الصحة العالمية تعدل تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في الكونغو وتصنفها بالمرتفعة جدا
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو "ينتشر بسرعة" ويشكل الآن خطرا "عاليا جدا" على المستوى الوطني.
وقال في تصريحات للصحفيين، إن المنظمة تراجع تقييمها للخطر داخل الكونغو، والذي كان يُصنف سابقا بأنه "عالي"، وترفعه الآن إلى "عالي جدا".
وفي سياق متصل، أكد المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، مشيرا إلى تسجيل نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة حتى الآن.
وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 82 حالة بينها 7 وفيات مؤكدة، لافتا إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات المراقبة والفحوصات الميدانية.
وأضاف أن "الصحة العالمية" عدّلت تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصنّفها بـ"المرتفعة جدا".
The #Ebola situation in the #DRC is deeply worrisome. So far, 82 cases have been confirmed, with seven confirmed deaths. But we know the epidemic in the DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 22, 2026
The situation in #Uganda is currently… pic.twitter.com/qCPfOzftgq
وأشار إلى أن استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة الصحية، مؤكدا نشر فرق إضافية من منظمة الصحة العالمية في إقليم إيتوري، مركز تفشي المرض، لدعم المجتمعات المتضررة.
أمس, 20:24 GMT
وفي السياق ذاته، أوضح مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوضع في أوغندا لا يزال مستقرا، مع تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين ووفاة واحدة دون رصد إصابات جديدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الأحد الماضي، تفشي فيروس إيبولا بونديبوجيو في الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة عدم توفر لقاحات جاهزة حالياً لهذا النوع من الفيروس.