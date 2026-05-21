تونس تفعل البروتوكول الخاص بفيروس "إيبولا"
أعلنت وزارة الصحة في تونس، أنها فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس "إيبولا"، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة...
2026-05-21T20:24+0000
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
أعلنت وزارة الصحة في تونس، أنها فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس "إيبولا"، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة المتعلّقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعربت تونس عن تضامنها مع السلطات الصحية والشعب الكونغولي، وتثمّن جهود التنسيق التي يقودها المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء، من أجل تطويق هذه البؤرة والحدّ من انتشارها.
وأكدت وزارة الصحة التونسية، بحسب في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن هذه المستجدات تذكّر بأهمية اليقظة الوبائية، وتبادل المعطيات في الوقت المناسب، وتعزيز جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الأفريقي المشترك.
وشددت وزارة الصحة على أنه لا توجد حتى الآن، أي تهديدات مباشرة مسجلة على تونس، وأن المصالح المختصة تواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين.
يشار الى أن البروتوكول الصحي الذي أعلنت تونس عن تفعيله يعتمد بشكل أساسي على المراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة (مثل الكونغو)، من خلال رصد أي أعراض سريرية كارتفاع درجات الحرارة، وفي حال الاشتباه يتم عزل الحالة فورا بشكل انفرادي.
يذكر أن فيروس "إيبولا
"، الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1976، وينتقل من الخفافيش، يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء، وينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم.