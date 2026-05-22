نائب لبناني: العقوبات الأمريكية لن تؤثر علينا وتنذر بوجود مخطط يستهدف الجيش اللبناني

قال النائب اللبناني إيهاب حمادة، إن "العقوبات الأمريكية التي طالت عددا من السياسيين والأمنيين، لن تؤثر علينا وعلى المقاومة وحركة أمل ولكن هذا المسار مع الجيش...

2026-05-22T11:20+0000

وأوضح حمادة في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "هذه العقوبات تؤكد على أن المستهدف ليست فقط المقاومة أو الشق العسكري فيها، بل كامل هذه البيئة وهذا توسيع للاستهداف لكل لبنان، ودفع باتجاه الصدام الداخلي".وعزى ذلك إلى أن "استهداف ضباط في المؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة في لبنان، يصب في سياق الترهيب لفتح الباب أمام مفاوضات أمنية وثم عسكرية، وبالتالي هذه رسالة إلى الجيش اللبناني الذي لم يستطيعوا أن يأخذوه إلى مشروع الصدام الداخلي- الداخلي، وتوكيله للاصطدام مع المقاومة، أمنية إسرائيل تاريخيا".وشدد على أن "كل ذلك هو برسم هذه السلطة الزاحفة باتجاه تقديم التنازلات الوجودية، فهي لا تقدم تنازلات تحت عنوان تحصيل حقوق اللبنانيين بل هو تحالف إسرائيلي معها لانجاز مهمة "قذرة" لصالح الإسرائيلي، ليس أقلها تغيير ديمغرافي في لبنان من خلال تهجير الجنوبيين واستكمال الخارطة الزرقاء لنتنياهو".وأكد حمادة أن "هناك محاولات فاشلة ودائمة للفصل بين "حركة أمل" و"حزب الله "وهذه رسالة عامل ضغط على الرئيس نبيه بري لإنجاز المشروع الصهيو-أمريكي المرسوم للبنان".وعن تمثيل شيعي في المفاوضات المباشرة، قال إن "هوية من يذهب إلى المفاوضات ليست هي أساس الموضوع، ومن يمثل الشيعة من خلال عمليات انتخابات متكررة هو هذا الثنائي وموقفه واضح تماما، وبالتالي سواء كان شيعيا أو غيره هو يجلس إلى طاولة تحالف وبيئة ومكون رئيسي في لبنان، لهذا هذه المفاوضات تحالف قذر بين السلطة وإسرائيل على جزء معتد به وعلى مكون مؤسس ورئيسي في لبنان من أجل تحقيق الهدف الإسرائيلي"، على حد تعبيره.ولفت إلى أن "سيناريو 17مايو/ أيار، سواء بما عُبر عنه بتشكيل لواء أو الجلوس الى طاولة واحدة أو اتفاق عسكري، سقط منذ عام 1983".

