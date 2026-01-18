https://sarabic.ae/20260118/4-أزمات-تنتظر-محمد-صلاح-في-ليفربول-1109374595.html
4 أزمات تنتظر محمد صلاح في ليفربول
وتشير تقارير إلى أن صلاح سيواجه 4 أزمات بعد عودته إلى النادي الإنجليزي لها أسباب فنية ونفسية وأخرى مرتبطة بجماهير النادي.يمثل فشل منتخب مصر في الوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية والفوز باللقب أزمة كبيرة للنجم المصري بسبب تأثيرها على معنوياته التي يمكن أن تتراجع بعد هذه التجربة وقد تمنعه من استعادة تركيزه مع النادي الإنجليزي.وترتبط الأزمة الثانية بالنادي نفسه، الذي تراجع أداؤه خلال الفترة الماضية خاصة أنه لم يحقق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة غياب صلاح، بينما تعادل في 4 مباريات. أما المشكلة الثالثة فترتبط بجمهور النادي الغاضب من تراجع أدائه ونتائجه بصورة دفعتهم للمطالبة بتغييرات جذرية تشمل الجهاز الفني واللاعبين. وتكمن الأزمة الرابعة في الخلاف بين صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت، وهي تتعلق ببقاء النجم المصري على دكة البدلاء بصورة تنذر بتجدد المواجهة بين الطرفين في توقيت حساس.
يستعد النجم المصري محمد صلاح للعودة إلى نادي ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء مشواره مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي حصل فيه الفراعنة على المركز الرابع عقب الخسارة أمام نيجيريا.
وتشير تقارير إلى أن صلاح سيواجه 4 أزمات بعد عودته إلى النادي
الإنجليزي لها أسباب فنية ونفسية وأخرى مرتبطة بجماهير النادي.
يمثل فشل منتخب مصر في الوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية
والفوز باللقب أزمة كبيرة للنجم المصري بسبب تأثيرها على معنوياته التي يمكن أن تتراجع بعد هذه التجربة وقد تمنعه من استعادة تركيزه مع النادي الإنجليزي.
وترتبط الأزمة الثانية بالنادي نفسه، الذي تراجع أداؤه خلال الفترة الماضية خاصة أنه لم يحقق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة غياب صلاح، بينما تعادل في 4 مباريات.
أما المشكلة الثالثة فترتبط بجمهور النادي الغاضب من تراجع أدائه ونتائجه بصورة دفعتهم للمطالبة بتغييرات جذرية تشمل الجهاز الفني واللاعبين.
وتكمن الأزمة الرابعة في الخلاف بين صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت، وهي تتعلق ببقاء النجم المصري
على دكة البدلاء بصورة تنذر بتجدد المواجهة بين الطرفين في توقيت حساس.