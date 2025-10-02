هالاند يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا

عربي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251002/هالاند-يقترب-من-تحطيم-رقم-ميسي-في-دوري-أبطال-أوروبا-1105536551.html
هالاند يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا
هالاند يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
اقترب إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من تحقيق رقم قياسي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T12:08+0000
2025-10-02T12:08+0000
مجتمع
رياضة
الأخبار
مانشستر سيتي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/16/1072585540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f198443a9bc89e1dc77f3f749a8617b6.jpg
وبات هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعدما سجل هدفا في مباراة نابولي التي أقيمت الشهر الماضي.وقد جاء هدفه رقم 50 في مباراته الـ49 والتي شهدت تحطيمه لرقم اللاعب رود فان نيستلروي الذي سجل 50 هدفا في 62 مباراة، ليصبح قريبا من رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القياسي.ويشار إلى أن ميسي هو أسرع لاعب يسجل 60 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تمكن من تحقيق ذلك خلال 80 مباراة، ما يعني أن الهدفين أو الثنائية التي سجلها هالاند أمام موناكو، أمس الأربعاء، تعني أنه سجل 52 هدفا في 50 مباراة.وكان هالاند قد نجح في تسجيل هدفي التعادل لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام فريق موناكو الفرنسي، ولكن لم يتمكن اللاعب النرويجي من إخفاء إحباطه بسبب فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه، بعدما سجل موناكو هدفا من ركلة جزاء في نهاية المباراة التي جمعتهما بالأمس والتي انتهت بالتعادل 2-2.وحاليا سجل هالاند 17 هدفا في 10 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده النرويج.
https://sarabic.ae/20250118/إعلام-هالاند-قد-يتسبب-في-رحيل-محمد-صلاح-عن-ليفربول-1096906553.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/16/1072585540_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_79b294b4ff5592d6e6930c354f9e4e53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الأخبار, مانشستر سيتي
رياضة, الأخبار, مانشستر سيتي

هالاند يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا

12:08 GMT 02.10.2025
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Dave Thompson
تابعنا عبر
اقترب إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من تحقيق رقم قياسي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبات هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعدما سجل هدفا في مباراة نابولي التي أقيمت الشهر الماضي.
وقد جاء هدفه رقم 50 في مباراته الـ49 والتي شهدت تحطيمه لرقم اللاعب رود فان نيستلروي الذي سجل 50 هدفا في 62 مباراة، ليصبح قريبا من رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القياسي.
لاعب مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند أمام لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
مجتمع
إعلام: هالاند قد يتسبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول
18 يناير, 12:59 GMT
ويشار إلى أن ميسي هو أسرع لاعب يسجل 60 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تمكن من تحقيق ذلك خلال 80 مباراة، ما يعني أن الهدفين أو الثنائية التي سجلها هالاند أمام موناكو، أمس الأربعاء، تعني أنه سجل 52 هدفا في 50 مباراة.
وكان هالاند قد نجح في تسجيل هدفي التعادل لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام فريق موناكو الفرنسي، ولكن لم يتمكن اللاعب النرويجي من إخفاء إحباطه بسبب فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه، بعدما سجل موناكو هدفا من ركلة جزاء في نهاية المباراة التي جمعتهما بالأمس والتي انتهت بالتعادل 2-2.
وحاليا سجل هالاند 17 هدفا في 10 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده النرويج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала