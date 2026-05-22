الصحة العالمية تعدل تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في الكونغو وتصنفها بالمرتفعة جدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
On air
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/الصحة-العالمية-تعدل-تقييماتها-لمخاطر-انتشار-فيروس-إيبولا-في-الكونغو-وتصنفها-بالمرتفعة-جدا--1113653148.html
الصحة العالمية تعدل تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في الكونغو وتصنفها بالمرتفعة جدا
الصحة العالمية تعدل تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في الكونغو وتصنفها بالمرتفعة جدا
سبوتنيك عربي
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو "ينتشر بسرعة" ويشكل الآن خطرا "عاليا جدا" على المستوى... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T12:57+0000
2026-05-22T12:57+0000
منظمة الصحة العالمية
الكونغو
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113652973_0:0:1391:782_1920x0_80_0_0_9a07aa3f78101607ea2179c3b86b8e13.jpg
وقال في تصريحات للصحفيين، إن المنظمة تراجع تقييمها للخطر داخل الكونغو، والذي كان يُصنف سابقا بأنه "عالي"، وترفعه الآن إلى "عالي جدا". وفي سياق متصل، أكد المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، مشيرا إلى تسجيل نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة حتى الآن. وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 82 حالة بينها 7 وفيات مؤكدة، لافتا إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات المراقبة والفحوصات الميدانية. وأضاف أن "الصحة العالمية" عدّلت تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصنّفها بـ"المرتفعة جدا".وأشار إلى أن استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة الصحية، مؤكدا نشر فرق إضافية من منظمة الصحة العالمية في إقليم إيتوري، مركز تفشي المرض، لدعم المجتمعات المتضررة. وفي السياق ذاته، أوضح مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوضع في أوغندا لا يزال مستقرا، مع تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين ووفاة واحدة دون رصد إصابات جديدة. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الأحد الماضي، تفشي فيروس إيبولا بونديبوجيو في الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة عدم توفر لقاحات جاهزة حالياً لهذا النوع من الفيروس.
https://sarabic.ae/20260521/تونس-تفعل-البروتوكول-الخاص-بفيروس-إيبولا-1113630880.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113652973_76:0:1348:954_1920x0_80_0_0_e9bdbbecebb0a3b182544d19529f3675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الصحة العالمية, الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصحة العالمية تعدل تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في الكونغو وتصنفها بالمرتفعة جدا

12:57 GMT 22.05.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
تابعنا عبر
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو "ينتشر بسرعة" ويشكل الآن خطرا "عاليا جدا" على المستوى الوطني.
وقال في تصريحات للصحفيين، إن المنظمة تراجع تقييمها للخطر داخل الكونغو، والذي كان يُصنف سابقا بأنه "عالي"، وترفعه الآن إلى "عالي جدا".
وفي سياق متصل، أكد المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، مشيرا إلى تسجيل نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة حتى الآن.
وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 82 حالة بينها 7 وفيات مؤكدة، لافتا إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات المراقبة والفحوصات الميدانية.
وأضاف أن "الصحة العالمية" عدّلت تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصنّفها بـ"المرتفعة جدا".
وأشار إلى أن استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة الصحية، مؤكدا نشر فرق إضافية من منظمة الصحة العالمية في إقليم إيتوري، مركز تفشي المرض، لدعم المجتمعات المتضررة.
الأطباء الروس يبتكرون لقاح ضد فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
تونس تفعل البروتوكول الخاص بفيروس "إيبولا"
أمس, 20:24 GMT
وفي السياق ذاته، أوضح مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوضع في أوغندا لا يزال مستقرا، مع تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين ووفاة واحدة دون رصد إصابات جديدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الأحد الماضي، تفشي فيروس إيبولا بونديبوجيو في الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة عدم توفر لقاحات جاهزة حالياً لهذا النوع من الفيروس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала