الجيش اللبناني ردا على العقوبات الأمريكية: ولاؤنا للوطن فقط ولا نخضع لأي ضغوط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
On air
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/الجيش-اللبناني-ردا-على-العقوبات-الأمريكية-ولاؤنا-للوطن-فقط-ولا-نخضع-لأي-ضغوط-1113651653.html
الجيش اللبناني ردا على العقوبات الأمريكية: ولاؤنا للوطن فقط ولا نخضع لأي ضغوط
الجيش اللبناني ردا على العقوبات الأمريكية: ولاؤنا للوطن فقط ولا نخضع لأي ضغوط
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، توضيحا ردا على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على مسؤولين ومؤسسات أمنية لبنانية بتهمة دعم "حزب الله" اللبناني،... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T12:38+0000
2026-05-22T12:38+0000
لبنان
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/04/1013310496_0:0:4583:2578_1920x0_80_0_0_f1adcd8bdefee8aa593a285c084644a1.jpg
وأوضح الجيش اللبناني أنه لم يتلقَّ أي تبليغ رسمي عبر قنوات التواصل المعتمدة بشأن الاتهامات الأمريكية، المتعلقة بقيام أحد ضباطه بتسريب معلومات استخباراتية خلال العام الحالي. وشددت قيادة الجيش في البيان على أن "ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط"، مؤكدة التزامهم بتنفيذ واجباتهم الوطنية، بعيدا عن أي اعتبارات أو ضغوط خارجية. وكانت أمريكا أعلنت، أمس الخميس، فرض عقوبات على 9 أشخاص، بينهم السفير الإيراني في لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني، ومسؤولون أمنيون لبنانيون، بدعوى دعم "حزب الله" اللبناني والمساهمة في تقويض سيادة الدولة اللبنانية. وشملت العقوبات، في سابقة من نوعها، العميد، خضر ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام اللبناني، والعقيد سامر حمادي، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن المسؤولين المستهدفين بالعقوبات متهمون بتقديم معلومات استخباراتية ودعم لوجستي لـ"حزب الله" اللبناني، فيما اعتبر حزب الله أن هذه الإجراءات تمثل "محاولة ترهيب" للبنانيين والضغط لنزع سلاح الحزب.
https://sarabic.ae/20260522/نائب-لبناني-العقوبات-الأمريكية-لن-تؤثر-علينا-وتنذر-بوجود-مخطط-يستهدف-الجيش-اللبناني-1113646581.html
https://sarabic.ae/20260520/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-ضابطين-وجندي-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-لـ-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1113587649.html
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/04/1013310496_0:0:4227:3170_1920x0_80_0_0_94928d5479e6a2c24a189d9f286f48a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش اللبناني ردا على العقوبات الأمريكية: ولاؤنا للوطن فقط ولا نخضع لأي ضغوط

12:38 GMT 22.05.2026
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش اللبناني
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، توضيحا ردا على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على مسؤولين ومؤسسات أمنية لبنانية بتهمة دعم "حزب الله" اللبناني، مؤكدا أن ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية "بكل احتراف ومسؤولية وانضباط".
وأوضح الجيش اللبناني أنه لم يتلقَّ أي تبليغ رسمي عبر قنوات التواصل المعتمدة بشأن الاتهامات الأمريكية، المتعلقة بقيام أحد ضباطه بتسريب معلومات استخباراتية خلال العام الحالي.
وشددت قيادة الجيش في البيان على أن "ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط"، مؤكدة التزامهم بتنفيذ واجباتهم الوطنية، بعيدا عن أي اعتبارات أو ضغوط خارجية.
النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، الدكتور إيهاب حمادة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
نائب لبناني: العقوبات الأمريكية لن تؤثر علينا وتنذر بوجود مخطط يستهدف الجيش اللبناني
11:20 GMT
وكانت أمريكا أعلنت، أمس الخميس، فرض عقوبات على 9 أشخاص، بينهم السفير الإيراني في لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني، ومسؤولون أمنيون لبنانيون، بدعوى دعم "حزب الله" اللبناني والمساهمة في تقويض سيادة الدولة اللبنانية.
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجندي في هجوم بطائرة مسيرة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان
20 مايو, 14:56 GMT
وشملت العقوبات، في سابقة من نوعها، العميد، خضر ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام اللبناني، والعقيد سامر حمادي، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن المسؤولين المستهدفين بالعقوبات متهمون بتقديم معلومات استخباراتية ودعم لوجستي لـ"حزب الله" اللبناني، فيما اعتبر حزب الله أن هذه الإجراءات تمثل "محاولة ترهيب" للبنانيين والضغط لنزع سلاح الحزب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала