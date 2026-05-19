https://sarabic.ae/20260519/روبيو-منظمة-الصحة-العالمية-متأخرة-في-رصد-تفشي-إيبولا-1113553161.html

روبيو: منظمة الصحة العالمية "متأخرة" في رصد تفشي "إيبولا"

روبيو: منظمة الصحة العالمية "متأخرة" في رصد تفشي "إيبولا"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بأن منظمة الصحة العالمية كانت متأخرة قليلا في رصد تفشي فيروس إيبولا. 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T21:01+0000

2026-05-19T21:01+0000

2026-05-19T21:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روبيو جاءت خلال حديث تناول فيه التحديات المرتبطة بالأزمات الصحية العابرة للحدود.وأوضح روبيو أن "سرعة اكتشاف الأوبئة والتعامل معها تمثل عنصرا حاسما في الحد من انتشارها وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية"، مضيفا أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى تعزيز أنظمة المراقبة الصحية والتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية لضمان استجابة أسرع وأكثر فعالية في المستقبل".ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أكثر من مناسبة أن "مواجهة تفشي إيبولا تواجه تحديات معقدة، تشمل ضعف الأنظمة الصحية في بعض الدول، وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، فضلا عن الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تعيق عمليات الاستجابة الطبية واحتواء العدوى".وأفادت المنظمة بأنه "تم رصد أكثر من 500 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، إلى جانب 131 حالة وفاة حتى الآن"، ما يعكس استمرار تفشي المرض في بعض المناطق المتأثرة.وفي المقابل، أكدت المنظمة أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على بداية تفشٍ واسع لفيروس "هانتا"، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي الخاص به ما يزال تحت السيطرة النسبيّة، مع استمرار عمليات المراقبة الصحية.يذكر أن فيروس إيبولا، الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1976، وينتقل من الخفافيش، يسبب نزيفا حادا وفشلا في الأعضاء، وينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم.

https://sarabic.ae/20260519/قلق-أممي-من-تفشي-إيبولا-تسجيل-131-وفاة-ومئات-الإصابات--1113527747.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار