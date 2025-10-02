https://sarabic.ae/20251002/هالاند-يقترب-من-تحطيم-رقم-ميسي-في-دوري-أبطال-أوروبا-1105536551.html

هالاند يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا

هالاند يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا

سبوتنيك عربي

اقترب إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من تحقيق رقم قياسي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T12:08+0000

2025-10-02T12:08+0000

2025-10-02T12:08+0000

مجتمع

رياضة

الأخبار

مانشستر سيتي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/16/1072585540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f198443a9bc89e1dc77f3f749a8617b6.jpg

وبات هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعدما سجل هدفا في مباراة نابولي التي أقيمت الشهر الماضي.وقد جاء هدفه رقم 50 في مباراته الـ49 والتي شهدت تحطيمه لرقم اللاعب رود فان نيستلروي الذي سجل 50 هدفا في 62 مباراة، ليصبح قريبا من رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القياسي.ويشار إلى أن ميسي هو أسرع لاعب يسجل 60 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تمكن من تحقيق ذلك خلال 80 مباراة، ما يعني أن الهدفين أو الثنائية التي سجلها هالاند أمام موناكو، أمس الأربعاء، تعني أنه سجل 52 هدفا في 50 مباراة.وكان هالاند قد نجح في تسجيل هدفي التعادل لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام فريق موناكو الفرنسي، ولكن لم يتمكن اللاعب النرويجي من إخفاء إحباطه بسبب فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه، بعدما سجل موناكو هدفا من ركلة جزاء في نهاية المباراة التي جمعتهما بالأمس والتي انتهت بالتعادل 2-2.وحاليا سجل هالاند 17 هدفا في 10 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده النرويج.

https://sarabic.ae/20250118/إعلام-هالاند-قد-يتسبب-في-رحيل-محمد-صلاح-عن-ليفربول-1096906553.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, الأخبار, مانشستر سيتي