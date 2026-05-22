إعلام: "الناتو" يجري تدريبات في مترو لندن لمحاكاة "ضربة مزعومة" ضد روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أجرى تدريبات عسكرية في مترو أنفاق لندن، شملت محاكاة ضربة جوية محتملة ضد روسيا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T16:24+0000
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "قوات الناتو استخدمت محطة في مترو أنفاق لندن كمقر قيادة تحت الأرض، وذلك لمحاكاة عمليات توجيه "ضربة قوية" ضد روسيا في حال وقوع هجوم على قوات الحلفاء".
وأوضحت الصحيفة أن رصيفا مخرجا من الخدمة في محطة "تشارينغ كروس" يستخدم لهذه الأغراض، ويختبر الجيش قدرة الناتو على استخدام الحرب الإلكترونية لتشويش الاتصالات الروسية وتدمير الطائرات المسيرة.
ووفقا للصحيفة، تم نقل معدات التدريب في منتصف الليل على متن عربات نقل خاصة منخفضة الأرضية في مترو أنفاق لندن.
وأفادت تلك الوسائل بأن الوحدات الهندسية أنشأت مركز قيادة للاستجابة السريعة تابعا للناتو في المحطة، والذي يمكنه توجيه نشر 100 ألف جندي في حالات الطوارئ.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر، أن الدول الأوروبية تدرس إنشاء هيكل دفاعي بديل لحلف "الناتو"، وفقًا للتقرير الصادر عن صحيفة بريطانية نقلاً عن ممثلين عن عدة دول في الحلف، فإنه "تقوم بعض الجيوش الأوروبية بتطوير خطط سرية
لتنفيذ عمليات قتالية ليس فقط بدون مساعدة الولايات المتحدة ولكن أيضًا بدون جزء كبير من البنية التحتية للقيادة والسيطرة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".