماهير النادي.يمثل فشل منتخب مصر في الوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية والفوز باللقب أزمة كبيرة للنجم المصري بسبب تأثيرها على معنوياته التي يمكن أن تتراجع بعد هذه التجربة وقد تمنعه من استعادة تركيزه مع النادي الإنجليزي.وترتبط الأزمة الثانية بالنادي نفسه، الذي تراجع أداؤه خلال الفترة الماضية خاصة أنه لم يحقق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة غياب صلاح، بينما تعادل في 4 مباريات. أما المشكلة الثالثة فترتبط بجمهور النادي الغاضب من تراجع أدائه ونتائجه بصورة دفعتهم للمطالبة بتغييرات جذرية تشمل الجهاز الفني واللاعبين. وتكمن الأزمة الرابعة في الخلاف بين صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت، وهي تتعلق ببقاء النجم المصري على دكة البدلاء بصورة تنذر بتجدد المواجهة بين الطرفين في توقيت حساس.
https://sarabic.ae/20260107/أمم-أفريقيا-مدرب-كوت-ديفوار-منتخب-مصر-ليس-محمد-صلاح-فقط-1108988396.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103817002_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7efd0f2456adc394eb25b84761a2ba34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار العالم الآن, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر
رياضة, أخبار العالم الآن, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر

4 أزمات تنتظر محمد صلاح في ليفربول

18:46 GMT 18.01.2026
© AP Photo / Ian Hodgsonمحمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
يستعد النجم المصري محمد صلاح للعودة إلى نادي ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء مشواره مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي حصل فيه الفراعنة على المركز الرابع عقب الخسارة أمام نيجيريا.
وتشير تقارير إلى أن صلاح سيواجه 4 أزمات بعد عودته إلى النادي الإنجليزي لها أسباب فنية ونفسية وأخرى مرتبطة بجماهير النادي.
يمثل فشل منتخب مصر في الوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية والفوز باللقب أزمة كبيرة للنجم المصري بسبب تأثيرها على معنوياته التي يمكن أن تتراجع بعد هذه التجربة وقد تمنعه من استعادة تركيزه مع النادي الإنجليزي.
محمد صلاح يتلقى العلاج الطبي خلال مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مصر وغانا في أبيدجان، ساحل العاج، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
مجتمع
"أمم أفريقيا"... مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط
7 يناير, 12:13 GMT
وترتبط الأزمة الثانية بالنادي نفسه، الذي تراجع أداؤه خلال الفترة الماضية خاصة أنه لم يحقق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة غياب صلاح، بينما تعادل في 4 مباريات.
أما المشكلة الثالثة فترتبط بجمهور النادي الغاضب من تراجع أدائه ونتائجه بصورة دفعتهم للمطالبة بتغييرات جذرية تشمل الجهاز الفني واللاعبين.
وتكمن الأزمة الرابعة في الخلاف بين صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت، وهي تتعلق ببقاء النجم المصري على دكة البدلاء بصورة تنذر بتجدد المواجهة بين الطرفين في توقيت حساس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала