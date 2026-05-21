تونس تفعل البروتوكول الخاص بفيروس "إيبولا"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تونس تفعل البروتوكول الخاص بفيروس "إيبولا"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في تونس، أنها فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس "إيبولا"، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
وأعربت تونس عن تضامنها مع السلطات الصحية والشعب الكونغولي، وتثمّن جهود التنسيق التي يقودها المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء، من أجل تطويق هذه البؤرة والحدّ من انتشارها.وشددت وزارة الصحة على أنه لا توجد حتى الآن، أي تهديدات مباشرة مسجلة على تونس، وأن المصالح المختصة تواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين.يذكر أن فيروس "إيبولا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1976، وينتقل من الخفافيش، يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء، وينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم.
20:24 GMT 21.05.2026
حصري
أعلنت وزارة الصحة في تونس، أنها فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس "إيبولا"، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة المتعلّقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعربت تونس عن تضامنها مع السلطات الصحية والشعب الكونغولي، وتثمّن جهود التنسيق التي يقودها المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء، من أجل تطويق هذه البؤرة والحدّ من انتشارها.

وأكدت وزارة الصحة التونسية، بحسب في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن هذه المستجدات تذكّر بأهمية اليقظة الوبائية، وتبادل المعطيات في الوقت المناسب، وتعزيز جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الأفريقي المشترك.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
روبيو: منظمة الصحة العالمية "متأخرة" في رصد تفشي "إيبولا"
19 مايو, 21:01 GMT
وشددت وزارة الصحة على أنه لا توجد حتى الآن، أي تهديدات مباشرة مسجلة على تونس، وأن المصالح المختصة تواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين.

يشار الى أن البروتوكول الصحي الذي أعلنت تونس عن تفعيله يعتمد بشكل أساسي على المراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة (مثل الكونغو)، من خلال رصد أي أعراض سريرية كارتفاع درجات الحرارة، وفي حال الاشتباه يتم عزل الحالة فورا بشكل انفرادي.

يذكر أن فيروس "إيبولا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1976، وينتقل من الخفافيش، يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء، وينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم.
روبيو: منظمة الصحة العالمية "متأخرة" في رصد تفشي "إيبولا"
قلق أممي من تفشي "إيبولا"... تسجيل 131 وفاة ومئات الإصابات
