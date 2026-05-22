نائب لبناني: العقوبات الأمريكية لن تؤثر علينا وتنذر بوجود مخطط يستهدف الجيش اللبناني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
On air
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/نائب-لبناني-العقوبات-الأمريكية-لن-تؤثر-علينا-وتنذر-بوجود-مخطط-يستهدف-الجيش-اللبناني-1113646581.html
نائب لبناني: العقوبات الأمريكية لن تؤثر علينا وتنذر بوجود مخطط يستهدف الجيش اللبناني
نائب لبناني: العقوبات الأمريكية لن تؤثر علينا وتنذر بوجود مخطط يستهدف الجيش اللبناني
سبوتنيك عربي
قال النائب اللبناني إيهاب حمادة، إن "العقوبات الأمريكية التي طالت عددا من السياسيين والأمنيين، لن تؤثر علينا وعلى المقاومة وحركة أمل ولكن هذا المسار مع الجيش... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T11:20+0000
2026-05-22T11:20+0000
حصري
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103021748_27:0:1254:690_1920x0_80_0_0_765278b793b3571afdeae55b2d555554.jpg
وأوضح حمادة في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "هذه العقوبات تؤكد على أن المستهدف ليست فقط المقاومة أو الشق العسكري فيها، بل كامل هذه البيئة وهذا توسيع للاستهداف لكل لبنان، ودفع باتجاه الصدام الداخلي".وعزى ذلك إلى أن "استهداف ضباط في المؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة في لبنان، يصب في سياق الترهيب لفتح الباب أمام مفاوضات أمنية وثم عسكرية، وبالتالي هذه رسالة إلى الجيش اللبناني الذي لم يستطيعوا أن يأخذوه إلى مشروع الصدام الداخلي- الداخلي، وتوكيله للاصطدام مع المقاومة، أمنية إسرائيل تاريخيا".وشدد على أن "كل ذلك هو برسم هذه السلطة الزاحفة باتجاه تقديم التنازلات الوجودية، فهي لا تقدم تنازلات تحت عنوان تحصيل حقوق اللبنانيين بل هو تحالف إسرائيلي معها لانجاز مهمة "قذرة" لصالح الإسرائيلي، ليس أقلها تغيير ديمغرافي في لبنان من خلال تهجير الجنوبيين واستكمال الخارطة الزرقاء لنتنياهو".وأكد حمادة أن "هناك محاولات فاشلة ودائمة للفصل بين "حركة أمل" و"حزب الله "وهذه رسالة عامل ضغط على الرئيس نبيه بري لإنجاز المشروع الصهيو-أمريكي المرسوم للبنان".وعن تمثيل شيعي في المفاوضات المباشرة، قال إن "هوية من يذهب إلى المفاوضات ليست هي أساس الموضوع، ومن يمثل الشيعة من خلال عمليات انتخابات متكررة هو هذا الثنائي وموقفه واضح تماما، وبالتالي سواء كان شيعيا أو غيره هو يجلس إلى طاولة تحالف وبيئة ومكون رئيسي في لبنان، لهذا هذه المفاوضات تحالف قذر بين السلطة وإسرائيل على جزء معتد به وعلى مكون مؤسس ورئيسي في لبنان من أجل تحقيق الهدف الإسرائيلي"، على حد تعبيره.ولفت إلى أن "سيناريو 17مايو/ أيار، سواء بما عُبر عنه بتشكيل لواء أو الجلوس الى طاولة واحدة أو اتفاق عسكري، سقط منذ عام 1983".
https://sarabic.ae/20260520/سبوتنيك-توثق-آثار-الغارات-الإسرائيلية-على-دير-قانون-النهر-والمعشوق-في-لبنان-1113594225.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103021748_180:0:1100:690_1920x0_80_0_0_ef7fd18ce5dc7ed092537803c87c00e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

نائب لبناني: العقوبات الأمريكية لن تؤثر علينا وتنذر بوجود مخطط يستهدف الجيش اللبناني

11:20 GMT 22.05.2026
© Sputnikالنائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، الدكتور إيهاب حمادة
النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، الدكتور إيهاب حمادة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قال النائب اللبناني إيهاب حمادة، إن "العقوبات الأمريكية التي طالت عددا من السياسيين والأمنيين، لن تؤثر علينا وعلى المقاومة وحركة أمل ولكن هذا المسار مع الجيش ينذر أن هناك مخططا يستهدف الجيش اللبناني".
وأوضح حمادة في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "هذه العقوبات تؤكد على أن المستهدف ليست فقط المقاومة أو الشق العسكري فيها، بل كامل هذه البيئة وهذا توسيع للاستهداف لكل لبنان، ودفع باتجاه الصدام الداخلي".
لغارات الإسرائيلية على دير قانون النهر والمعشوق بلبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
"سبوتنيك" توثق آثار الغارات الإسرائيلية على دير قانون النهر والمعشوق في لبنان
20 مايو, 17:26 GMT
وعزى ذلك إلى أن "استهداف ضباط في المؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة في لبنان، يصب في سياق الترهيب لفتح الباب أمام مفاوضات أمنية وثم عسكرية، وبالتالي هذه رسالة إلى الجيش اللبناني الذي لم يستطيعوا أن يأخذوه إلى مشروع الصدام الداخلي- الداخلي، وتوكيله للاصطدام مع المقاومة، أمنية إسرائيل تاريخيا".
وشدد على أن "كل ذلك هو برسم هذه السلطة الزاحفة باتجاه تقديم التنازلات الوجودية، فهي لا تقدم تنازلات تحت عنوان تحصيل حقوق اللبنانيين بل هو تحالف إسرائيلي معها لانجاز مهمة "قذرة" لصالح الإسرائيلي، ليس أقلها تغيير ديمغرافي في لبنان من خلال تهجير الجنوبيين واستكمال الخارطة الزرقاء لنتنياهو".
وأكد حمادة أن "هناك محاولات فاشلة ودائمة للفصل بين "حركة أمل" و"حزب الله "وهذه رسالة عامل ضغط على الرئيس نبيه بري لإنجاز المشروع الصهيو-أمريكي المرسوم للبنان".
وعن تمثيل شيعي في المفاوضات المباشرة، قال إن "هوية من يذهب إلى المفاوضات ليست هي أساس الموضوع، ومن يمثل الشيعة من خلال عمليات انتخابات متكررة هو هذا الثنائي وموقفه واضح تماما، وبالتالي سواء كان شيعيا أو غيره هو يجلس إلى طاولة تحالف وبيئة ومكون رئيسي في لبنان، لهذا هذه المفاوضات تحالف قذر بين السلطة وإسرائيل على جزء معتد به وعلى مكون مؤسس ورئيسي في لبنان من أجل تحقيق الهدف الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن "سيناريو 17مايو/ أيار، سواء بما عُبر عنه بتشكيل لواء أو الجلوس الى طاولة واحدة أو اتفاق عسكري، سقط منذ عام 1983".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала