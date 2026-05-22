الجيش اللبناني ردا على العقوبات الأمريكية: ولاؤنا للوطن فقط ولا نخضع لأي ضغوط
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، توضيحا ردا على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على مسؤولين ومؤسسات أمنية لبنانية بتهمة دعم "حزب الله" اللبناني،... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T12:38+0000
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، توضيحا ردا على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على مسؤولين ومؤسسات أمنية لبنانية بتهمة دعم "حزب الله" اللبناني، مؤكدا أن ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية "بكل احتراف ومسؤولية وانضباط".
وأوضح الجيش اللبناني أنه لم يتلقَّ أي تبليغ رسمي عبر قنوات التواصل المعتمدة بشأن الاتهامات الأمريكية، المتعلقة بقيام أحد ضباطه بتسريب معلومات استخباراتية خلال العام الحالي.
وشددت قيادة الجيش في البيان
على أن "ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط"، مؤكدة التزامهم بتنفيذ واجباتهم الوطنية، بعيدا عن أي اعتبارات أو ضغوط خارجية.
وكانت أمريكا أعلنت، أمس الخميس، فرض عقوبات على 9 أشخاص، بينهم السفير الإيراني في لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني، ومسؤولون أمنيون لبنانيون، بدعوى دعم "حزب الله" اللبناني والمساهمة في تقويض سيادة الدولة اللبنانية.
وشملت العقوبات، في سابقة من نوعها، العميد، خضر ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام اللبناني، والعقيد سامر حمادي، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن المسؤولين المستهدفين بالعقوبات متهمون بتقديم معلومات استخباراتية ودعم لوجستي لـ"حزب الله" اللبناني، فيما اعتبر حزب الله أن هذه الإجراءات تمثل "محاولة ترهيب" للبنانيين والضغط لنزع سلاح الحزب.